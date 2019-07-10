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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Зеленський (2009) Путін (9891) Клімкін (1463)

 З Путіним під час війни навряд чи варто спілкуватися в тій же манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії. Його на емоцію не візьмеш, - Клімкін про відеозвернення Зеленського

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розцінює формат відеозвернення президента України Володимира Зеленського до президента РФ Володимира Путіна, в якому він запропонував обговорити ситуацію на Донбасі і в Криму за участю Великої Британії, Німеччини, Франції та США, як прийнятний, однак зазначає, що для системної протидії РФ цього недостатньо.

"Журналісти запитують: це взагалі прийнятно і правильно - робити такі пропозиції через відео? Насправді, чому б і ні? Політика змінюється ... До того ж, я не знаю, якою мірою це відео розраховане на Кремль, а якою - на внутрішнього користувача", - написав Клімкін на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що "справа тут, скоріше, в іншому". "З Путіним під час війни навряд чи варто спілкуватися в тій же манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії ... На жаль, Путіна не емоцію не візьмеш. Він на неї не ведеться. Він розуміє тільки силу і конкретні, злагоджені дії. Тому, щоб системно протидіяти Росії, потрібні три речі – чітка стратегія, узгодженість дій та підтримка міжнародних партнерів", - написав міністр.

"А в іншому - чому б і не відео. Насправді я думаю, що за цим форматом майбутнє", - резюмував Клімкін.

Читайте також: Серйозні пропозиції у фейсбуці не роблять, - Лавров - Зеленському про переговори щодо Донбасу за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона

З Путіним під час війни навряд чи варто спілкуватися в тій же манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії. Його на емоцію не візьмеш, - Клімкін про відеозвернення Зеленського 01

Раніше Зеленський покликав Путіна на переговори за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона: "Обговорімо, чий Крим і кого немає на Донбасі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136649
 
   
 Топ коментарі
 
Мені цікаво, чому цензор носиться з порошенко, як з писаною торбою?
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Кака харррашо быть вумным потом...
🤣
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Все будет чётко!Наденит наш прыпыздент колпак Напалеона и Путлер сдасца!!
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З Пуйлом вийде нормально розмовляти лише кіллєру.
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а что делать ? Петя конфетами в него кидался и что ? Не победил З Путіним під час війни навряд чи варто спілкуватися в тій же манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії. Його на емоцію не візьмеш, - Клімкін про відеозвернення Зеленського - Цензор.НЕТ 178
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Он еще одно видео в фейсбуке выложит. Где бровки так грозно-грозно насупит, как скажет и даже пузыри пустит. Недонаполеон хренов.
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Кака харррашо быть вумным потом...
🤣
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Мені цікаво, чому цензор носиться з порошенко, як з писаною торбою?
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Патаму шо виришальный выбир. Или Порошенко или остальные огентыкремля
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Если интересно, подготовившись, не сдерживай эмоции!
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Предлагаешь, чтоб цензор заплатил ролик с кумарным *********** на совещании с таможней?
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потому что Порошенко это Президент Украины № 5 а ты чмо номерное типа Вышня Остапская..швондер зедаун и дебил ты и есть ничто иникто..как и Зелендебил...
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Потому что есть Порох, а остальные - шелупепь З Путіним під час війни навряд чи варто спілкуватися в тій же манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії. Його на емоцію не візьмеш, - Клімкін про відеозвернення Зеленського - Цензор.НЕТ 788
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потому что куратор ЦН его преподобие Александр ,а они с Петей одна шайка.. З Путіним під час війни навряд чи варто спілкуватися в тій же манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії. Його на емоцію не візьмеш, - Клімкін про відеозвернення Зеленського - Цензор.НЕТ 1991
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Куда котится страна?Украинцы после парламентских выборов больше всего хотят видеть премьером Юрия Бойко и Юлию Тимошенко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса,проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля.
Так, Бойко хотят видеть во главе Кабмина 12,8%, Тимошенко - 12,3%.
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Нехай навіть висосані з пальця твої 12 відсотків. То це не є (больше всєго хатят) Я особисто не хочу, що б вонЯ, а тим більше посіпакак ************ мертвечука рулив економікою країни. Дуже багато дійсно достойних кандидатур є, але вони на жаль не мають до влади ніякого відношення.
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С Моржовой ... не пройдет как с ЗЕ лохторатом!))))
Обещал на коленях просить прощения? ПРОСИ ХОЛОП!)))) Как ты ЗЕ челобитную царьку отдаешь?))))
Это зебобам можно было обицянками провести по губам...
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Обіцянки - обісцянки. Зєбобікам подобається коли на них їхній альфа лапу задира. С Путиным во время войны вряд ли стоит общаться в той же манере, что с Порошенко во время избирательной кампании. Его на эмоцию не возьмешь, - Климкин о видеообращении Зеленского - Цензор.НЕТ 3075
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Чудик соевый давай досвидос хватит нести ерунду на почве белочного синдрома...
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А ти сьогодні вже свою денну порцію зеленки випив? НЕ пропускай, бо вавка в голівоньці так не загоїться ніколи. С Путиным во время войны вряд ли стоит общаться в той же манере, что с Порошенко во время избирательной кампании. Его на эмоцию не возьмешь, - Климкин о видеообращении Зеленского - Цензор.НЕТ 2063
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твой ник о тебе много говорит - настойка боярышника это усе...
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Так що там з брєлєантовою зеленню? Ти її як вживаєш через соску чи через клізьму, бо ходити з зеленою пикою мабуть встидаєшся?
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Якби не так. путін знав як спілкуватися з порошенком і нізащо не хвилювався,а тут з першої заяви пєскова видно,що там ступор.Зеленський не передбачуванний і який він може викинути крендель,та ще й на такому рівні,валотьку сильно напряга.
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Потому ***** истерику закатил в присутствии Оланда?
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Тумблєр,до тебе одне прохання,мені не цікаві твої питання , дискусій чи спілкувань не буде.Заробляй гебняві гроші без мене,просто проходь мимо
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Главное знать, с чего была утренняя дорожка, а там наркологи подскажут))
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Ну, так и Порох, после нервных срывов Пукина, понимал возможные реакции паРашкинского фюрера.. З Путіним під час війни навряд чи варто спілкуватися в тій же манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії. Його на емоцію не візьмеш, - Клімкін про відеозвернення Зеленського - Цензор.НЕТ 3525
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Не тільки понімав,але й виконував всі забаганки пукіни,починаючи з мінських угод
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Значит, Владимир Александрович, поддерживая минские соглашения, выполняет пожелания Пукина, как и поддерживающие это соглашение США, Германия, Франция, Великобритания и т.д?...Правильно?..
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Что -то Климкина в отпуске прорвало на откровения
Почему же мы тогда вместо согласованности действий видим со стороны Климкина саботаж и подыгрывание только одной политической партии
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Как чего,капитуляции Украины,которую проталкивает Зебил и ко
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Отказ от коммуникации с новой администрацией, уе бок.
Не согласен с методами или курсом - ушел в отставку
Хочешь реализовать свое видение - составляй программу и баллотируйся самостоятельно во власть.
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Климкин уже чережды разжалован, десять раз уволен и отправлен в бессрочный политический отпуск.
Какие вопросы к человеку в отпуске ? З Путіним під час війни навряд чи варто спілкуватися в тій же манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії. Його на емоцію не візьмеш, - Клімкін про відеозвернення Зеленського - Цензор.НЕТ 4449
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Это Климник ЗЕ бобе наркоту перед прес конференциями подло подсыпает в нос?)))
Шо все смотрят и понимают...этот чел или неадекват или наркоман!)))
КЛИМНИК АСТАНАВИСЬ!))) НЕ ПОЗОРЬ НАШЕГО СОЛНЦЕЛИКОГО КЛОВАНА!)))
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Саботаж заключается в срыве операции ФСБ по пленным и, соответственно, признанием де-факто Крыма паРашкинским?..
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Ага, так климкин подтверждает, что пэтя такой же придурок как и *****.
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Может потому что порошенко и путин одна команда?
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Климкин, ты в отпуске? Отдыхай...
Тем более, что отпуск "политический".
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"отпускник" Климкин - ньюзмейкер, З Путіним під час війни навряд чи варто спілкуватися в тій же манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії. Його на емоцію не візьмеш, - Клімкін про відеозвернення Зеленського - Цензор.НЕТ 1413
а "72% -ный" - отстойник
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Курский соловей запел. Перед отлетом к тестю в москву?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗ Путіним під час війни навряд чи варто спілкуватися в тій же манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії. Його на емоцію не візьмеш, - Клімкін про відеозвернення Зеленського
 
 
 
 
 
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