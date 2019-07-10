 З Путіним під час війни навряд чи варто спілкуватися в тій же манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії. Його на емоцію не візьмеш, - Клімкін про відеозвернення Зеленського

"Журналісти запитують: це взагалі прийнятно і правильно - робити такі пропозиції через відео? Насправді, чому б і ні? Політика змінюється ... До того ж, я не знаю, якою мірою це відео розраховане на Кремль, а якою - на внутрішнього користувача", - написав Клімкін на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що "справа тут, скоріше, в іншому". "З Путіним під час війни навряд чи варто спілкуватися в тій же манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії ... На жаль, Путіна не емоцію не візьмеш. Він на неї не ведеться. Він розуміє тільки силу і конкретні, злагоджені дії. Тому, щоб системно протидіяти Росії, потрібні три речі – чітка стратегія, узгодженість дій та підтримка міжнародних партнерів", - написав міністр.
"А в іншому - чому б і не відео. Насправді я думаю, що за цим форматом майбутнє", - резюмував Клімкін.
Раніше Зеленський покликав Путіна на переговори за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона: "Обговорімо, чий Крим і кого немає на Донбасі".
🤣
Об этом свидетельствуют результаты опроса,проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля.
Так, Бойко хотят видеть во главе Кабмина 12,8%, Тимошенко - 12,3%.
Обещал на коленях просить прощения? ПРОСИ ХОЛОП!)))) Как ты ЗЕ челобитную царьку отдаешь?))))
Это зебобам можно было обицянками провести по губам...
Почему же мы тогда вместо согласованности действий видим со стороны Климкина саботаж и подыгрывание только одной политической партии
Не согласен с методами или курсом - ушел в отставку
Хочешь реализовать свое видение - составляй программу и баллотируйся самостоятельно во власть.
Какие вопросы к человеку в отпуске ?
Шо все смотрят и понимают...этот чел или неадекват или наркоман!)))
КЛИМНИК АСТАНАВИСЬ!))) НЕ ПОЗОРЬ НАШЕГО СОЛНЦЕЛИКОГО КЛОВАНА!)))
Тем более, что отпуск "политический".
а "72% -ный" - отстойник