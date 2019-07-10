 З Путіним під час війни навряд чи варто спілкуватися в тій же манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії. Його на емоцію не візьмеш, - Клімкін про відеозвернення Зеленського

"Журналісти запитують: це взагалі прийнятно і правильно - робити такі пропозиції через відео? Насправді, чому б і ні? Політика змінюється ... До того ж, я не знаю, якою мірою це відео розраховане на Кремль, а якою - на внутрішнього користувача", - написав Клімкін на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що "справа тут, скоріше, в іншому". "З Путіним під час війни навряд чи варто спілкуватися в тій же манері, що з Порошенком під час виборчої кампанії ... На жаль, Путіна не емоцію не візьмеш. Він на неї не ведеться. Він розуміє тільки силу і конкретні, злагоджені дії. Тому, щоб системно протидіяти Росії, потрібні три речі – чітка стратегія, узгодженість дій та підтримка міжнародних партнерів", - написав міністр.

"А в іншому - чому б і не відео. Насправді я думаю, що за цим форматом майбутнє", - резюмував Клімкін.

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