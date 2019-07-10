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 Політика України
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Все про:НАБУ (2012) Міненерговугілля (125) Насалик (139)

 Насалик прокоментував підозру від НАБУ: "Вона підготовлена на підставі незаконного рішення НАЗК"

Глава Міненерговугілля Ігор Насалик вбачає політичний контекст в оголошенні йому НАБУ підозри щодо внесення недостовірних даних у декларацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Останнім часом хтось дуже хоче перевірити мене на стресостойкість і витрачає на це чимало часу та коштів. Чорнушні сайти цьому, звичайно, радіють, але звертаюсь до тих, хто їм платить: не дочекаєтесь! В мене чиста совість, і мені нема за що червоніти. Сподіваюсь, що НАБУ та САП – теж, і вони, дотримуючись українського законодавства, розставлять всі крапки над "і"", - написав він.

На думку Насалика, "головна мета бруду, який чи не щодня ллється зі "зливних бачків" в інтернеті" – відволікти його від виборчого процесу.

"Я розумію, що зараз вибори і головна мета бруду, який майже щодня ллється на мене зі "зливних бачків" в інтернеті, які не мають ні редакції, ні журналістів - відволікти мене від виборчого процесу. Але, як кажуть в Одесі, "не дєлайте мнє нєрви", ви все одно нічого не доб'єтеся.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міністру енергетики Насалику вручили підозру

До речі, ніякого обшуку в моєму будинку в Козині не було, як не було і розписок – лише "липа", що вже встановлено експертизою МВС та СБУ. А що стосується підозри НАБУ та САП щодо нібито декларування мною недостовірної інформації, то повідомляю, що ця підозра була підготовлена на основі відповідного рішення НАЗК, яке було визнано незаконним та скасовано Верховним судом України ще 10 квітня 2019 року.

Нагадаємо, вчора, 9 липня, детективи НАБУ повідомили про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України Насалику за фактом внесення недостовірних відомостей у декларації. Йдеться про незадекларовану позику в 1,249 млн доларів, отриману від фізособи.

Насалик прокоментував підозру від НАБУ: Вона підготовлена на підставі незаконного рішення НАЗК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136644
 
 
 Топ коментарі
 
Все они на 100% уверены в собственной безнаказанности
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Вот например Труху оправдали по полной, а его стоит посадить хотя бы за создание банд боевиков - собственной армии.
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Вот например бриллиантовый прокурор сразу сказал: буду молчать, ничего мне не будет
Так ведь и вышло
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Все они на 100% уверены в собственной безнаказанности
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Вот например Труху оправдали по полной, а его стоит посадить хотя бы за создание банд боевиков - собственной армии.
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Вот например бриллиантовый прокурор сразу сказал: буду молчать, ничего мне не будет
Так ведь и вышло
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У меня чистая совесть, и мне не за что краснеть

Кришталево чиста людина "Не делайте мне нервы", - Насалик прокомментировал подозрение от НАБУ - Цензор.НЕТ 6636
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чистая совесть интересно во сколько ему обошлась
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длительными сроками за верную службу вору рошенко ?
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шо было видели, дальше посмотрим , я тебе не ванга
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ага... у юльки коляску просить надо... не делайте ему нервы у не паралич начнется... вроде ему подкидывают пакетик наркоты в тумбочку... бабло есть но не знаю откуда по этому мол не задекларировал
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У подельника рошеноахмета начались нервы))) Его ведь могут на зоне поротердамить )))
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миньетная рожа вырядилось в вышиванку. Типичный ход пиаарасов,что б прикрыть свою жопу...
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во дворце в козине оказывается есть один житель с чистой совестью. неожиданно.
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чому ніде не показують статистику відсоток від усіх підозр доведених до суду по різним правоохоронним органам? можна показати навіть як динаміку в часовому вимірі.
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Вони живуть "по новому", в іншому вимирі...
😁
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А зустрічі в ОРДЛО з сепарами та рашистами?!
🤔
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Да болт он лдожил на это НАБУ.Через два месяца ,как перед Трухановым извиняться будут.
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Насалик.Ти був нормальним мером . І до чого ти докотився?
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Грозный однако... Насалик прокомментировал подозрение от НАБУ: "Оно подготовлено ​​на основе незаконного решения НАПК" - Цензор.НЕТ 6667 украденное у народа придется вернуть а твой стрессовый иммунитет пригодится тебе в тюрьме...
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А чому Насалік так нервує? Аудит є аудит. Якщо у пана все чисто - нема проблем, честь і хвала. Ну а, якщо ні, то вже нехай вибачає, треба буде нести відповідальність...
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Как может быть чистой совесть при наличии дома в Козине? И не только там. И не только дома.
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насралык, мразь конченая, суши сухари,на зоне пригодятся)))))))))))
вот смотришь на его рожу и понимаешь что его руки "ничего не крали", но статьи уголовного кодекса прям на лбу написаны )))))

на зону , ушлепок!!!!))))))
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Нічого таким не буде. Вони крадуть по політичним мотивам, а не просто так... Запитайте в Порошенка, Тимошенко, Омеляна, Свинарчука і др. Вони не вагючись все підтвердять.
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"отвлечь меня от избирательного процесса". Оце так. А як же виконання своїх прямих обов'язків, плідна праця т.ін.?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНасалик прокоментував підозру від НАБУ: "Вона підготовлена на підставі незаконного рішення НАЗК"
 
 
 
 
 
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