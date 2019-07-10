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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то до парламенту пройшли б партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, 65,9% респондентів точно або найімовірніше збираються голосувати на парламентських виборах 21 липня до Верховної Ради, у т.ч. 48,8% точно збираються голосувати на них.

Респондентам, які точно або найімовірніше збираються голосувати, ставилося запитання "А за яку партію ви збираєтеся проголосувати?" і пропонувався список партій. Соціологи зазначають, що на момент формування анкети ще не був відомий повний список зареєстрованих партій і їх порядок у бюлетені, тому в списку, який пропонувався респонденту, не вистачає декількох партій (зокрема, партії Саакашвілі та партії Шарія), хоча респондент мав можливість вказати і партію не зі списку.

Серед усіх респондентів, які точно або найімовірніше збираються голосувати, відповіді розподілилися таким чином:

  • 37,8% проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 11% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя",
  • 7,2% – за партію "Європейська Солідарність",
  • 4,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
  • 3,4% – за партію "Голос",
  • 3,2% – за партію "Сила і Честь",
  • 2% – за партію "Опозиційний блок",
  • 1,9% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 1,8% – за "Українську стратегію Гройсмана",
  • 1,4% – за партію "Громадянська позиція",
  • 1,2% – за партію "Свобода",
  • 1,2% – за "Партію Шарія",
  • 0,5% – за "Самопоміч",
  • 0,1% – за Аграрну партію,
  • за інші партії – загалом 0,3%,
  • 0,4% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
  • 19,9% – не визначилися, за кого голосувати,
  • 1,9% – відмовилися відповідати на запитання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування

Якщо розрахувати відсотки щодо тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів), то отримаємо результати, відповідно до яких зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 6 партій, що відмічені нижче:

  • 48,5% проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 14,1% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя",
  • 9,2% – за партію "Європейська Солідарність",
  • 6,2% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
  • 4,4% – за партію "Голос",
  • 4,1% – за партію "Сила і Честь",
  • 2,5% – за партію "Опозиційний блок",
  • 2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 2,3% – за "Українську стратегію Гройсмана",
  • 1,8% – за партію "Громадянська позиція",
  • 1,6% – за партію "Свобода",
  • 1,6% – за "Партію Шарія",
  • 0,7% – за "Самопоміч",
  • 0,1% – за Аграрну партію,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діяльність президента Зеленського підтримують майже 68,5% українців, - опитування

"Майже всі, хто щось дописував, - дописували Шарія. У телефонних опитуваннях у нього понад 3%, але там є зміщення в бік користувачів інтернетом. Так що, думаю, у нього 2,5-3%. Загалом ж ще ніхто не публікував результати опитування за правильним списком, де є всі партії і саме в тому порядку, який розіграний. Наприклад, невідомо, скільки додасть ОПА блок за рахунок першого місця і подібності з Опозиційною платформою (досі вони стояли в списку після платформи). Так що рано говорити про сенсації", - прокоментував результати опитування директор КМІС Володимир Паніотто.

Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування КМІС 01
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування КМІС 02
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування КМІС 03
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування КМІС 04

З 25 червня по 7 липня 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136643
 
 
 Топ коментарі
 
будешь мертвячуку ноги целовать потом, когда Зе! с ним коалицию сколотит)
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Вот эти все, уставшие от войны и страстно желающие мира простые людитм, не понимают одной очень простой и очевидной для меня вещи. Если Россия впихнет нам ОРДЛО с каким-то там статусом и амнистией боевиков под видом граждан Украины, защищавших русский язык/дамбасскую национальность, то она впихнет нам по сути Чечню Кадырова, только в большем масштабе.
Чечня не может влиять на Россию. Может только беспредельничать и опускать русских. А вот Донецкая и Луганская области могут влиять. Крепко могут. Или весь вот этот нарид, уставший от войны, считает, что десятки тысяч воюющих боевиков пойдут работать на шахты и заводы Донбасса? Во-первых, там уже нет никаких шахт и заводов. Все вырезано на металл и вывезено в РФ. А во-вторых, люди, привыкшие за 5 лет жить грабежом, войной и беспределом, никогда не пойдут работать. "Воровка никогда не станет прачкой, а вора не заставить спину гнуть".
Они будут кошмарить вот этот самый простой нарид. Годик-другой посидят на дотациях, которые Украина будет выплачивать каждому из них, как утратившему заработок. А потом, поняв, что им реально ничего не угрожает, они расползутся по всей Украине. Кто на гастроли, а кто вообще место жительства сменит. 50-60 тысяч человек, для которых убить все равно комара прихлопнуть. И все они поедут на материковую Украину. Потому что там, где сейчас оккупация, будет выжженная земля. Россия так всегда делает. Они будут грабить, беспредельничать, бухать, хвастаться подвигами и насиловать жен и дочерей простых людей, уставших от войны. Потому что больше ничего не умеют делать и потому что будут уверены в своей безнаказанности.
Нет, они не будут мстить или переть буром на ветеранов, военных или активистов. Потому что можно закончить свой жизненный путь присыпанным в лесопосадке. Они не будут кошмарить тех, кто "замирил" ОРДЛО с Украиной. Потому что они для них своих ребята, приведшие лоха к ним на убой. Или же этих "примирителей" не будет в Украине. Они будут в Израиле, Швейцарии, в России в конце концов. А если останутся, то с вооруженной охраной.
Поэтому те, с кем сейчас мирят уставший от войны простой нарид, будут кошмарить и торбить лохов, которые не смогут дать сдачи. Которые сейчас рассказывают про усталость от войны. Тот самый нарид. И Аваков не сможет защитить их от беспредела. А он и не будет. Потому что победившими в этой войне будут они. От 40 до 70 тысяч боевиков, которые сейчас воюют против нас. Которых Зеленский и Богдан называют такими же украинцами. А позже их всех легализуют и амнистируют. И они приедут в те города, в которые не дошла война благодаря армии.
Но придут туда уже с другой войной. И в другом статусе. Как-то так. Помните поговорку про тех, кто не кормит свою армию - кормит чужую? Так вот это и будет армия убийц, уверенных в своей безнаказанности, которых будет кормить каждый украинец. Долго будет. И дети будут. Потому что сейчас нам Зеленский готовит именно чеченский сценарий. Когда большая Россия откупается от маленькой Чечни. А кадыровцы имеют статус неприкасаемых, и для них российские законы ничего не значат. Кстати, кадыровцы тоже на Донбассе против нас воевали. Так что, возможно, они тоже будут иметь право на компенсацию и на гражданство. Готовьтесь, уставшие от войны простые люди, готовьтесь.
Ну а те, кто понимают, от чего нас защищает армия, не устают. Ни от войны, ни от помощи воюющей армии. Потому что знают, что может быть, если устанет армия.
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Ахахахахаахахахаха, Слуга Народа нифига не падает. У соевых сейчас рванет. "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3119
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Порохло нарoд смёл, а сил на противодействовать яду его политтехнологий уже не хватает.
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нет, "Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то получим результаты, согласно которым сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 6 партий, отмеченные ниже:6,2% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина"
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Як завжди!!! Всі вибори проходили під такіми гаслами"абинеюлька".У Медведчука вже весь інфопростір під рукою,а"патріоти"які хочуть красти далі виставляють на ЦН тількі негативну інфу про Тимошенко.Не забуваючі піарити агента російських спецслужб Порошенка і його новий проект"пес"
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Не знаю хто вірить цим гадалкам от КМИС ???
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Маячня. КМІС вже кілька років штампує відверто проплачені та абсолютно відірвані від реальності заказухи.
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Да? А вот результат второго тура президентских выборов они очень точно предсказали
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За барыжное шобло которое сменило вывеску на своей двери будут голосовать только соевые дегенераты которые в считанные дни будут отогнаны от кормушки...Коремлевским прихвостям нафталиновым ворам вообще не должно быть места в ВР...
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Мені вчора місцевий агітатор від клоуна сказав що голосувати треба за слугу урода, а якщо не хочу- то за оппоблок, щоб в ВР була міцна опозиція.
Схоже, я знаю з ким у слуг буде коаліція.
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Опять эти стрёмные нищеброды на районе.. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1553


.."Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7863
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агитатор-провокатор. А автомат тебе на шо? "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9113
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Потрошенко, аферист высшего ранга , Тот самый "шатун", которому удавалось мародерить страну, на патриотических лозунгах. По которому как минимум лет пятнадцать тоскует шконка.
сможет ли Порошенко устроить третий Майдан, чтобы вернуть себе власть. Для дальнейшего мародерства страны, зависит только от нас, на предстоящих выборах.
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✌Страшный БЕНДЕРовец ✌‏ @RealuranВор и сепар, а по совместительству еще и гражданин вражеской россии Труханов одесским "судом" признан невинным, как младенец... арест со счетов снят! Скажем спасибо Парашену за его реХформу суда! К стати все остальные "рэхформы" мародера Порошенко такие-же. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5057
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пять лет с утра до ночи перепечатывающий сайты ДНР и РФ пропагандист не знает, что судей назначает гарант. -Зеленский своими указами назначил 9 судей окружных административных и местных судов 29.05.19 .Результат:16 травня апеляційний адміністративний суд підтвердив скасування заборони серіалу "Свати" та скасування заборони на в'їзд до України російському актору Добронравову / Окружной админсуд отменил решение Киевсовета о названии проспектов именами Бандеры и Шухевича /КСУ отменил норму, согласно которой подозреваемые в госизмене и терроризме должны обязательно находиться под арестом /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест/Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи.
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7,2% за ПЕСиную свинобанду - это все еще очень много.
Так что в день голосования прячем бабушкин паспорт и порохатая шобла не пройдет.
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Якраз всі бабушкі проти Порошенка.Знаю по своїм сусідкам - вони його виблискаюче рило бачити не можуть...
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Солидарность - Деятельное сочувствие каким-н. мнениям или действиям, общность интересов, единодушие.
Я же говорил, ничего делать не хотят!
Только сочувствуем и обеспокаиваемся. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9258
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ПЕС - это солидарность коррупционных барыг.
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Партии Саакашвили не будет на выборах?
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Хотів би Міша в Раду - пішов би по мажоритарці. Міша хоче навколо себе побільше галосу, а у владу Міша не хоче.
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Будуть ......а також *кловуни * * ПЕСикі * та *жоппоблок * .. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3529
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жоппоплатформа, та в которой объединились все те, стараниями которых обнесли Украину до нуля, привели войну в Украину, , сами и семьи которых благополучно живут в Киеве за них на Донбассе будут голосовать 30 (!) % и это там, где слышны взрывы и это там, где много переселенцев, Восток 15,6%, Юг 18 % . Как такое может быть, лично у меня за гранью понимания, я на полном серьезе обращаюсь к журналистам- найдите пару-тройку сторонников жоппоплатформы именно из тех регионов и возьмите интервью
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лишнехромосомные мутанты и служивые засланцы из русни наплодили себе подобных ...
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В одних рейтингах у Вакарчука 7,5%, в других 3,5. Кто-то верит в эти рейтинги? Это же технологии зомбирования перед выборами.
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А где они, украинские националисты, достойные голосов - вот в чём проблема. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8432
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О! Зебіли почали знищувати "Голос"... хто би сумнівався
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС
 
 
 
 
 
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