 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування КМІС

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опитуванням, 65,9% респондентів точно або найімовірніше збираються голосувати на парламентських виборах 21 липня до Верховної Ради, у т.ч. 48,8% точно збираються голосувати на них.

Респондентам, які точно або найімовірніше збираються голосувати, ставилося запитання "А за яку партію ви збираєтеся проголосувати?" і пропонувався список партій. Соціологи зазначають, що на момент формування анкети ще не був відомий повний список зареєстрованих партій і їх порядок у бюлетені, тому в списку, який пропонувався респонденту, не вистачає декількох партій (зокрема, партії Саакашвілі та партії Шарія), хоча респондент мав можливість вказати і партію не зі списку.

Серед усіх респондентів, які точно або найімовірніше збираються голосувати, відповіді розподілилися таким чином:

37,8% проголосували б за партію "Слуга народу",

11% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя",

7,2% – за партію "Європейська Солідарність",

4,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

3,4% – за партію "Голос",

3,2% – за партію "Сила і Честь",

2% – за партію "Опозиційний блок",

1,9% – за Радикальну партію Олега Ляшка,

1,8% – за "Українську стратегію Гройсмана",

1,4% – за партію "Громадянська позиція",

1,2% – за партію "Свобода",

1,2% – за "Партію Шарія",

0,5% – за "Самопоміч",

0,1% – за Аграрну партію,

за інші партії – загалом 0,3%,

0,4% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,

19,9% – не визначилися, за кого голосувати,

1,9% – відмовилися відповідати на запитання.

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Якщо розрахувати відсотки щодо тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів), то отримаємо результати, відповідно до яких зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 6 партій, що відмічені нижче:

48,5% проголосували б за партію "Слуга народу",

14,1% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя",

9,2% – за партію "Європейська Солідарність",

6,2% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"

4,4% – за партію "Голос",

4,1% – за партію "Сила і Честь",

2,5% – за партію "Опозиційний блок",

2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка,

2,3% – за "Українську стратегію Гройсмана",

1,8% – за партію "Громадянська позиція",

1,6% – за партію "Свобода",

1,6% – за "Партію Шарія",

0,7% – за "Самопоміч",

0,1% – за Аграрну партію,

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"Майже всі, хто щось дописував, - дописували Шарія. У телефонних опитуваннях у нього понад 3%, але там є зміщення в бік користувачів інтернетом. Так що, думаю, у нього 2,5-3%. Загалом ж ще ніхто не публікував результати опитування за правильним списком, де є всі партії і саме в тому порядку, який розіграний. Наприклад, невідомо, скільки додасть ОПА блок за рахунок першого місця і подібності з Опозиційною платформою (досі вони стояли в списку після платформи). Так що рано говорити про сенсації", - прокоментував результати опитування директор КМІС Володимир Паніотто.









З 25 червня по 7 липня 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.