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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:військовополонені (300) моряки (642) Клімкін (1463)

 Упевнений, що Путін незабаром звільнить українських моряків, але натомість спробує отримати якнайбільше преференцій, - Клімкін

24 військовополонені українські моряки, яких незаконно утримують в РФ, будуть звільнені найближчим часом. В обмін на це президент РФ спробує отримати якнайбільше політичних преференцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі програми "PRIME: Муждабаєв" на телеканалі ATR.

"Я впевнений, що їх (військовополонених моряків. - Ред.) звільнять, до того ж найближчим часом. Але для Путіна важливо вирішити це питання, це моя особиста думка, - в контексті саміту G7, у контексті того, що будуть зустрічі щодо Донбасу, можливо, в "нормандському форматі". Він спробує це використати саме в цьому контексті. Також, звичайно, для нього дуже важливо, щоб у Європі солідарність з приводу санкцій зменшувалася. Він буде бити на кінець року", - сказав він.

Також Клімкін зазначив, що "Путіну абсолютно паралельно, хто тут сидить (російські ув'язнені в Україні. - Ред.)": "Його це не цікавить. Його цікавить отримання кращого становища для підняття ставок. Я неодноразово говорив, що він використовує хлопців (військовополонених моряків. - Ред.) як розмінну монету. Його кінцева мета - санкції та визнання Росії як країни, яка потрапляє в "нормальність". А друге - це свобода дій і можливість діяти в Україні на розкол і федералізацію".

Раніше міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полоненим морякам, утримуваним у Росії, висунули обвинувачення в остаточній редакції

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Читайте також: Зміна влади в Україні нічого не принесе. Росія наполягатиме, щоб ми капітулювали, - Воронченко про звільнення військовополонених українських моряків

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136641
 
 
 Топ коментарі
 
ну если больше преференций , то можем писать хуйло с большой буквы ….
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Ну, это Климкин сказал; а новая Рада назначит такого министра который поцелует Гоблина и Чепушилина в пятую точку, принесёт извинения за причинённые неудобства, и пообещает выплатить репарации за предыдущую оккупацию Украиной своей же территории.
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ну если больше преференций , то можем писать ***** с большой буквы ….
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получит... как только освободит... их тут встречать будут и чествовать а этого опарыша кремлевского хаить
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Дивно спостерігати за реакцією білих пальт та інших борців за все хорошеє проти всього плохого.
Вас, бляха, не попереджали і не просили подумати?
Нє, вам Путін страшним на бордах не здавався, ви приймали пози снобів - "нє надо нас пугать".
Чого ж репетуємо тепер?
Може Біґус на контракт пішов підкріпити свою небайдужість?
Чи Даниленко і Ко визнали опосередковану роботу на ворожу пропаганду?
Або "націоналісти" щось крім страшних фізіономій вождів демонструють?
Чергове дзеркало перед суспільством.
Картинка так собі.
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А може відсутність результатів із-за відсутності дозволів, прав. Бюрократія також тому причина, роками пишуть і приймають закони які потрібні вже зараз.
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а порохоботы все не успокоятся из за разгромного поражения на президентских))окститесь, жизнь продолжается, надо идти дальше
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Ну, это Климкин сказал; а новая Рада назначит такого министра который поцелует Гоблина и Чепушилина в пятую точку, принесёт извинения за причинённые неудобства, и пообещает выплатить репарации за предыдущую оккупацию Украиной своей же территории.
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можно поинтересоваться, когда вы "живьем" последний раз были в Украине ?
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Это так важно ? Типа, действия Зекоманды освещаются в интернете необъективно, а на деле он - патриот прожжённый ?
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а почему вы провели параллель между моим вопросом и Зеленским ? Или это автоматически ?
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А потому что беда свалилась на Украину, масштабы которой чудовищны; и все любители орать "сделаем их вместе" будут горько плакать, но будет уже поздно.
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даже не знаю что вам и ответить или спросить ….. То ли где беда, то ли про масштабы, или когда плакать ….? Хотя есть одно маленькое , но не существенное "неудобство" ….. доллар ещё упал . Вчера по 25,75 приём был. Знаю знаю , сейчас скажете что всё искусственно до выборов , а потом …… всё то что вы перечислили. Простой совет . Вы сайты разнообразьте . Думаю будет больше пользы для понимания ситуации у НАС в Украине.
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Да не надо так глубоко копать ! Всё просто: экономика первична. Феодальная система, созданная Кучмой - полный банкрот. Сейчас она пытается взять реванш; но кто за этот реванш платить будет ? Значит - скачок инфляции, который может похоронить государство, как он похоронил Веймарскую республику.

>Вчера по 25,75 приём был.
A какими темпами падает ЗВР ? И кто это такой прыткий завёз чемоданы долларов, и скупает гривну ?
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Гонтарева просит политического убежища в Англии. Интересно а где будет политическое убежище у хряка-мародера?
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зебилобот, лучше подумай о политическом убежище для зепрэзэрыла.
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Последние время высказывания Путина вызывают подозрение, что он специально косит под идиота, в надежде, что будущий суд скостит ему срок, как невменяемому.
(C)
@Leonid_IB
🤔
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Там очень сложный момент: нашлась сила (силы ?), которая объявила открытую войну против ФСБ. Схватка бульдогов под ковром; наверх только косточки вылетают, да и то не все.
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Мені здається що Бог на це не поведеться.
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Некоторые итоги деятельности "гнуснава шикаладнава барыги", каторый фсьо украл.

Средняя зарплата по Донецкой области под контролем Украины - 11 391 гривни за май. Или 29 648 рублей. Это, например, в Мариуполе, который трамбовали реактивной артиллерией, и где немало потеряли на перевалке после блокады. Средняя зарплата по республике Крым - 28 400 рублей. Средняя зарплата по Ставрополью - 28 256 рублей. Тамбовская область - 26 754 рубля. Средняя зарплата по ДНР - чуть больше минималки в Украине.
Построили витрину, молодцы. Русский мир, особый донбасский характер, наши Миги сядут в Риге. И санкции делают нас сильнее. Результат на табло.
А если бы не было беженцев, отжима предприятий, если бы украинцы не заливали миллиарды в бетон, в НИОКР, в снабжение войск в поле?
Еще несколько лет туров за пенсиями, "челноков" с сыром и поисков воды в Северном Крыму должны окончательно расставить все точки над i.
Пусть в Марик приезжают, дадим воды и шаурмы, мы не звери.Но Зэээля все это поправит. Украина должна жить хуже рахи, это одно из главных условий.
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Гонтарева просит политического убежища в Англии. А если бы у нас не было банковского погрома при Лере, тройного обвала гривны, полного падения доверия к банковской системе?
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порохобот скажет, что вести это кремлевский ресурс..и пока сама гонтарева не подтвердит, не поверит
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Про обвал гривні це до Путіна та Коломойського.
Ви думаєте, що від втрати частини території, війни та виведення за бугор 5,5 мільярдів баксів гривня мала укріпитися?
Явна теза із методички ботоферми "ЗєОюди".
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Слухай ти "стратег" шоколадний а передбачити що саме так і буде ваша банда на чолі з мародером не могли коли посилали наших моряків на цю провокацію і головне питання - а за ради чого ви їх туди посилали???
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Никого он нафиг не отпустит. Горбатому по барабану. Откуда вообще такие идиотские утверждения???
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Этот чувак из Курска вроде как в политическом отпуске? Почему бы не осветить, что рассказал бывший министр Гелетей в популярной передаче "Будни охранника супермаркета"?
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по перше якщо би порошенко їх туди не послав, в надії спровокувати неадекватну реакцію кремля щоб відкласти президентські вибори то зараз б не було цієї проблеми.
по друге з терористами переговорів про викуп не ведуть щоб не заохочувати до нових захоплень заручників.

по третє в кремлі не заявляли що не будуть виконувати рішення міжнародного трибуналу тому на мою думку не залишається нічого іншого як чекати.
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Преференція одна для опудала, та що нижче рівня поверхні землі на 2метри є...
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Афера с заложниками уже не однократно осуществлялось.Спонсировать каких то радикалов стрёмно можно по счетам вычислить.Давали возможность взять в заложники,и находился якобы спаситель который за деньги выкупал))
Понятно и еже что моряков не просто так послали через пролив,была какая-то цель!! Может в обмен за водичку для завода Титан!!!
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А если путин потребует обмен 24 украинских моряка на Порошенко???
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Накой хрен нужно было посылать военных моряков через пролив?!! Что хотели ,услышать глубокую озабоченность!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУпевнений, що Путін незабаром звільнить українських моряків, але натомість спробує отримати якнайбільше преференцій, - Клімкін
 
 
 
 
 
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