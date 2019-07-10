 Упевнений, що Путін незабаром звільнить українських моряків, але натомість спробує отримати якнайбільше преференцій, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі програми "PRIME: Муждабаєв" на телеканалі ATR.
"Я впевнений, що їх (військовополонених моряків. - Ред.) звільнять, до того ж найближчим часом. Але для Путіна важливо вирішити це питання, це моя особиста думка, - в контексті саміту G7, у контексті того, що будуть зустрічі щодо Донбасу, можливо, в "нормандському форматі". Він спробує це використати саме в цьому контексті. Також, звичайно, для нього дуже важливо, щоб у Європі солідарність з приводу санкцій зменшувалася. Він буде бити на кінець року", - сказав він.
Також Клімкін зазначив, що "Путіну абсолютно паралельно, хто тут сидить (російські ув'язнені в Україні. - Ред.)": "Його це не цікавить. Його цікавить отримання кращого становища для підняття ставок. Я неодноразово говорив, що він використовує хлопців (військовополонених моряків. - Ред.) як розмінну монету. Його кінцева мета - санкції та визнання Росії як країни, яка потрапляє в "нормальність". А друге - це свобода дій і можливість діяти в Україні на розкол і федералізацію".
Раніше міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.
Вас, бляха, не попереджали і не просили подумати?
Нє, вам Путін страшним на бордах не здавався, ви приймали пози снобів - "нє надо нас пугать".
Чого ж репетуємо тепер?
Може Біґус на контракт пішов підкріпити свою небайдужість?
Чи Даниленко і Ко визнали опосередковану роботу на ворожу пропаганду?
Або "націоналісти" щось крім страшних фізіономій вождів демонструють?
Чергове дзеркало перед суспільством.
Картинка так собі.
>Вчера по 25,75 приём был.
A какими темпами падает ЗВР ? И кто это такой прыткий завёз чемоданы долларов, и скупает гривну ?
(C)
@Leonid_IB
🤔
Средняя зарплата по Донецкой области под контролем Украины - 11 391 гривни за май. Или 29 648 рублей. Это, например, в Мариуполе, который трамбовали реактивной артиллерией, и где немало потеряли на перевалке после блокады. Средняя зарплата по республике Крым - 28 400 рублей. Средняя зарплата по Ставрополью - 28 256 рублей. Тамбовская область - 26 754 рубля. Средняя зарплата по ДНР - чуть больше минималки в Украине.
Построили витрину, молодцы. Русский мир, особый донбасский характер, наши Миги сядут в Риге. И санкции делают нас сильнее. Результат на табло.
А если бы не было беженцев, отжима предприятий, если бы украинцы не заливали миллиарды в бетон, в НИОКР, в снабжение войск в поле?
Еще несколько лет туров за пенсиями, "челноков" с сыром и поисков воды в Северном Крыму должны окончательно расставить все точки над i.
Пусть в Марик приезжают, дадим воды и шаурмы, мы не звери.Но Зэээля все это поправит. Украина должна жить хуже рахи, это одно из главных условий.
.https://vesti-ukr.com/strana/342792-hontareva-pytaetsja-poluchit-politicheskoe-ubezhishche-v-velikobritanii.
...https://antikor.com.ua/articles/314289-gontareva_pytaetsja_poluchitj_politicheskoe_ubehishche_v_velikobritanii...
Ви думаєте, що від втрати частини території, війни та виведення за бугор 5,5 мільярдів баксів гривня мала укріпитися?
Явна теза із методички ботоферми "ЗєОюди".
по друге з терористами переговорів про викуп не ведуть щоб не заохочувати до нових захоплень заручників.
по третє в кремлі не заявляли що не будуть виконувати рішення міжнародного трибуналу тому на мою думку не залишається нічого іншого як чекати.
Понятно и еже что моряков не просто так послали через пролив,была какая-то цель!! Может в обмен за водичку для завода Титан!!!