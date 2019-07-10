 Упевнений, що Путін незабаром звільнить українських моряків, але натомість спробує отримати якнайбільше преференцій, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі програми "PRIME: Муждабаєв" на телеканалі ATR.

"Я впевнений, що їх (військовополонених моряків. - Ред.) звільнять, до того ж найближчим часом. Але для Путіна важливо вирішити це питання, це моя особиста думка, - в контексті саміту G7, у контексті того, що будуть зустрічі щодо Донбасу, можливо, в "нормандському форматі". Він спробує це використати саме в цьому контексті. Також, звичайно, для нього дуже важливо, щоб у Європі солідарність з приводу санкцій зменшувалася. Він буде бити на кінець року", - сказав він.

Також Клімкін зазначив, що "Путіну абсолютно паралельно, хто тут сидить (російські ув'язнені в Україні. - Ред.)": "Його це не цікавить. Його цікавить отримання кращого становища для підняття ставок. Я неодноразово говорив, що він використовує хлопців (військовополонених моряків. - Ред.) як розмінну монету. Його кінцева мета - санкції та визнання Росії як країни, яка потрапляє в "нормальність". А друге - це свобода дій і можливість діяти в Україні на розкол і федералізацію".

Раніше міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

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Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.