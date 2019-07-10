 Глава МЗС Естонії Рейнсалу назвав провокацією салют в РФ на честь "визволення" Таллінна

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це він у вівторок, 9 липня, написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Сьогоднішнє оголошення в Російській Федерації про організацію салюту у зв'язку із 75-ми роковинами повторної окупації Таллінна є провокаційним кроком", - написав глава МЗС, наголосивши, що після відходу німецьких військ в Естонії прийшов до влади конституційний уряд, повалений радянськими військами.
Рейнсалу повідомив, що в посольство РФ у Таллінні буде направлено протест у зв'язку з цим кроком, а російський посол буде викликаний до МЗС Естонії.
"Якщо ж говорити про круглі дати, то цей крок видається ще більш цинічним, бо цього року виповнюється 80 років укладення пакту Молотова-Ріббентропа", - написав глава МЗС.
Раніше на сайті міністерства оборони РФ з'явився розклад святкових салютів, присвячених 75-річчю від дня звільнення радянських і європейських міст від нацистів. 13 липня відбудеться салют на честь визволення Вільнюса, 1 серпня - Каунаса, 13 жовтня - Риги, а 2 травня 2020 року - Берліна. Салюти здійснюються 12 залпами із 9 салютних установок 2А85 та 18 артилерійських гармат ЗІС-3 калібру 76 мм, йдеться на сайті Міноборони. Місце проведення салютів - Поклонна гора в Москві.
Сайт фонду "Історична пам'ять" наприкінці травня вперше опублікував скани радянського оригіналу Договору про ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною від 23 серпня 1939 року і секретного додаткового протоколу до нього.
Договір про ненапад умістився лише на двох сторінках, секретний додатковий протокол до нього, який розподіляв зони впливу СРСР і Німеччини в Східній Європі, - на півтори сторінки. Сам пакт був опублікований відразу після підписання, інформація ж про додатковий протокол трималася в СРСР у секреті, хоча вже через короткий час після його підписання інформація про нього просочилася через дипломатичні кола.
он нафиг нужен
цырковая аренаофис шутапрезидента зеленского это не пустая трата бюджетных коштив, или чо оно там еще придумало, от чего смысла никакого нету?)
К тому же сам переезд планируется проводить не за счёт бюджета
Может будет фонд-райзинг
На 50 Лугандонов хватит
Хоча взагалі я не бачу сенсу в переїзді - бездумна трата грошей. Навіщо??? Яка об'єктивна перевага від цього? Штат АП можна скоротити і без переїзду взагалі-то!
Я вот вижу
В бывшей АП будут выставки проводиться
Причин очень много, часть из них озвучена. Мне достаточно было посмотреть видео из АП, чтобы понять, что оттуда надо съезжать.
А вы подождите, будет ещё много объяснений.
Якщо вже Зе так у новий офіс центрі хотів, то міг би вертольотний майданчик взяти, де в нього передвиборчий штаб був. Він поотдаль великих транспортних магістралей і він більшість часу тупо простоює порожній.
Место для культурных мероприятий будет в бывшей АП
Вообще-то ближайшие годы с культурными мероприятиями будет гораздо все лучше
Драйва нет
Выставок не хватает?
По моему, просто ума!
Все это на госуровне появилось после 2014
Погугліть старі статті, там туча коментаторів типу за Овоща. Більше, ніж зараз за Пе і Зе разом узятих. Думаєте за безплатно??
К тому моменту уже была куча Ольгинских ботов
Марши на плацу не очень
Не, российские сериалы про армию не смотрю
В американских фильмах такого нет
Загнивает Америка
Все же рискну предположить что марши строем и подготовка к параду - не одно и тоже
Будущей.
"Собиратели земель русских"
Страны Балтии на очереди следующие.
Русско-литовская война (Пограничная) 1487-1494Русско-шведская война 1495-1497Русско-литовская война 1500-1503Русско-литовская война 1507-1508Русско-литовская (Десятилетняя) война 1512-1522Русско-литовская (Стародубская) война 1534-1537Московское Государство(1547 - 1721 гг.)
Русско-шведская война 1554-1557Ливонская война 1558-1583Крымский поход на Москву (1571)Битва при Молодях (1572)Русско-шведская война 1590-1595Русско-польская война 1605-1618Русско-шведская война 1614-1617Смоленская война 1631-1634Русско-польская война 1654-1667Русско-шведская война 1656-1658Русско-турецкая война 1676-1681Русско-турецкая война 1686-1700Великая Северная война (1700-1721)Российская империя (1721 - 1917 гг.)Русско-турецкая война 1710-1713Персидский поход 1722-23Война за польское наследство 1733-1735Русско-турецкая война 1735-1739Русско-шведская война 1741-1743Семилетняя война 1756-1763Русско-турецкая война 1768-1774Барская конфедерация 1768-1776Русско-турецкая война 1787-1792Русско-шведская война 1788-1790Русско-польская война 1792Восстание Костюшко (1794)Русско-персидская война 1796Итальянский поход Суворова (1799)Битва при Адде - 26-28 апреля 1799 годаБитва при Треббии - 17-19 июня 1799 годаБитва при Нови - 17 августа 1799 года
Русско-персидская война 1804-1813Война Третьей коалиции (1805)Война Четвёртой коалиции 1806-1807Русско-турецкая война 1806-1812Англо-русская война 1807-1812Русско-шведская война 1808-1809Война Пятой коалиции (1809)Отечественная война 1812 годаЗаграничный поход русской армии 1813-14 гг.Взятие Парижа (1814)Русско-персидская война 1826-1828Русско-турецкая война 1828-1829Польское восстание 1830 годаКрымская война 1853-1856Польское восстание 1863 годаРусско-турецкая война 1877-1878Ихэтуаньское восстание 1899-1901Русско-японская война 1905 г.Первая мировая война 1914-1918Советская Россия / СССР(1917 - 1991 гг.)Советско-польская война 1919-1921 годов
Гражданская война в Испании (1936-1939)Китайско-японская война (1937-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Бои на Халхин-Голе (1939)Советско-польская война 1939 годаСоветско-финская война (1939-1940)Война c Германией(1941-1945)Советско-японская война (1945)
Холодная война (1946-1991)
После распада Руси, небыль ни одного года, когда империя не воевала!
Вывод: Мордор будет бесчинствовать всегда! Остановить это может только восстановление Руси.
Это она в 1720г. подарила Эстонию рашке.
Это провокация.
Салют по поводу освобождения Таллина должен быть проведен по желанию эстонцев и в столице Эстонии, не так ли? Эстонцы его проводят? Тогда какого лешего за нихроссияне празднуют? В РФ устраивали салюты по поводу освождения Ржева, Смоленска, Брянска и прочих городов? Нет? А почему?
РФ нужны квалифицированные рабочие руки, чтобы за гроши на них работали, саксаульные мигранты в РФ с метлой и веником только работать могут, а чтобы точную аппаратуру собирать, как на заводе ВЭФ - так это невозможно.
На роль дешевых рабов нужно население стран Балтии, чтобы на российскую илитку работали в их "чучхе" и , желательно, за пайку.
https://vesti-ukr.com/strana/299423-chudom-uspeli-otskochit-i-mashina-vrezalas-v-zdanie-biznes-tsentra-parad-v-kieve-dtp-s-bukom-i-tajna-bjudzheta
Там же и мнение военных!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/08/22/7189872/
Оказывается, Берлин они тоже освобождали...