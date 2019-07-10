 Глава МЗС Естонії Рейнсалу назвав провокацією салют в РФ на честь "визволення" Таллінна

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це він у вівторок, 9 липня, написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сьогоднішнє оголошення в Російській Федерації про організацію салюту у зв'язку із 75-ми роковинами повторної окупації Таллінна є провокаційним кроком", - написав глава МЗС, наголосивши, що після відходу німецьких військ в Естонії прийшов до влади конституційний уряд, повалений радянськими військами.

Рейнсалу повідомив, що в посольство РФ у Таллінні буде направлено протест у зв'язку з цим кроком, а російський посол буде викликаний до МЗС Естонії.

"Якщо ж говорити про круглі дати, то цей крок видається ще більш цинічним, бо цього року виповнюється 80 років укладення пакту Молотова-Ріббентропа", - написав глава МЗС.

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Раніше на сайті міністерства оборони РФ з'явився розклад святкових салютів, присвячених 75-річчю від дня звільнення радянських і європейських міст від нацистів. 13 липня відбудеться салют на честь визволення Вільнюса, 1 серпня - Каунаса, 13 жовтня - Риги, а 2 травня 2020 року - Берліна. Салюти здійснюються 12 залпами із 9 салютних установок 2А85 та 18 артилерійських гармат ЗІС-3 калібру 76 мм, йдеться на сайті Міноборони. Місце проведення салютів - Поклонна гора в Москві.

Сайт фонду "Історична пам'ять" наприкінці травня вперше опублікував скани радянського оригіналу Договору про ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною від 23 серпня 1939 року і секретного додаткового протоколу до нього.

Договір про ненапад умістився лише на двох сторінках, секретний додатковий протокол до нього, який розподіляв зони впливу СРСР і Німеччини в Східній Європі, - на півтори сторінки. Сам пакт був опублікований відразу після підписання, інформація ж про додатковий протокол трималася в СРСР у секреті, хоча вже через короткий час після його підписання інформація про нього просочилася через дипломатичні кола.