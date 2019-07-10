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 Глава МЗС Естонії Рейнсалу назвав провокацією салют в РФ на честь "визволення" Таллінна

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу назвав провокацією салют на честь 75-річчя з дня визволення Таллінна, який планується провести в Москві 22 вересня 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це він у вівторок, 9 липня, написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сьогоднішнє оголошення в Російській Федерації про організацію салюту у зв'язку із 75-ми роковинами повторної окупації Таллінна є провокаційним кроком", - написав глава МЗС, наголосивши, що після відходу німецьких військ в Естонії прийшов до влади конституційний уряд, повалений радянськими військами.

Рейнсалу повідомив, що в посольство РФ у Таллінні буде направлено протест у зв'язку з цим кроком, а російський посол буде викликаний до МЗС Естонії.

"Якщо ж говорити про круглі дати, то цей крок видається ще більш цинічним, бо цього року виповнюється 80 років укладення пакту Молотова-Ріббентропа", - написав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Латвії заборонили радянську і нацистську форму на публічних заходах

Раніше на сайті міністерства оборони РФ з'явився розклад святкових салютів, присвячених 75-річчю від дня звільнення радянських і європейських міст від нацистів. 13 липня відбудеться салют на честь визволення Вільнюса, 1 серпня - Каунаса, 13 жовтня - Риги, а 2 травня 2020 року - Берліна. Салюти здійснюються 12 залпами із 9 салютних установок 2А85 та 18 артилерійських гармат ЗІС-3 калібру 76 мм, йдеться на сайті Міноборони. Місце проведення салютів - Поклонна гора в Москві.

Сайт фонду "Історична пам'ять" наприкінці травня вперше опублікував скани радянського оригіналу Договору про ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною від 23 серпня 1939 року і секретного додаткового протоколу до нього.

Договір про ненапад умістився лише на двох сторінках, секретний додатковий протокол до нього, який розподіляв зони впливу СРСР і Німеччини в Східній Європі, - на півтори сторінки. Сам пакт був опублікований відразу після підписання, інформація ж про додатковий протокол трималася в СРСР у секреті, хоча вже через короткий час після його підписання інформація про нього просочилася через дипломатичні кола.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136639
 
   
 Топ коментарі
 
Не постесняюсь спросить, а цырковая арена офис шута президента зеленского это не пустая трата бюджетных коштив, или чо оно там еще придумало, от чего смысла никакого нету?)
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Вот, молодцы эстонцы. А у нас зебил парад отменил. Может еще военные части начнем расформировывать?
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Никак нет!!! Товарищь майор, сказал что все в порядке. работаем в штатном режиме и дальше!!!
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Вот, молодцы эстонцы. А у нас зебил парад отменил. Может еще военные части начнем расформировывать?
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парад это пустая растрата бюджетних коштів
он нафиг нужен
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Не постесняюсь спросить, а цырковая арена офис шута президента зеленского это не пустая трата бюджетных коштив, или чо оно там еще придумало, от чего смысла никакого нету?)
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Переезд призван сократить расходы на содержание аппарата президента
К тому же сам переезд планируется проводить не за счёт бюджета
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А за счот кого? 95го квартала чтоли? не смешите мои погоны и гимностерку Глава МИД Эстонии Рейнсалу назвал провокацией салют в РФ в честь "освобождения" Таллина - Цензор.НЕТ 835
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А за счёт кого пока не анонсировали
Может будет фонд-райзинг
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готовься увидеть в расчотке ЗП у себя +10% подоходного налога на востановление лугандона. будет тебе лалалалала))
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Мы тут достаточно платим налогов
На 50 Лугандонов хватит
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А, ну от хай Зе-фанати і скидаються по фонд-райзінгу, але чому в Український дім??? Щоб пробки на Хрещатику ще більші стали?? Він ж обіцяв за місто переїхати...

Хоча взагалі я не бачу сенсу в переїзді - бездумна трата грошей. Навіщо??? Яка об'єктивна перевага від цього? Штат АП можна скоротити і без переїзду взагалі-то!
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Украина свободная страна, каждый имеет право не видеть
Я вот вижу
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Хотілось би почути від преЗедента нормальні ґрунтовні аргументи, а не "там атмосфера погана"... І да, Український дім зараз проводить купу виставок - від Книдкового форуму і фольклорних фестивалів до Комік-кону. Навіщо його чіпати, є купа альтернативних локацій.
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Украинский президент - в украинский дом
В бывшей АП будут выставки проводиться

Причин очень много, часть из них озвучена. Мне достаточно было посмотреть видео из АП, чтобы понять, что оттуда надо съезжать.
А вы подождите, будет ещё много объяснений.
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Український президент - в музей чЛєніна. Якщо ви не чули, то Український дім при совку був музеєм чЛєніна...
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І угробим місце для проведення різноманітних культурних заходів. Український дім ж нікуди не пропонують перенести... Ну і так: Зе обіцяв офіс президента за містом!

Якщо вже Зе так у новий офіс центрі хотів, то міг би вертольотний майданчик взяти, де в нього передвиборчий штаб був. Він поотдаль великих транспортних магістралей і він більшість часу тупо простоює порожній.
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Он не подходит под ОП

Место для культурных мероприятий будет в бывшей АП
Вообще-то ближайшие годы с культурными мероприятиями будет гораздо все лучше
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Так само АП не підходить для Українського дому...
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А щодо культурних заходів - то це мабуть єдина сфера, у якій в мене нема питань і до старої влади. Там все і так більш-менш нормально. Книжний арсенал, патріотичні фести і тд і тп
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Правильно, зебилам нужен переезд, проблем в стране нет больше?
Выставок не хватает?
По моему, просто ума!
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в стране война, надо о стране думать, а не переездами заниматься. Полный кретинизм и непрофессионализм Зе.
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Диванные части расформируют, понимаю ваше горе
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Никак нет!!! Товарищь майор, сказал что все в порядке. работаем в штатном режиме и дальше!!!
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Эта стадия принятия неизбежного называется отрицание
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Диванні війська незнищенні, нехай не сподівається.
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Посмотрим на вас когда прикроют лавочку с платными ботами и вам придётся общаться на равне со всеми
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Це мені казали і в 2010 році коли Зек єнакуєвський заліз на Золотий Унітаз.
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В 2009 такого не было
Все это на госуровне появилось после 2014
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Драссьтє, я на цензорі майже 10 років... Так як свірєпствовали боти Яника не свірєпствовали боти ані Пєті, ані Зе, ані Юлі! Саме команда Яника і принесла цю ідею платних ботів у Україну...
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Не в 2009, при Янику, він весною 2010 прийшов.

Погугліть старі статті, там туча коментаторів типу за Овоща. Більше, ніж зараз за Пе і Зе разом узятих. Думаєте за безплатно??
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Теж варіант, хоча могло бути з бюджета Ахметова/Клюєва/Льовочкіна/Фірташа...
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Вряд ли
К тому моменту уже была куча Ольгинских ботов
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Что бы писать о парадах = для начала нужно понимать что такое парад- ЭТО месяцы труда , ежедневные многочасовые парадные тренировки (одинаковы для всех- тех кто в местах постоянной дислокации, а также частей, которые находятся на фронте), это доставка в Киев и тренировка военной техники, это и форма одежды (особая парадная форма) да и многое другое..
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ну вообще-то тренировка никогда не помешает. И вообще у нас должны быть квалифицированные кадры, которые потом в мацкве парад будут проводить!!!
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Тренировка к параду никогда не помешает и повысит квалификацию? 🥳
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а нахрена солдаты в армии маршируют по плацу? физухой занимаются, маршброски делают? Ты хоть сериалы про солдатов смотрел?
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Маршброски понимаю зачем
Марши на плацу не очень
Не, российские сериалы про армию не смотрю
В американских фильмах такого нет
Загнивает Америка
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Умение маршировать строем - чуть ли не самое важное в военной дисциплине, ведь именно это умение позволяет организованно двигаться колонне во время пеших передислокаций...
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а не в развалочку ковылять покуривая сигаретку)
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Ну вот, оказывается, можешь писать серьезно, не паясничая

Все же рискну предположить что марши строем и подготовка к параду - не одно и тоже
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Для БЫСТРОЙ передислокации во всем мире давно и успешно применяют автомобильный транспорт.
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В горах например.
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В горах строем не ходят. Глава МЗС Естонії Рейнсалу назвав провокацією салют в РФ на честь "визволення" Таллінна - Цензор.НЕТ 1869
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Для БЫСТРОЙ передислокации в горах во всем мире давно и успешно применяют автомобильный транспорт.
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Один з головних результатів Параду, це техніка яка приймала участь у параді, з якою працювали фахівці різних напрямків, технічний стан якої значно покращується та залишається на високому рівні на протязі тривалого часу.
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У всех этих салютов, с последующим народным гуляньем только одна цель- отвлечь внимание народа от насущных проблем, как один из примеров- это военные потери РФ в мирное время, где Путин засекретил данную информацию, а любые высказывания по этому поводу преследуются "кровавым режимом по их закону"
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Маас ква все ще вважає себе ЬІмперією і живе в зазеркаллі.
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Коли вже будуть салюти, на честь знищення клятой масковії?? Сподіваюсь що не так довго чекати...
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Будущей империей.
Будущей.
"Собиратели земель русских"
Страны Балтии на очереди следующие.
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Расеянское пабедабесие . Эти уроды до сих пор празднуют. Дебилы, блин.
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Незабаром московіти святкуватимуть звільнення Києва.
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У кацапів за їх кроваву історію практично не було років без війни. І що симптоматично, кожен раз після "звільнення" черговіх земель, кацапня як вурдалак-кліщ роздувалась за розмірами. Це тількі основні війни:

Русско-литовская война (Пограничная) 1487-1494Русско-шведская война 1495-1497Русско-литовская война 1500-1503Русско-литовская война 1507-1508Русско-литовская (Десятилетняя) война 1512-1522Русско-литовская (Стародубская) война 1534-1537Московское Государство(1547 - 1721 гг.)
Русско-шведская война 1554-1557Ливонская война 1558-1583Крымский поход на Москву (1571)Битва при Молодях (1572)Русско-шведская война 1590-1595Русско-польская война 1605-1618Русско-шведская война 1614-1617Смоленская война 1631-1634Русско-польская война 1654-1667Русско-шведская война 1656-1658Русско-турецкая война 1676-1681Русско-турецкая война 1686-1700Великая Северная война (1700-1721)Российская империя (1721 - 1917 гг.)Русско-турецкая война 1710-1713Персидский поход 1722-23Война за польское наследство 1733-1735Русско-турецкая война 1735-1739Русско-шведская война 1741-1743Семилетняя война 1756-1763Русско-турецкая война 1768-1774Барская конфедерация 1768-1776Русско-турецкая война 1787-1792Русско-шведская война 1788-1790Русско-польская война 1792Восстание Костюшко (1794)Русско-персидская война 1796Итальянский поход Суворова (1799)Битва при Адде - 26-28 апреля 1799 годаБитва при Треббии - 17-19 июня 1799 годаБитва при Нови - 17 августа 1799 года

Русско-персидская война 1804-1813Война Третьей коалиции (1805)Война Четвёртой коалиции 1806-1807Русско-турецкая война 1806-1812Англо-русская война 1807-1812Русско-шведская война 1808-1809Война Пятой коалиции (1809)Отечественная война 1812 годаЗаграничный поход русской армии 1813-14 гг.Взятие Парижа (1814)Русско-персидская война 1826-1828Русско-турецкая война 1828-1829Польское восстание 1830 годаКрымская война 1853-1856Польское восстание 1863 годаРусско-турецкая война 1877-1878Ихэтуаньское восстание 1899-1901Русско-японская война 1905 г.Первая мировая война 1914-1918Советская Россия / СССР(1917 - 1991 гг.)Советско-польская война 1919-1921 годов

Гражданская война в Испании (1936-1939)Китайско-японская война (1937-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Бои на Халхин-Голе (1939)Советско-польская война 1939 годаСоветско-финская война (1939-1940)Война c Германией(1941-1945)Советско-японская война (1945)
Холодная война (1946-1991)
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Росийская империя - результат Монголо-татарского завоевания. От татар никто никого не освободил, просто перехватили власть. А структура и привычки остались старыми.
После распада Руси, небыль ни одного года, когда империя не воевала!
Вывод: Мордор будет бесчинствовать всегда! Остановить это может только восстановление Руси.
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А во всём Швеция виновата!
Это она в 1720г. подарила Эстонию рашке.
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Когда х*йло сдохнет, весь мир будет праздновать это событие. И будут фестивали, парады оркестров, салюты, концерты, фиесты, застолья, клоунады и прочие массовые мероприятия. Вот это будет веселье!
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Тебя, Урмас, могут не понять в ЕС. Ты что же, выходит, за нацистов? А прикрываешься оккупацией. Чтобы тебе было известно, оккупирована была и Германия, завоеванная СССР. Советские войска так себя и обозначали - оккупационные войска СССР в Германии. Только много позже стали ГСВГ. А немцы помалкивают в тряпочку и не называют это оккупацией. А вполне могли бы, и документы на это есть, в отличии от Эстонии, которая считалась освобожденной. И пакт, упомянутый тобой, подписывали несколько стран, не только СССР. Головой надо думать, Урмас, а не...
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ot kogo osvobodili Estoniju,jesly my vobce nepriznajiom takuju kak sssr?sssr i byla istynaja okupacija,tut raznicy kak by i net nemcy ili ruskije okupanty
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Jesly do 1991 goda rabotali nasy ambasady dopustim amerike znacyt nikto nepriznaval takoje kak sssr v kotoroj jest Baltijskije strany.Oni byli otdelnyje strany ot sssr po drugomu oficialno ambasad by neimela.
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ну моржва, моржвой эти руцкие. а троллят. и "наша задача - учиться троллиннгу настоящим образом". шоб у *****, аж его моржовая заворачивалась.
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Какой еще 'троллят"?
Это провокация.
Салют по поводу освобождения Таллина должен быть проведен по желанию эстонцев и в столице Эстонии, не так ли? Эстонцы его проводят? Тогда какого лешего за нихроссияне празднуют? В РФ устраивали салюты по поводу освождения Ржева, Смоленска, Брянска и прочих городов? Нет? А почему?
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потому что Ржев - это позор на все времена..
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Уважаемые страны Балтии, вас же предупреждали.
РФ нужны квалифицированные рабочие руки, чтобы за гроши на них работали, саксаульные мигранты в РФ с метлой и веником только работать могут, а чтобы точную аппаратуру собирать, как на заводе ВЭФ - так это невозможно.
На роль дешевых рабов нужно население стран Балтии, чтобы на российскую илитку работали в их "чучхе" и , желательно, за пайку.
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U nas zarplaty na 5 raz bolse cem rosije i etot razryv s kazdim godam tolko uvelycyvajetsia.
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"В прігородє Таллінна ви...балі сталіна" (с)
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Лучше бы провели салют в честь "Лошарика", освобожденного от экипажа...
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ну то что в шайтанате все башкой ударенные это не новость ... вот интересно почему не проводят салют по поводу окончания или в честь героев.. если такие есть... в Финской войне ... где благополучно фины раскатали где то 350 тысяч за 105 дней положив свои 24 .. или салют в честь кацапского фарша вагнеровцев или это не тупые кацапы собравшие хитрожопую извиняюсь полуармию как говорит их фюрер защищающую интересы некоторых ****** или людей..... и всю эту херню ежедневно потребляет путинское стадо стойлового содержания...
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Видать на Московии и её колониях уже совсем всё плохо стало если к соседям со всех боков пробираются, может сытые и одетые китайцы им тесноту создают? Глава МЗС Естонії Рейнсалу назвав провокацією салют в РФ на честь "визволення" Таллінна - Цензор.НЕТ 9789
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Приведу статью 2018 года:

https://vesti-ukr.com/strana/299423-chudom-uspeli-otskochit-i-mashina-vrezalas-v-zdanie-biznes-tsentra-parad-v-kieve-dtp-s-bukom-i-tajna-bjudzheta

Там же и мнение военных!
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В 2018 году МО НЕ СМОГЛО ПОСЧИТАТЬ РАСХОДЫ НА ПАРАД!!!! Сколько же было украдено из бюджета на шоколадные хотелки?!?!?!?!

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/08/22/7189872/
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в следующий раз старайтесь лучше,герр Келлерхоф..
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Для кацапов главное не память о погибших, а победоносия любой ценой.
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"освобождения советских и европейских городов от нацистов. 13 июля состоится салют в честь освобождения Вильнюса, 1 августа - Каунаса, 13 октября - Риги, а 2 мая 2020 года - Берлина."

Оказывается, Берлин они тоже освобождали...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономГлава МЗС Естонії Рейнсалу назвав провокацією салют в РФ на честь "визволення" Таллінна
 
 
 
 
 
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