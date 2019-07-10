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 Політика України
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Все про:ВР (5115) законопроект (686) Крим (7115) Парубій (1131) Сюмар (145) Іонова (11)

 У Раді пропонують карати за невизнання Криму та ОРДЛО частинами України на термін від 3 до 5 років позбавлення волі

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону, яким пропонується ввести кримінальну відповідальність за "умисне невизнання" належності до України окупованого Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, авторами законопроєкту є спікер Андрій Парубій, народні депутати України Вікторія Сюмар та Марія Іонова. Законопроєкт було зареєстровано 5 липня, 8 липня надійшов до комітету, а 9 липня - наданий для ознайомлення депутатам.

Автори законопроєкту пропонують викласти частину 1 статті 110 Кримінального кодексу України в такій редакції:

"Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, умисне невизнання належності Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей до території України, – караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої".

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов, коментуючи реєстрацію у Верховній Раді цього законопроєкту, заявив, що документ "спрямований на залякування людей".

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Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму Росією навесні 2014 року незаконними й засудили дії Москви. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136638
 
   
 Топ коментарі
 
5 лет думали- на тебе - придумали..- да еще перед выборами
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Фуйнёй занимаются. Типа это и есть патриотизма.
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О, значит это латентного сепаратиста, который сидит в кресле президента тоже могут на кичу бросить. рускай язык для лугондона, где-то па середине, чистый лист. ну итд)))
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РАСПУСКАЙТЕСЬ И ИДИТЕ НАХ-кацапы захватили информпространство и это вас не напрягает.Вам матюки важней реальных и больших проблем
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Да ето же піар на краві і всьо для рейтинга перед вибарамі!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Раді пропонують карати за невизнання Криму та ОРДЛО частинами України на термін від 3 до 5 років позбавлення волі
 
 
 
 
 
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