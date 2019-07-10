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Все про:педофіл (65) Нацполіція (7813) Аброськін (425)

 Лише за минулу добу поліцейські затримали трьох педофілів, жертвами яких стали п'ятеро дітей, - Аброськін

Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що лише за минулу добу поліцейські в різних регіонах України виявили трьох педофілів, які зґвалтували неповнолітніх, ще один робив це з двома дітьми протягом тривалого часу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Львівська область. 24-річний покидьок по-звірячому зґвалтував неповнолітню. Підозрюваний затриманий. Миколаївська область. 24-річний зґвалтував неповнолітню серед білого дня, затягнувши в кущі. Покидьок встановлений, але з місця проживання зник, розшукується. Тернопільська область. Чоловік, 1964 р.н., розбещував хлопчика, 2010 р.н., і дівчинку, 2012 р.н. Підозрюваний під час опитування підтвердив свої дії щодо розбещення дітей. Вінницька область. Психічно хворий, 1959 р.н. скоїв напад на дівчинку, 2012 р.н., після чого зґвалтував рукою. Дитина доставлена в Центр матері й дитини. Попередній діагноз: зґвалтування та кровотеча. Покидьок затриманий", - заявив В’ячеслав Аброськін.

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За словами першого заступника голови Нацполіції, це лише ті факти злочинів, де батьки подолали страх і звернулися в поліцію.

"А скільки ще латентних статевих злочинів скоюються стосовно дітей - можна тільки здогадуватися. Усі мусять зрозуміти, що, замовчуючи злочини, не звертаючись у поліцію, ви даєте можливість покидькам безкарно ґвалтувати і знущатися з наших дітей", - підсумував Аброськін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136637
 
 
 Топ коментарі
 
или раньше просто игнорировали данный вид преступлений как невыгодный, за два месяца извращенцы изниоткуда не возьмутся
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Это уже на выполнение плана похоже. Раньше тайники с оружием находили, теперь педофилов. За сутки троих, выглядит подозрительно.
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Вобще-то педофилы и региАналы всех мастей активизировались именно с приходом новопредставленного к власти. Спасибо Зе! за их щастливое детство!!!
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При чём здесь ЗЕ ????? Эта страна медленно и уверенно деградирует на протяжении десятилетий !!! Никого и нигде не воспитывают, люди предоставлены самим себе, дети со школьной скамьи привыкают к поборам их родителей ..... Так чему теперь удивляться, а тем более искать крайнего в виде ново представленного, который месяц у власти?
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За пять лет при власти Порошенко не наберется столько сумарно новостей про педофилов как за 2 месяца правления зеленского. Тенденция, однако! и это факт!
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или раньше просто игнорировали данный вид преступлений как невыгодный, за два месяца извращенцы изниоткуда не возьмутся
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Тут вы не правы. Помните как совок в америку и страны запада засылал своих "спящих шпионов", которые должны были проявиться по команде из штаба и начать свою, определенную, деятельность. Так же само и Зе! сыграл для них определеного рода сигнал. Или вы считаете, что у человека, который все время смотрит концерты квартал 95, сватов, лигу смеху и слуга народа, все в порядке с головой. Тут катушка слетает похлеще обычного!!!
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Причём тут шпионы к психическому отклонению, и болезни «педофилия», которая взращивается годами? Вам бы подучить матчасть, перед тем, как писать бред.
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Кстати если думаете никто не замечает, что вы трололо, и вы ошибаетесь)) Сейчас таких развелось в каждой теме.
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Про слетевшую катушку - прямо в точку. По Вам очень заметно.
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В последниее десятилетие особенно с 2014-го года в Украине активизировалась кремлёвская пропаганда в виде "ольгинских" и т.п. х**лоботов-калоедов.
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Порошенке тоже сейчас нужен хаос в Украине, для дискредитации Зеленского, как президента Украины.
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шось таке враження шо уся поліція спрямована на боротьбу з педофілами а інших злочинців не існує
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Зато педро, с *********, всю срану насиловал каждый день, все 5 лет. Но то такое...
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А сколько 263х за сутки по П-Хмельницкому?
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Амброськин- а сколько еще есть преступлений о которых Вы даже не знаете, только по одной причине- ЛЮДИ НЕ ДОВЕРЯЮТ ПОЛИЦИИ
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Эти педофилы из тех 73% что голосовали за зепрезика и отдадут свои голоса за слуг народа.
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При чём здесь ЗЕ ????? Эта страна медленно и уверенно деградирует на протяжении десятилетий !!! Никого и нигде не воспитывают, люди предоставлены самим себе, дети со школьной скамьи привыкают к поборам их родителей ..... Так чему теперь удивляться, а тем более искать крайнего в виде ново представленного, который месяц у власти?
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Теперь он в ответе за все происходящее в стране. И не надо о десятилетиях, большинство из 73% хотели от Пороха всего за пять лет устроить им райскую жизнь.
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Привіт, тут скоріше питання ще треба до депутатів, які прийняли закон савченко, після якого повно уселяких злочинців вийшли на волю...
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Так. Цей закон слід було скасувати відразу після повернення савченко.
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ого, у МВС розпочався сезон педофілів?
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Зловили, викрили, зловлять.... ну а що далі, у землю прикопають з відрубленною бошкою чи по статті надюхи відпустять??? скільки ціх виродків випустили, звіти є???
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такое ощущение что спецом нагнетают ситуацию. наверно нужно протянуть какой то закон. и совсем я не уверен, что это закон полезен для общества...
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Заднеприводной как раз и аннонсировал Закон, будут усиливать ответственность и голосовать в Раде сегодня-завтра, вероятно он надеется на "детях заехать", сколько их дополнительно погибнет от "усиления ответственности"-можно только гадать и это никому не интересно.
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То что в последнее время много таких случаев это скорей всего эффект Вертера. Как с самоубийцами после того как их освещаю в СМИ, сразу появляется волна последователей. Так же и тут. А то что полиция отчитывается о проделанной работе так это им скорей всего задачу поставили разобраться с педофилами.
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Это уже на выполнение плана похоже. Раньше тайники с оружием находили, теперь педофилов. За сутки троих, выглядит подозрительно.
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слушала тетку на каком-то канале, которая всерьез рассуждала о правах педофилов, которые будут нарушаться, если их в реестр будут заносить и если люди, не дай бог, узнают, что рядом с ними живет педофил, который недавно откинулся... и какая "непростая" у этого человека! начнется тогда жизнь...и ни словом не упомянула о той жизни, которая продолжается у жертв педофилов, как они с этим живут, как к ним после этого относятся, в какой помощи они нуждаются...., иногда хочется проснуться...
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изнасилование малолетних это не редкость, обычно полиция пускала все это на тормоза, как всегда заплатил расследует, не заплатил, возможно при случае найдут. После резонанса, хорошо получили по шапке, даже старые дела подняли и все нашли. Все дело было в заинтересованности, сейчас просто нагоняй все получили, стимул есть
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