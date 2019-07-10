 Лише за минулу добу поліцейські затримали трьох педофілів, жертвами яких стали п'ятеро дітей, - Аброськін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Львівська область. 24-річний покидьок по-звірячому зґвалтував неповнолітню. Підозрюваний затриманий. Миколаївська область. 24-річний зґвалтував неповнолітню серед білого дня, затягнувши в кущі. Покидьок встановлений, але з місця проживання зник, розшукується. Тернопільська область. Чоловік, 1964 р.н., розбещував хлопчика, 2010 р.н., і дівчинку, 2012 р.н. Підозрюваний під час опитування підтвердив свої дії щодо розбещення дітей. Вінницька область. Психічно хворий, 1959 р.н. скоїв напад на дівчинку, 2012 р.н., після чого зґвалтував рукою. Дитина доставлена в Центр матері й дитини. Попередній діагноз: зґвалтування та кровотеча. Покидьок затриманий", - заявив В’ячеслав Аброськін.

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За словами першого заступника голови Нацполіції, це лише ті факти злочинів, де батьки подолали страх і звернулися в поліцію.

"А скільки ще латентних статевих злочинів скоюються стосовно дітей - можна тільки здогадуватися. Усі мусять зрозуміти, що, замовчуючи злочини, не звертаючись у поліцію, ви даєте можливість покидькам безкарно ґвалтувати і знущатися з наших дітей", - підсумував Аброськін.