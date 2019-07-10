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 Політика України
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 Маніпуляції та пропаганда, фінансування тероризму, вбивства цивільних - це сучасний політичний курс РФ, - Єльченко в Радбезі ООН

Для протидії міжнародному тероризму та організованій злочинності, які діють у зв'язці, необхідно, серед іншого, знайти ефективні способи притягнення до відповідальності країн, для яких фінансування тероризму, розпалювання міжнародних військових конфліктів, маніпуляції та перекидання відповідальності стали частиною державної політики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив у вівторок, виступаючи на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН на тему "Зв'язок міжнародного тероризму та організованої злочинності".

"Ми визнаємо нагальну потребу додаткових ефективних засобів протидії новітнім тенденціям у тероризмі та організованій злочинності. Зокрема, коли тероризм та кримінальні компоненти безкарно інтегруються до державної політики деяких країн, це призводить до брутальних порушень міжнародного права, включно зі злочинами агресивної війни та злочинами проти людяності.

Україна продовжує зазнавати таких наслідків, опираючись російській гібридній агресії вже понад 5 років", - заявив він.

Єльченко звернув увагу присутніх на те, що російський представник у своєму виступі розповідав про загрози поставок зброї терористам у Сирії, тоді як Україна хотіла би почути від нього, коли Росія припинить безперервні поставки озброєнь та боєприпасів для "безглуздої підтримки кровопролиття" на окупованому Донбасі.

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"Перекидання відповідальності, маніпуляції та пропаганда, втручання у внутрішні справи держав, розпалювання міжнародних конфліктів постачанням зброї та фінансуванням тероризму, вбивства цивільного населення, включно з медиками - все це сучасний політичний курс Російської Федерації", - заявив він.

Український дипломат додав, що потрібно не лише засуджувати транснаціональну злочинну діяльність, включно з тероризмом, але й ефективно протистояти їй та притягати винних до відповідальності.

"На жаль, нинішня ситуація в Україні чітко доводить, що пристосування до агресії чи потурання агресору лише ведуть до подальшої агресії. Саме тому критично важливо рішуче притягати державу-агресора до відповідальності та застосовувати всі необхідні інструменти для повернення її в рамки міжнародного права", - зазначив Єльченко.

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Дипломат також зауважив, що основними чинниками, які уможливлюють поширення тероризму у зв’язці з організованою злочинністю в сучасному світі є зловмисне використання технологічних винаходів та інновацій у сфері комунікації, недостатній контроль кордонів, комплексні виклики через повернення комбатантів із зон конфлікту, недостатнє розслідування та покарання щодо учасників незаконних збройних формувань, які повертаються додому, і тих, хто надає фінансування чи підтримує терористичну та злочинну діяльність "у будь-яких їхніх формах та методах".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136636
 
   
 Топ коментарі
 
умный адекватный чувак. таким должен быть президент страны а не ЭТО
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Космонавт Серова разглядела в иллюминатор МКС, как из-за вибрации ветряков из земли вылезают червяки
(С)
@Lndcalling
😄
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умный адекватный чувак. таким должен быть президент страны а не ЭТО
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Космонавт Серова разглядела в иллюминатор МКС, как из-за вибрации ветряков из земли вылезают червяки
(С)
@Lndcalling
😄
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а от про то, шо видела одновременно, шо как червяки из шахт вылезают бурятские шахтёры, она промолчала )) а должна была тоже сказать ))
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жаль что Ельченко нельзя было закончить своё выступление общеизвестной фразой путин - ***** ...
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а вы считаете, что надо сидеть и молчать в тряпочку? а почему?
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Я был в Германии, у Меркель, видел ветряки,
И рядом с ними на земле лежали червяки.
Они просили взять с собой, к берёзкам у реки,
Телами выложив на поле «Путин, помоги!»
(C)
@Buddy_Judge
🤔
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не дипломатичним мовленням це виходе так, треба знищувати масковію поки вона не зникни з мапи Землі!!!!)
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Чекаєм істерику від Зеленського, чого з ним не узгодили текст та про зрив перемовин з мишибратьями
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Жалко , что убрали из ООН Сергеева , вот кто "мочил" рашистов умело и с огоньком !
Если Зеленский его вернет , не пожалеет. Имхо
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Тоже вспомнил Сергеева, и как его подленько убрали.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМаніпуляції та пропаганда, фінансування тероризму, вбивства цивільних - це сучасний політичний курс РФ, - Єльченко в Радбезі ООН
 
 
 
 
 
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