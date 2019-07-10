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 Дев'ять українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, знищено трьох терористів. За добу - 27 обстрілів, - ОС

9 липня збройні формування РФ 27 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 19 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- чотири рази поблизу Широкиного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Ломакиного - з артилерійської системи калібру 122 мм;
- двічі неподалік Водяного - з артилерійських систем калібру 122 мм і автоматичних гранатометів;
- двічі околиці Новомихайлівки - з протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм і протитанкових ракетних комплексів;
- поблизу Новотроїцького - з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- п'ять разів поблизу Красногорівки - з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Пищевика - з автоматичного гранатомета;
- околиці Чермалика - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 8 разів:

- двічі поблизу Травневого - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- тричі поблизу Новолуганського - з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм;
- неподалік Зайцевого - з міномета калібру 82 мм;
- у районі населеного пункту Шуми - з мінометів калібру 120 і 82 мм;
- околиці Новгородського - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

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"У результаті ворожих обстрілів п'ять військовослужбовців дістали поранення і четверо - бойові травми. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 9 липня трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Також повідомляється, що від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу Мар'їнки з міномета калібру 120 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:

- двічі неподалік Кримського - з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Причепилівки - з мінометів калібру 120 та 82 мм;
- околиці Новотошківського - з артилерійської системи калібру 122 мм.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Девять українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, знищено трьох терористів. За добу - 27 обстрілів, - ОС 01
Девять українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, знищено трьох терористів. За добу - 27 обстрілів, - ОС 02
Девять українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, знищено трьох терористів. За добу - 27 обстрілів, - ОС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136635
 
 
 Топ коментарі
 
Це вже =устойчівоє прєкрасчєніє аґня= чи ще не дуже ?

Одужуйте, хлопці.
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Одужання пораненим бійцям!
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Це вже =устойчівоє прєкрасчєніє аґня= чи ще не дуже ?

Одужуйте, хлопці.
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Ні, це тільки 120 мм арта. Ось коли 152 та РСЗО - тоді вже "устойчивоє". А поки "тільки" видділення в день втрати "устойчіво"...
Пораненим - ЖИТИ та одужати!
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путін-***** та його посіпакам це кажи!!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть масковським окупантам та путін-*****!!!!
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.


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Вы там сепарам скажите ,что клоун сказал ,что мы идем к устойчивому прекращению огня! Какие раненые,там не стреляют,потому что зеля приказал!
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"АТО должно продолжаться несколько часов." - говорил парашенка в начале каденции.
Ни тот ни другой поначалу даже не представляли, с чем имеют дело.
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Дорогой Я - троллья фсб р. фидарации

"АТО должно продолжаться несколько часов." - говорил парашенка в начале каденции.
Ни тот ни другой поначалу даже не представляли, с чем имеют дело.
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спасибо, что живые!
пораненим (ой же як багато!!!) соколам ясним найскорішого одужання і повного відновлення...
де ж це поділося "устойчивое прекращение огня" ??? коли ж то воно стане так...
горіть у пеклі москалі (с)... гори і вата на землі ... (-3 у добриво)
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надо занятся отведением украинских войск с украинской территори, на расстояние больше нежели расстояние выстрела рашистского запрещенного,,,а потом снова и еще...
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прЭЗЭдэнт о мыролюбии к параше и к нашышлюди(дырявые иуды)
в ответ плакаты с нашими бойцами погибшими, ранеными(фото, фамилии)

к сожалению этот плакат с каждым днем становится все длиннее
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Экто ж сколько надо иметь белых пятен в мозгах,чтобы при каждодневных обстрелах и таких нарушениях тишины вести разговоры о прекращении огня?За Станицу ему уже откровенно плюнули в лицо - заявление пачника о мосте.Есть инфа,что в Луганск мокшане стянули подкрепление.Заявление пасечника не случайность.Мокшане просчитали ВАЗа и подвели его к моменту,когда он или отзовет решение по восстановлению моста,или начнет восстановление,что им и надо,для начала форсировани Сев.Донца.Вы долбо... еще и минные поля на своем берегу снимите,чтобы сепарам безопасней стало наступать.Ладно уклонист,с ним все ясно,но о чем думают все эти хамчаки,бондари и прочие?Или желание понравиться "главкому" начисто мозг отключило?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДев'ять українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, знищено трьох терористів. За добу - 27 обстрілів, - ОС
 
 
 
 
 
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