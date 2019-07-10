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Все про:миротворці (485) НАТО (2032) Левчик (3)

 Після підписання президентом указу українські миротворці служитимуть у тренувальній місії НАТО в Іраку, - Левчик

Завдяки високій оцінці діяльності українських миротворців з боку міжнародних організацій та країн-партнерів Україну воліють бачити і в новостворюваних, і в уже існуючих місіях та операціях.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України Валентин Левчик, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

"У квітні цього року Україна була визнана Північноатлантичною Радою як потенційний операційний партнер тренувальної Місії НАТО в Республіці Ірак. У подальшому, після підписання відповідного указу президента України, планується направлення національного персоналу до складу зазначеною місії", - наголосив представник Генштабу, розповідаючи про перспективи роботи українських миротворців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три українки служать у складі миротворчих місій ООН, - Міноборони

Не менш важливим, на думку Левчика, є військове співробітництво між Україною та ЄС, яке здійснюється відповідно до пріоритетів, визначених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Частиною зазначеного процесу є заплановане направлення національного персоналу до складу операції ЄС "Алтея" в Боснії та Герцеговині.

"До кінця 2019 року ми також плануємо збільшити чисельність національного контингенту в складі багатонаціональних сил "КФОР" у Косово, плануємо додаткове направлення національного персоналу до складу Тренувально-дорадчої місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан, Багатопрофільної інтегрованої місії ООН зі стабілізації в Малі та опрацьовується питання зі стороною ООН щодо збільшення чисельності національного персоналу у складі Сил ООН з підтримання миру на Кіпрі", - повідомив Левчик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136634
 
 
 Топ коментарі
 
Главное ляпнуть в коментах- а там пусть сами разбираются
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Самое опасное там - африканские болезни и в афгане смертники...статистику показывают очень редко!
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Ти про мамку свою с московской окружной?
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про твою мамку з Київської окружної, кацап
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Будущая элита командного состава ВС Украины.
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нє, вони після поїздок починають розуміти, що щось в Україні не так, і йдуть з буцигарні
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российская нечисть против членства нашей страны в НАТО.
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Куда Зеленский отправляет наших детей? Зачем наживается на войне?
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К сожалению 70% никогда не прочтут этот комментарий, а еще 3% не поймут.
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Главное ляпнуть в коментах- а там пусть сами разбираются
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Ти русский, ваших детей отправляют в ад
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Вот еще только там мы людей не теряли. "Не на часi". НАТО поблагодарить, но сказать "простите, у нас своя война, когда-нибудь потом". Полгода примерно назад подходили ко мне люди с предложением "не хотели бы вы в перспективе принять участие в восстановлении Сирии, там по вашей части работы много?" эта идея также прощупывалась в Украине, причем на полуофициальном уровне. Я, конечно, отказался, сказал "мне что, работать вместе с русскими?" отстали.
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Взагалі миротворці це особи які їдуть тупо заробляти гроші, навіть в чергу стають. Яка від цього особлива користь державі не дуже зрозуміло, тим більше що громадяни економічно самодостатніх країн не дуже горять бажанням приймати участь в цих місіях. Зате ми не тільки гордимося, але й надаємо статус учасника бойових дій забезпечуючи пільгами за дії, які робилися на користь інших країн. Чи не логічніше було б щоб їхні пільги їм оплачували гондураси в яких вони "миротворили"?
А ще, якщо хто не знає, миротворцям потрібен Литвин який став учасником "бойових" дій потусувавшись кілька годин в Косово...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПісля підписання президентом указу українські миротворці служитимуть у тренувальній місії НАТО в Іраку, - Левчик
 
 
 
 
 
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