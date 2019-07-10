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 Політика України, За кордоном
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Все про:Швейцарія (90) реформи (1591)

 Швейцарія надасть Україні €25 мільйонів на реформи

Швейцарія підтримує якісні зміни, які відбуваються в Україні, і виділяє 25 млн євро на підтримку реформ.

Про це директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Хольгер Тауш сказав під час презентації Міністерством юстиції України та Державним агентством з питань електронного урядування України нової електронної послуги з реєстрації ТОВ, що діє на підставі модельного статуту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Швейцарія підтримує Україну, народ Швейцарії підтримує народ України, і це важливо. І для цього ми виділяємо з нашого державного бюджету 25 мільйонів євро, тобто достатньо вагому суму. Швейцарія підтримує багато реформ, які здійснюються в Україні", - сказав Тауш.

За його словами, зокрема, йдеться про підтримку реформи державного урядування та якісних змін у сфері надання послуг, а також децентралізацію. "Дуже важливо, що ми підтримуємо ось цей напрямок, який є надзвичайно важливим у реформі держаного урядування України", - додав директор Швейцарського бюро співробітництва.

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На його переконання, останнім часом Україні вдалося зробити чимало. "Ми приємно вражені тими досягненнями, які побачили протягом останніх 4 років упровадження нашої програми. Хочу зазначити, що складається враження, ніби України рухається значно швидше, ніж Швейцарія у цій сфері", - сказав він.

Позитивні зрушення Тауш бачить у технічному плані, а також у розширенні кількості електронних послуг та сервісів, які стали доступними для громадян та представників бізнесу. Водночас він звернув увагу на проблему, з якою досі доводиться зіштовхуватися, - це корупція, яка ускладнює багато процесів. "Але я переконаний, що реформи у секторі юстиції - це найважливіше, що зацементує всі інші реформи в інших напрямках та секторах", - додав директор Швейцарського бюро.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136632
 
   
 Топ коментарі
 
Какие именно реформы? Шо-то мы не замечаем никаких реформ.
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Деньги пойдут на стеклянный опен спэйс офиса президента.
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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Пока все рехвормы заключаюца в новом офисе для ЗЕсепар клики.
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Какие именно реформы? Шо-то мы не замечаем никаких реформ.
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Уже пять лет как... кАком кверху начались. Реформ не будет, атвичаю.
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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Деньги пойдут на стеклянный опен спэйс офиса президента.
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Привык бить челом о решетки на Банковой, холоп?
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А ты хочешь теперь бить челом по новому об стеклянный офис))))Швейцария предоставит Украине €25 миллионов на реформы - Цензор.НЕТ 7411
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вистачить вже брехати про якісь реформи.
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Рехформи всі ПОроблено,ще й ПЕрероблено за 5-ть років,а їм все мало?Та в Україні корито більше,ніж у Швейцарії,головне-дорватися,а там не лише на Мальдіви хвататиме!
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Большое спасибо, это очень поможет "коземанде" (С).

P.S. Данная сумма - это стоимость всех домов на той улочке, на которой я живу, так что надолго "коземанде'(С) не хватит.
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У Пєті пила зламалася.. Не може бідолага більше пилити чужі гроші
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Теперь понятно за какие деньги будут из мавзолея ленина делать офис зе!лупе
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Щось нам всі дають і дають, дають і дають..( Це якась фігня, бо моя зарплата не прибавляється..(
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниШвейцарія надасть Україні €25 мільйонів на реформи
 
 
 
 
 
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