 Три українки служать у складі миротворчих місій ООН, - Міноборони

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, на сьогодні три жінки-військовослужбовці проходять службу на посадах миротворчого персоналу у складі Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго (спостерігач), Місії ООН у Республіці Південний Судан (штабний офіцер) і Загальних миротворчих силах узоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова (спостерігач).
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Миротворчої місії ООН на Донбасі я не бачу в найближчому майбутньому, - Кучма
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Порошенко обговорив із генсеком ООН Гутеррешем розгортання миротворчої місії на Донбасі
Американські військові збудували штаб для Військово-морських сил України в місті Очаків на Миколаївщині.
Наразі американські військові проводять реконструкцію об'єктів, необхідних для повноцінного проведення навчань серії "Сі Бриз", повідомили в штабу ВМС ЗСУ.
Наші партнери вже звели та передали в експлуатацію будівлю оперативного центру, ведуть завершальні роботи на споруді для обслуговування катерів. У планах американських військових також ремонт та підсилення пірса.
"Створену інфраструктуру будуть інтенсивно і постійно використовувати українські військові моряки під час повсякденної діяльності, а не лише впродовж навчань. Збудовано дуже якісно на рівні об'єктів, що розташовані на військово-морських базах США", - каже капітан 1 рангу Андрій Риженко.Наступний проект після Очакова, який планують реалізувати американські військові інженери - це будівництво гуртожитків для військовослужбовців ВМС ЗС України в Миколаєві. https://gazeta.ua/articles/donbas/_amerikanci-zbuduvali-shtab-dlya-************-flotu/914393
Куда ты их послал? Зачем? Бессердечный ты человек!