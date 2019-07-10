 Три українки служать у складі миротворчих місій ООН, - Міноборони

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, на сьогодні три жінки-військовослужбовці проходять службу на посадах миротворчого персоналу у складі Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго (спостерігач), Місії ООН у Республіці Південний Судан (штабний офіцер) і Загальних миротворчих силах узоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова (спостерігач).

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