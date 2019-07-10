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 Три українки служать у складі миротворчих місій ООН, - Міноборони

На сьогодні три жінки-військовослужбовці з України проходять службу на посадах миротворчого персоналу.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, на сьогодні три жінки-військовослужбовці проходять службу на посадах миротворчого персоналу у складі Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго (спостерігач), Місії ООН у Республіці Південний Судан (штабний офіцер) і Загальних миротворчих силах узоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова (спостерігач).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські миротворці в Косово відпрацювали елементи протидії агресивним мітингувальникам. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136630
 
 
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Американці збудували штаб для українського флоту

Американські військові збудували штаб для Військово-морських сил України в місті Очаків на Миколаївщині.
Наразі американські військові проводять реконструкцію об'єктів, необхідних для повноцінного проведення навчань серії "Сі Бриз", повідомили в штабу ВМС ЗСУ.
Наші партнери вже звели та передали в експлуатацію будівлю оперативного центру, ведуть завершальні роботи на споруді для обслуговування катерів. У планах американських військових також ремонт та підсилення пірса.
"Створену інфраструктуру будуть інтенсивно і постійно використовувати українські військові моряки під час повсякденної діяльності, а не лише впродовж навчань. Збудовано дуже якісно на рівні об'єктів, що розташовані на військово-морських базах США", - каже капітан 1 рангу Андрій Риженко.Наступний проект після Очакова, який планують реалізувати американські військові інженери - це будівництво гуртожитків для військовослужбовців ВМС ЗС України в Миколаєві. https://gazeta.ua/articles/donbas/_amerikanci-zbuduvali-shtab-dlya-************-flotu/914393
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Зеленский, верни наших девочек, наших детей домой! К своим семьям!
Куда ты их послал? Зачем? Бессердечный ты человек!
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Вот фото девченок, которые служат в израильской армии я видел. И мне очень понравилось то, что я видел. А где фотографии украинок?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТри українки служать у складі миротворчих місій ООН, - Міноборони
 
 
 
 
 
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