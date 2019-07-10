 Для Словаччини буде честю організувати у себе зустріч "нормандського формату", - Лайчак

Про це заявив у вівторок діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак під час пресконференції за результатами неформального міністерського засідання ОБСЄ у Високих Татрах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна – це один із наших пріоритетів ми б хотіли відновлення "нормандського формату". Я думаю, що зараз трохи зарано говорити про саміт. Але цього тижня буде зустріч на рівні експертів у "нормандському форматі", і я думаю, що це є дуже бажаним, щоб "нормандський формат" також зустрівся на найвищому політичному рівні. Очевидно, для нас буде за честь організувати таку зустріч тут, у Словаччині", - заявив Лайчак, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи є можливим проведення саміту між Україною та Росією як сторонами конфлікту до завершення Словацького головування в ОБСЄ (до кінця 2019 року).

Водночас, додав міністр, він би не хотів наразі говорити "про речі, які не підтверджені".

Поруч із цим, діючий голова ОБСЄ вказав на необхідність обговорення того, як можна покращити страждання простих людей у зоні конфлікту.

"Разом з моїми колегами ми підготували план з відбудови довіри, і цей план, власне, був підтриманий і Москвою, і Києвом. І перший крок в цьому плані – розведення сил в районі Станиці Луганської… Також сюди входять розмінування та відбудова інфраструктури", - сказав Лайчак.

Зазначимо, що неформальна зустріч міністрів закордонних справ та інших представників високого рівня держав-учасниць ОБСЄ проходила у вівторок, 9 липня, у Високих Татрах у Словаччині.

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