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 У кримськотатарського політв'язня Бекірова, який перебуває в СІЗО Сімферополя, запалення легень, - дружина

У тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують у СІЗО в окупованому Криму, запалення легень.

Про це повідомила його дружина Гульнара Бекірова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Дізналися, що, крім всього, у нього запалення легень і сьогодні він приймає антибіотики", - зазначила Бекірова.

За її словами, чоловіку пропонували антибіотики, але не казали для чого, і дали відповідь лише після офіційного запиту.

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За її словами, вже 210-й день незаконного утримання, знущання, катувань, які зазнає Бекіров.

"Я ці такі слова кажу, тому що це так і є. Це хвора людина, він інвалід І групи… У нього такі діагнози, що його не мають права утримувати в СІЗО", - каже Бекірова. І нагадує, що не виконується рішення Європейського суду з прав людини, що зобов’язав Росію негайно помістити в лікарню Бекірова.

Вона також розповіла, що може лише листуватися з чоловіком – вона пише лист, фотографує його та передає через адвоката. "Адвокат раз на 5 днів передає чоловіку. У нас немає зв’язку", - каже вона.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136628
 
 
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