 Зеленський призначив Зіневича членом Нацради з телерадіомовлення

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційномусайті Глави держави.

У тексті президентського указу зазначається: "Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" постановляю:

Призначити Зіневича Юрія Михайловича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".