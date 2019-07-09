 Зеленський призначив Зіневича членом Нацради з телерадіомовлення

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційномусайті Глави держави.
У тексті президентського указу зазначається: "Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" постановляю:
Призначити Зіневича Юрія Михайловича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".
Президент Украины Владимир Зеленский назначил членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания некого Юрия Зиневича. Об этом говорится в указе №503/2019, который опубликован на официальном сайте Офиса президента.
- Назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, - сказано в тексте указа.
В декларации Зиневича сказано, что он владеет 50 процентами акций компании "Индиго Автосервис".
В 2018 году он заработал 44,7 тысяч гривен, работая в адвокатской фирме "Наше право". К слову, Зиневич владеет 33,33 процентами акций данной фирмы.
Также Зиневич хранит один миллион гривен наличкой.
Еще стоит отметить, что в Фейсбуке у Зиневича совершенно закрытая страница, но у него в друзьях есть Ирина Победоносцева, которая является директором по развитию студии "Квартал 95". Вместе с этим она работала главой пресс-службы штаба Зеленского во время последних выборов.
Также Зиневич дружит с Дарьей Чепак, которая была пресс-секретарем Виктора Януковича и Ларисой Мудрак, которая тогда руководила пресс-службой главы государства.
А еще в 2014 году Зиневич принимал участие в парламентских выборах и избирался по округу №104 в Луганской области. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.
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