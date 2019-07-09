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 Суспільство
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Все про:Зеленський (1986) призначення (394) Нацрада_ТРМ (200) Зіневич (1)

 Зеленський призначив Зіневича членом Нацради з телерадіомовлення

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Зіневича членом Національної ради з питань телерадіомовлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційномусайті Глави держави.

У тексті президентського указу зазначається: "Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" постановляю:

Призначити Зіневича Юрія Михайловича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136627
 
 
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очередной рыг и сепар... Зеленский назначил Зиневич членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 5585

Президент Украины Владимир Зеленский назначил членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания некого Юрия Зиневича. Об этом говорится в указе №503/2019, который опубликован на официальном сайте Офиса президента.
- Назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, - сказано в тексте указа.
В декларации Зиневича сказано, что он владеет 50 процентами акций компании "Индиго Автосервис".
В 2018 году он заработал 44,7 тысяч гривен, работая в адвокатской фирме "Наше право". К слову, Зиневич владеет 33,33 процентами акций данной фирмы.
Также Зиневич хранит один миллион гривен наличкой.
Еще стоит отметить, что в Фейсбуке у Зиневича совершенно закрытая страница, но у него в друзьях есть Ирина Победоносцева, которая является директором по развитию студии "Квартал 95". Вместе с этим она работала главой пресс-службы штаба Зеленского во время последних выборов.
Также Зиневич дружит с Дарьей Чепак, которая была пресс-секретарем Виктора Януковича и Ларисой Мудрак, которая тогда руководила пресс-службой главы государства.
А еще в 2014 году Зиневич принимал участие в парламентских выборах и избирался по округу №104 в Луганской области. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.
Зеленский назначил Зиневич членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 9306

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjC7YSX2qjjAhVx2aYKHap1CS4Qjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fkp.ua%2Fpolitics%2F641730-zelenskyi-naznachyl-vladeltsa-avtoservysa-chlenom-natssoveta-po-voprosam-tv&psig=AOvVaw2LW2NdXJMOeNhOzq2bFMbt&ust=1562791492735701
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Знов якийсь засланий казачок?
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Аж 3725 гривен в месяц принесла доход адвокатская контора! Тут поневоле заинтересуешься и телевидением, и радиовещанием. А лимон гривен- это, понятное дело- в лотерею выиграл. Даже не так! Это жена его выиграла и мужу подарила.
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Отличное назначение. Порохососы - в стойло!
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Порохоботы готовятся переходить на мивину
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Мивина скоро порохошлепам за счастье будет)). Папаша уже не платоспроможный
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очередной рыг и сепар... Зеленский назначил Зиневич членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 5585

Президент Украины Владимир Зеленский назначил членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания некого Юрия Зиневича. Об этом говорится в указе №503/2019, который опубликован на официальном сайте Офиса президента.
- Назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, - сказано в тексте указа.
В декларации Зиневича сказано, что он владеет 50 процентами акций компании "Индиго Автосервис".
В 2018 году он заработал 44,7 тысяч гривен, работая в адвокатской фирме "Наше право". К слову, Зиневич владеет 33,33 процентами акций данной фирмы.
Также Зиневич хранит один миллион гривен наличкой.
Еще стоит отметить, что в Фейсбуке у Зиневича совершенно закрытая страница, но у него в друзьях есть Ирина Победоносцева, которая является директором по развитию студии "Квартал 95". Вместе с этим она работала главой пресс-службы штаба Зеленского во время последних выборов.
Также Зиневич дружит с Дарьей Чепак, которая была пресс-секретарем Виктора Януковича и Ларисой Мудрак, которая тогда руководила пресс-службой главы государства.
А еще в 2014 году Зиневич принимал участие в парламентских выборах и избирался по округу №104 в Луганской области. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.
Зеленский назначил Зиневич членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 9306

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjC7YSX2qjjAhVx2aYKHap1CS4Qjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fkp.ua%2Fpolitics%2F641730-zelenskyi-*********-vladeltsa-avtoservysa-chlenom-natssoveta-po-voprosam-tv&psig=AOvVaw2LW2NdXJMOeNhOzq2bFMbt&ust=1562791492735701
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Аж 3725 гривен в месяц принесла доход адвокатская контора! Тут поневоле заинтересуешься и телевидением, и радиовещанием. А лимон гривен- это, понятное дело- в лотерею выиграл. Даже не так! Это жена его выиграла и мужу подарила.
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Не! Там бы вышло поболее, чем 3725 гривен в месяц.
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Да-да, я потом понял, что речь о лимоне, бережно хранимом, как память, о подарке.
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Да пороосос. Все кто не с твоим поросеньком все с рыгами. Верь в это свято и может быть тебе дадут шоколадку.
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засланные казачки обычно стоят не больше чем 5 копiйок
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А я вже хотів позаздрити тобі доходів.
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поучи украинский язык удмуртъ
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Твій жидьонок уже вивчив? Разом з тобою на пару
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шо там, рошения с довольства не еще сняла ?)
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У вашего ,,папаши,, от газпрома много денег,но боюсь,он вас заставит работать просто ,,за узкий мир,,бесплатно. Там своих вротенбергов очередь за деньгами.
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Рыг и домбасянин, отлично зебилы вы сделали это вместе.
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Хоть бы одного Иванова назначили. Хоть для прикола.
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Та буде там Іванових, хоть сракою їж, не переживайте. І Пєтрових з Башировими.
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Керувати тлерадіосповіщенням це легше ніж рейдерством займатись.
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"Новые" лица значительно хуже старых. Эй, 73%, рассказать вам какие вас ждут перемены?
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Да..Ну теперь уже точно видно что идёт осознанная целенаправленная политика назначения сепаров украинофобов на все ключевые должности. Вот ещё один Лугандонец сепарский назначен преЗЕдентом..Терзают меня смутные сомнения - а не стоит ли задача перед ЗЕсепар кликой устроить реальную настоящую гражданскую войну??? Ведь уже очевидно что после выборов в Раду начнёца реальный сепарский шабаш...
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