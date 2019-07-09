 Обшуки у Фонді держмайна пов'язані із затриманням заступника голови Держархівслужби, який хотів хабар за працевлаштування в ФДМ, - НАБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі НАБУ.
У повідомленні зазначається: "Чиновник в обмін на 10 тис. дол. США неправомірної вигоди пообіцяв сприяння в працевлаштуванні особи до Фонду державного майна України. Згодом сторони домовилися про зменшення вартості "послуги" - до 9,8 тис. дол. США. Гроші передавалися двома траншами. Під час отримання другого - в розмірі 4,8 тис. дол. США, чиновника і викрили "на гарячому".
Зараз заступника голови Укрдержархіву затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні йому підозри.
Детективи НАБУ здійснюють слідчі дії під процесуальним керівництвом прокурорів САП. Зараз вживаються заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєння злочину та ймовірно причетних до нього осіб.
более несуразной бредятины услышать сложно(
это по типу хотел пристроить сторожем дядю в конюшнях его величества приказчика,который подметает пол в конюшне у барина
Вы уже полтора месяца при власти, а привыкнуть, что власть ваша и то, что она делает - дело ваших рук, у вас никак не получается.
В последнее время очень популярно кивать на папаредников. Суд принимает решение, от которого волосы дыбом, - так это ж Порошенко суды не реформировал. Да, судьи, которые берут деньги у Коломойского, - это плохо. Но еще хуже то, что пять лет они очень стеснялись это делать, а теперь не стесняются. Понимаете разницу между нереформированными судами, которые боялись судить по беспределу, и теми, что сейчас беспредельничать не боятся?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Или возвращение Портнова и прочих мерзавцев. Говорят, вот Порошенко ж не посадил. Да, плохо, что не посадил. Но они же 5 лет сидели в своих венах и блоги строчили. А теперь, при вашей власти, они вернулись и занимаются политикой. Неужели вы не понимаете разницы?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
При вашей власти Россия вернулась в ПАСЕ, дав за это президенту Украины непонятно что. Мне вот крайне интересно, что она дала вашему президенту, что он промолчал по этому поводу?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Вы говорили, у Порошенко был партнер Медведчук, а при вашей власти он ушел в оппозицию? Но как быть с кумом Медведчука в списках вашей партии? Ведь в БПП кумовьев Медведчука не было, при всем моем сложном отношении к этой партии.
Это же ваша ответственность, что так произошло.
И да, это при вашей власти собираются отменить закон о языке и готовят телемост с Россией. На канале Россия 24. Где каратели мальчиков распинали и снегирей ели. Вам, правда, все это норм? Так давайте, скажите прямо: да, нам надоело отбиваться от России. Да, мы хотим сдаться и торговать. Да, Бог с ними, с теми жертвами, просто не повезло пацанам.
Наберитесь смелости и возьмите ответственность. Власти без ответственности не бывает.
Это же ваша ответственность, что так произошло.