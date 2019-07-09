 Мирні жителі дістали поранення внаслідок обстрілу Новгородського і Пікуз, - СММ ОБСЄ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в лікарні Торецького команда СММ бачила 78-річного чоловіка з бинтовими пов'язками на голові і нижній частині спини.

"Чоловік розповів спостерігачам про те, що 6 липня, перебуваючи біля свого будинку на вул. Стахановській, 241, в н.п. Новгородське (підконтрольний уряду, 35 км на північ від Донецька), він почув гучний вибух і відчув, що осколки потрапили йому в голову, шию і хребет. Він додав, що його город розташований поблизу позицій Збройних сил України. За словами медпрацівників, чоловік потрапив до лікарні увечері 6 липня з осколковими пораненнями голови і хребта. У поліції спостерігачам підтвердили, що чоловік дістав осколкові поранення, і за фактом інциденту розпочато кримінальне розслідування", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 17 червня спостерігачі уточнювали повідомлення про те, що чоловік дістав поранення в результаті обстрілу в Пікузах (непідконтрольні уряду).

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"В одноповерховому будинку по вул. Ахматової, 49, команда СММ бачила чоловіка (81-89 років) з опіками спини. Команда Місії також бачила, що на його будинку немає даху, а 2 вікна на північно-північно-західній стороні були затягнуті брезентом. Чоловік розповів, що був удома, коли 10 червня в дах його будинку поцілив снаряд, у результаті чого покрівля зайнялася і повністю згоріла", - повідомляється у звіті.

Нагадаємо, 6 липня пізно ввечері російсько-окупаційні війська обстріляли селище Новгородське. Відомо, що вогонь противник вів з окупованої Горлівки. В результаті розриву мін калібру 82 мм пошкоджено вікна в приватному будинку по вулиці Слов'янській і поранено чоловіка похилого віку 1941 року. Ворожа міна розірвалася за декілька метрів від його будинку.