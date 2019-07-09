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 Київські новини
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 До кінця року в столиці з'являться ще як мінімум 600 камер відеоспостереження, - КМДА

Зараз у столиці функціонують близько 7000 камер відеоспостереження. До кінця року до них додадуться ще як мінімум 600. Нові камери поставлять у людних місцях, біля пам'яток культури і в парках.

Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу адміністрації.

"Камери міської системи відеоспостереження встановлено в усіх районах Києва: на мостах, вулицях і автодорогах, територіях об'єктів соціально-культурного призначення, всіх в'їздах і виїздах із міста. Один з останніх об'єктів, де встановлено камери, - пішохідно-велосипедний міст. Там встановлено 10 відеокамер, дві з яких роботизовані (мають широкий огляд і функцію розпізнавання облич)", - додав Дмитро Давтян.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136621
 
 
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всі камери під'єднані до бракованого процесора, який керує матрицею Україна.
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Постоянно компашка одна приглашает поучавствовать в массовке тестирования ПО видеокамер по распознаванию лиц. Платят копейки, но обязателен паспорт. Уже больше года все тестирут-тестируют. Ну вы поняли -сбор БД
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К этим 600 камерам неплохо бы присовокупить хоть бы 50 туалетов (не кабинок).
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на каждой должен работать софт по распознаванию лиц.
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Святое дело. Нужно поставить камеры в каждый холодильник, телевизор, утюг и микроволновку. Цыфравая иккканомика.
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Kamery konecno xoroso,no kogda moj privatny dom vydet moju teritoriju verandu kto prijezdzajet ujezdzajet toze vydet, etim ja nedovolen.Eto moji sosedi tak kamery postavili.Glavnoje po EC zakonam kak by i mozno smotret privatnuju ciuzuju teritoriju
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