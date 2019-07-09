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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:вибори (4142) Медведчук (432) Слуга народу (102)

 Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми"

Бізнесмен Андрій Холодов, який балотується в парламент за списком партії "Слуга народу" під номером 22, живе між двома країнами - Україною та Австрією. Сукупна тривалість його перебування за кордоном більша, ніж дозволено вимогами законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні впродовж останніх п'яти років.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

Вони проаналізували дані за кілька років, отримані від джерел у Державній прикордонній службі.

Найбільш показовий 2015 рік: Андрій Холодов не менше 204 днів упродовж цього року перебував за межами України. Водночас, відповідно до закону "Про вибори народних депутатів України", в Раду може бути обраний лише громадянин України, який досяг на день виборів 21 року, має право голосу і проживає в Україні впродовж останніх п'яти років.

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У свою чергу, закон "Про громадянство України" визначає безперервне проживання як таке, якщо разовий виїзд особи за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів, і встановлює, що "не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України".

Аналітик громадянської мережі "Опора" Олександр Клюжев пояснює: "У разі виявлення ЦВК порушень кандидатом конституційної вимоги про проживання в Україні впродовж останніх п'яти років комісія приймає рішення про скасування реєстрації такої особи. Таке повноваження ЦВК передбачено частиною п'ятою статті 61 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Сам Холодов на прохання журналістів про коментарі не відповів.

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Джерела журналістів серед учасників ринку називають Андрія Холодова "тіньовим бізнесменом", який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках. Зокрема, активісти руху "Чесно" простежили і формальний зв'язок Андрія Холодова з підприємствами, види діяльності яких пов'язані з утриманням МАФів. Це зв'язок через дружину і брата Андрія Холодова.

Офіційно Андрій Холодов є бенефіціаром заводу "Ефкон-вікна" у столиці. Цей завод виготовляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з цього металу.

Його дружина Катерина Шаховська, на яку записана вілла у Відні вартістю 6 млн євро, є дизайнером одягу і кумою Оксани Марченко - дружини співзасновника партії "Опозиційна платформа - За життя", кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136620
 
 
 Топ коментарі
 
Да вы что Кум Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3787 А зебилы думали будет по закону? Кум Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8802
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Разумкову не пофиг, Холодов для него особо ценный кадр.
Разумков формирует фракцию "Слуги народа" по своему образу и подобию, это будет фракция "русского мира", в массе своей презирающая Украину и всё украинское.
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він голова найбільшої фракції, а отже володітиме законодавчою ініціативою.
і байдуже що ту одноразову пар'єйку розбавили кількома паріотами, насправді керуватимуть там антиукраїнські сили.
це ми побачимо незабаром після виборів.
думаю перше питання за яке вони візьмуться - скасують мовний закон, далі розблокують крим та дамбас не і т.д.
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Разумкову не пофиг, Холодов для него особо ценный кадр.
Разумков формирует фракцию "Слуги народа" по своему образу и подобию, это будет фракция "русского мира", в массе своей презирающая Украину и всё украинское.
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Не пофигу, так все задумано... зебилы сделали это вместе
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лохи зеленые разведены, должность получена, лапша успешна съедена... Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6909
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Хуже что зебилам пофигу, они все равно проголосуют под мантру "Это Петро виноват". Им на страну похер, им главное Пороху насолить
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Та на разумкова насрать.
73% это нравится. Они не выходят с митингами и пикетами к офисам слуги народа!
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і як йому це заважає ?
його в раду проведе Зеля під своїм дутим рейтингом.
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Жопоблок жаба давит от такого члена партии - кум жены кума Пукина...звучит... Кум Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4151
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Помиляєтесь... Його в раду внесуть зебіли. І зроблять це разом. Потвори.
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Да вы что Кум Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3787 А зебилы думали будет по закону? Кум Медведчука Холодов, идущий в Раду от "Слуги народа", не жил в Украине последние 5 лет, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8802
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По какому закону? Они знают что это?

У них же в фантазиях все просто, как у Шарикова - взять и поделить, взять и посадить.
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Уже даже коровы на лужайке поняли шо просто одна банда сменила другую банду. Произошла ротация свиней у корыта. Ну все поняли..кроме ЗЕбилов ессно у них теперь новый царь как у кацапов *****. Правда многие (99%) местных зебилов это все бывшие жюляботы и хотели бы шоб Бахиня рулила, но такое..пока эти крепосны рабы и царю ЗЕкловуну рады...
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Только предыдущая "банда" смогла отстоять Украину и восстановить разрушенную агрессией паРаши экономику.
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Предыдущая внутри страны мало шо сделала в смысле посадок мервечуков и прочей швали но хоть от внешних козломордых цапов как никак спасала..а эта ЗЕсепар банда здаст Кремлю с потрохами, внутри тем более ничего делать не будут. Даже наоборот, будет полный разгул сепарни.
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Не за что было сажать. Это было бы политическое преследование - у них, просто, своё видение событий и путей развития Украины и всё, а т.к. у них есть свой электорат, то возбудить его было запросто, благо под боком у них есть "славянский православный бурят"...
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Вам судя по в с ему ьесполезно объяснять, что в демократическом обществе не возможны посадки без должной доказательной базы в суде. А когда 10 млн т.н. граждан имеют ватные настроения и готовы сдать Украину кацапстану, всех посадить не удасться. По крайней мере Петю эта свора боялась, А сейчас идет успешный реванш рыгов и украинофобов, а прошло то всего ничего и даже выборы еще не состоялись.
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не сметь сомневаться в СВЯТОСТИ зели Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6433
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Холодов - кум Медведчука, Медведчук - кум Путина, получается, что Холдов - двоюродный кум Путина. Хороший будет депутат Верховной Рады Украины Малороссии.
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Сейчас все меняется и это предстоит пережить ближайшие 10 лет
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Чоловік двоюрідної куми жінки кума Путєна. )))
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Да и ты не живёшь, но постоянно сунешь нос в Украину
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Фрау "хохлушка", ты чем там зарабатываешь, если целыми днями с Цензора не вылазишь?
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так и выбирали они зелю- для того. чтобы зеля просто копипастил пороха Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4028

никакой "новой команды", ни какого "политического мусора на свалке истории"

они это уже давно поняли- что их развели как лохов, поэтому и постоянно стрелки на пороха переводят, мол "если порох так делал- то почему зеля не может?" Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4028
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Вооще-то, все проукраинских украинцев - нах, которых миллионы.
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Ага, присоединят Украину к Донбассу на правах автономии.
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Здебіли, аууууу!
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А у них новая мантра, раньше Порошенко за всех отвечал и сыновей "свинарчуков", а теперь Зелемойский пока лично ничего не скажет, то всё - это не он говорил, а Герус, Богдан, Мендель..как будто это вовсе не его администрация и команда...
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И кстати этот Холодов кум жены Медведчука а не Медведчука
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и это все... - это все оправдывает, зеля опять СВЯТОЙ
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ЗЕбилка аж вспотела выискивая как оправдать свою ЗЕсепар банду ...ну конечно если не Медведчука, а жены Медведчука то теперь у Зебилки перемога, и всё в продяке нет проблем.))))
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Там в Слуге еще и Макс Бужанский есть, не меньшая редкостная тварюка
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Порошенко тоже кум Медведчука.
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ааааа... то есть ЗЕсепары делают то же шо и Петя? А где ж тогда перемога у ЗЕбилов не пойму???
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Не торопи коней, подожди до выборов, осталось немного.
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А там и прямые переговоры с ДНР, и отмена языкового закона, за Крым вообще забудут, телемосты с кацапнёй будут обычным явлением, по телеку ватные сваты..да уже поняли куда клонит ЗЕсепар банда..
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У тебя бред сумасшедшего, санитары заберите, у больного кризис.
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А ти увійшов у роль головного лікаря психіатричної лікарні? Здається, що ти лише пацієнт цієї лікарні.
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уже начались Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3574
скоро и зп в $ 4000 всем раздадут Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3574
Госстат впервые в году зафиксировал снижение цен

а вы неблагодарные- вам цены снизили), спасли страну от дефолта, и еще 100500 миллионов улучшений сделали
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про несметное количество улучшений и возможных скорых посадок плохишей мне жужжат парочка соседей и двоюродный братец с женой (объездную латают - Зе распорядился, сыну общагу дали - старая власть испугалась, дали дворничихе метлу пластиковую - это реформа, племянница четыре года не могла работу найти, а щас, пожалуйста - мастер маникюра...)
"вот что значит воля первого лица..." - говорят.
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сори, но ИМХО- это савки и рабы
савки- потому что как при савке, должен быть вождь, которому надо было поклоняться
рабы- потому что для них власть- это кумир и царь

типа "а вот сейчас и трава стала зеленее и деревья выше- любимый хозяин пришел" (с)

К сожалению за 25 лет еще не у всех в Украине прошел этот савково- рабский менталитет
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А это пороходебильне пофиг.У них задача зелин рейтинг утпопить,все остальное второстепенно Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1092,но не получается задачу выполнить ,ну никак.
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Так вы ищите.Таких аккаунтов на твитере миллиард.Поиском пользуемся.
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Он представлял украину. на скачках. В качестве лошади.
Всадник подтвердит.)
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не, та если так, то куда смотрит пэтькин цик, пэтькин кум геннедоразумение, пэтькины суды？
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А Разумков, значит, ни в чем не виноват, бедненький - он же из зе-команды. В общем, все зе-деятели в ближайшие пять лет ни за что отвечать не собираются - Петя виноват, а они все в белом.
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100% вся зебилятня будут 5 лет кукарекать про Петю, но сами никого не посадят, а Украину превратят в губернию рашки.
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Отчего же не посадят? Посадят. Объявят всех украинских патриотов коррупционерами и будут бороться с коррупцией не щадя живота своего.
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Когда петя патриотов садил,хде вы лично были.Кричали одобрямс,все перед законом равны)))Ну теперь не сгиглыты,как кореш петин вещал)))
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Пэидиото, разумков суд, прокуратура？
Вы задрали со своими типа "мыслями", что решает "решальщик", а не Закон.
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Разумков решил, что Холодову самое место в будущей фракции "Слуги народа", он его отобрал. Мог бы и не отбирать, для этого не надо быть прокурором. Но отобрал, значит, Холодов его полностью устраивает. Вообще, причем здесь суды и прокуроры?
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А у разумкова есть база данных кто сколько живет в Украине？
Нах цик тогда, который регистрирует, нах прокуратура и суды, которые это допускают？
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База данных по кумовьям? Про Холодова и его связях давно известно, повторяю, здесь не суд, в тюрьму никого не сажают, Разумков мог принять правильное политическое решение. Как видим, принял.
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Подобається, як деякі антиукраїнці виправдовують цього Холодова. Типу він кум Марченка, а не Медведчука🤗
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Сепарша лаллалалал аж притомилась бедолага )))
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я сам не видел- но читал, как писали, что она уже спалилась защищая "телемост" с кацапами

если это так, то : "наша служба и опасна и трудна и на первый взгляд как будто не видна" (с) Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8871
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Зеленский, теневой торговец сигаретами - это точно слуга народа по-твоему?
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Хм, надо же, а у меня кум- таксист. Давно было дело, в 1981-м... Мне в церковь было нельзя! Могли визу зарубить, легко. Во, были времена!
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Чайка Київ
Зебіки, де ж ваш КОНТРОЛЬ? Ви ж обіцяли
Оцей?

Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6319

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Притопить говнюка (инфо для Разумкова)
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c такими слугами через месяц януковищ на царство вернется а воинов АТО будут по прокуратурам тягать и в тюрьмы сажать. усе буде данбас
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Хде вы были когда петя садил патриотов пачками.В его партрет только плюнул?Вы тогда одобрямс говорили.
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Кумовья Порошные такие-их в дверь,а они в окно лезут.Когда уже сватья попрут из щелей?Вот будет веселье-перегрызут друг-дружку у корыта!Может пока не поздно подумать -за Габунию проголосовать?
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Зеленский: "...где ваши доказательства?..." Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 118
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Неужели вы не понимаете разницы?
08.07.2019 Сергей Марченко 0--- власть, ЗеКоманда, ответственность
Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6859Сергей Марченко
Научитесь брать на себя ответственность, наконец! Вы уже полтора месяца при власти, а привыкнуть, что власть ваша и то, что она делает - дело ваших рук, у вас никак не получается.
В последнее время очень популярно кивать на папаредников. Суд принимает решение, от которого волосы дыбом, - так это ж Порошенко суды не реформировал. Да, судьи, которые берут деньги у Коломойского, - это плохо. Но еще хуже то, что пять лет они очень стеснялись это делать, а теперь не стесняются. Понимаете разницу между нереформированными судами, которые боялись судить по беспределу, и теми, что сейчас беспредельничать не боятся?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Или возвращение Портнова и прочих мерзавцев. Говорят, вот Порошенко ж не посадил. Да, плохо, что не посадил. Но они же 5 лет сидели в своих венах и блоги строчили. А теперь, при вашей власти, они вернулись и занимаются политикой. Неужели вы не понимаете разницы?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
При вашей власти Россия вернулась в ПАСЕ, дав за это президенту Украины непонятно что. Мне вот крайне интересно, что она дала вашему президенту, что он промолчал по этому поводу?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Вы говорили, у Порошенко был партнер Медведчук, а при вашей власти он ушел в оппозицию? Но как быть с кумом Медведчука в списках вашей партии? Ведь в БПП кумовьев Медведчука не было, при всем моем сложном отношении к этой партии.
Это же ваша ответственность, что так произошло.
И да, это при вашей власти собираются отменить закон о языке и готовят телемост с Россией. На канале Россия 24. Где каратели мальчиков распинали и снегирей ели. Вам, правда, все это норм? Так давайте, скажите прямо: да, нам надоело отбиваться от России. Да, мы хотим сдаться и торговать. Да, Бог с ними, с теми жертвами, просто не повезло пацанам.
Наберитесь смелости и возьмите ответственность. Власти без ответственности не бывает.

Это же ваша ответственность, что так произошло.

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У меня данные о 182 днях. Отбыл за кордоном- фсё, ты уже никто.
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оказывается в шайке штейна немало мыролюбных мертвяцких мыролюбцев.
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Хтось збирається офіційно надати цю інформацію ЦВК, чи всі обмежуються ************* в Інтернеті?
Пане Ляшко, може Ви? Бо більше ніхто не має яєць назвати ворога ворогом.
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тілівізор сказав галасавать - зебіл галасує. а такими дрібницями, як закон, сепаратист, ригоанал чи кум медведчука зебіла нє праймьош!
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Скандальный кандидат от "Слуги народа" Андрей Холодов разразился угрозами из-за расследования OBOZREVATEL

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Андрей Холодов(№22), у которого обнаружили виллу в Италии и двойное гражданство, разразился угрозами в сторону главы редакционного совета OBOZREVATEL Михаила Бродского, который начал тщательное расследование по нему.

О "привете" от кума лидера "оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Бродский рассказал в своем Facebook.
"Только что мне звонили от имени Андрея Холодова - 22 номера в списке "Слуги народа". Звонил наш общий знакомый. Передал "привет" от Холодова, а заодно и угрозу уничтожить мой бизнес", - поделился Бродский.
Прекрасная иллюстрация "новых лиц" в "Слуге народа". Кум Медведчука (кстати, это упоминание его более всего бесит), партнер скандального застройщика Микитася, владелец табачных Т-киосков и огромной виллы в Вене - именно такого человека не хватало в украинской власти", - отметил он.
По мнению главы редсовета OBOZREVATEL, отказавшись исключить из состава партии кандидата, который владеет виллой за 6 млн евро и занимается сомнительным бизнесом, "Слуга народа" дала понять, что Холодов нужен в Раде для того, чтобы переподчинить себе табачного монополиста "Тедис", который приносит сотни миллионов держателям "схемы".
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,,проклятое наследие шоколадного режима,, да,зебильные? Я правильно сказал?
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"Дайтеемустодней" от умственноотсталых поклонников все больше напрягает. Через 3 месяца Украиной будут править такие ублюдки,что даже режим пи*ды моржовой будет в шоке.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми"
 
 
 
 
 
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