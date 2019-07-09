 Кум Медведчука Холодов, який іде в Раду від "Слуги народу", не жив в Україні останні 5 років, - "Схеми"

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.
Вони проаналізували дані за кілька років, отримані від джерел у Державній прикордонній службі.
Найбільш показовий 2015 рік: Андрій Холодов не менше 204 днів упродовж цього року перебував за межами України. Водночас, відповідно до закону "Про вибори народних депутатів України", в Раду може бути обраний лише громадянин України, який досяг на день виборів 21 року, має право голосу і проживає в Україні впродовж останніх п'яти років.
У свою чергу, закон "Про громадянство України" визначає безперервне проживання як таке, якщо разовий виїзд особи за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів, і встановлює, що "не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України".
Аналітик громадянської мережі "Опора" Олександр Клюжев пояснює: "У разі виявлення ЦВК порушень кандидатом конституційної вимоги про проживання в Україні впродовж останніх п'яти років комісія приймає рішення про скасування реєстрації такої особи. Таке повноваження ЦВК передбачено частиною п'ятою статті 61 Закону України "Про вибори народних депутатів України".
Сам Холодов на прохання журналістів про коментарі не відповів.
Джерела журналістів серед учасників ринку називають Андрія Холодова "тіньовим бізнесменом", який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках. Зокрема, активісти руху "Чесно" простежили і формальний зв'язок Андрія Холодова з підприємствами, види діяльності яких пов'язані з утриманням МАФів. Це зв'язок через дружину і брата Андрія Холодова.
Офіційно Андрій Холодов є бенефіціаром заводу "Ефкон-вікна" у столиці. Цей завод виготовляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з цього металу.
Його дружина Катерина Шаховська, на яку записана вілла у Відні вартістю 6 млн євро, є дизайнером одягу і кумою Оксани Марченко - дружини співзасновника партії "Опозиційна платформа - За життя", кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука.
і байдуже що ту одноразову пар'єйку розбавили кількома паріотами, насправді керуватимуть там антиукраїнські сили.
це ми побачимо незабаром після виборів.
думаю перше питання за яке вони візьмуться - скасують мовний закон, далі розблокують крим та дамбас не і т.д.
Разумков формирует фракцию "Слуги народа" по своему образу и подобию, это будет фракция "русского мира", в массе своей презирающая Украину и всё украинское.
73% это нравится. Они не выходят с митингами и пикетами к офисам слуги народа!
його в раду проведе Зеля під своїм дутим рейтингом.
У них же в фантазиях все просто, как у Шарикова - взять и поделить, взять и посадить.
УкраиныМалороссии.
никакой "новой команды", ни какого "политического мусора на свалке истории"
они это уже давно поняли- что их развели как лохов, поэтому и постоянно стрелки на пороха переводят, мол "если порох так делал- то почему зеля не может?"
чув?
скоро и зп в $ 4000 всем раздадут
Госстат впервые в году зафиксировал снижение цен
а вы неблагодарные- вам цены снизили), спасли страну от дефолта, и еще 100500 миллионов улучшений сделали
"вот что значит воля первого лица..." - говорят.
савки- потому что как при савке, должен быть вождь, которому надо было поклоняться
рабы- потому что для них власть- это кумир и царь
типа "а вот сейчас и трава стала зеленее и деревья выше- любимый хозяин пришел" (с)
К сожалению за 25 лет еще не у всех в Украине прошел этот савково- рабский менталитет
"А это нам, зедебильне пофиг."
Всадник подтвердит.)
Вы задрали со своими типа "мыслями", что решает "решальщик", а не Закон.
Нах цик тогда, который регистрирует, нах прокуратура и суды, которые это допускают？
если это так, то : "наша служба и опасна и трудна и на первый взгляд как будто не видна" (с)
Зебіки, де ж ваш КОНТРОЛЬ? Ви ж обіцяли
Оцей?
https://youtube.com/watch?v=iZbxKNeJSbo
08.07.2019 Сергей Марченко 0--- власть, ЗеКоманда, ответственность
Сергей Марченко
Научитесь брать на себя ответственность, наконец! Вы уже полтора месяца при власти, а привыкнуть, что власть ваша и то, что она делает - дело ваших рук, у вас никак не получается.
В последнее время очень популярно кивать на папаредников. Суд принимает решение, от которого волосы дыбом, - так это ж Порошенко суды не реформировал. Да, судьи, которые берут деньги у Коломойского, - это плохо. Но еще хуже то, что пять лет они очень стеснялись это делать, а теперь не стесняются. Понимаете разницу между нереформированными судами, которые боялись судить по беспределу, и теми, что сейчас беспредельничать не боятся?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Или возвращение Портнова и прочих мерзавцев. Говорят, вот Порошенко ж не посадил. Да, плохо, что не посадил. Но они же 5 лет сидели в своих венах и блоги строчили. А теперь, при вашей власти, они вернулись и занимаются политикой. Неужели вы не понимаете разницы?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
При вашей власти Россия вернулась в ПАСЕ, дав за это президенту Украины непонятно что. Мне вот крайне интересно, что она дала вашему президенту, что он промолчал по этому поводу?
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Вы говорили, у Порошенко был партнер Медведчук, а при вашей власти он ушел в оппозицию? Но как быть с кумом Медведчука в списках вашей партии? Ведь в БПП кумовьев Медведчука не было, при всем моем сложном отношении к этой партии.
Это же ваша ответственность, что так произошло.
И да, это при вашей власти собираются отменить закон о языке и готовят телемост с Россией. На канале Россия 24. Где каратели мальчиков распинали и снегирей ели. Вам, правда, все это норм? Так давайте, скажите прямо: да, нам надоело отбиваться от России. Да, мы хотим сдаться и торговать. Да, Бог с ними, с теми жертвами, просто не повезло пацанам.
Наберитесь смелости и возьмите ответственность. Власти без ответственности не бывает.
Это же ваша ответственность, что так произошло.
Пане Ляшко, може Ви? Бо більше ніхто не має яєць назвати ворога ворогом.
Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Андрей Холодов(№22), у которого обнаружили виллу в Италии и двойное гражданство, разразился угрозами в сторону главы редакционного совета OBOZREVATEL Михаила Бродского, который начал тщательное расследование по нему.
О "привете" от кума лидера "оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Бродский рассказал в своем Facebook.
"Только что мне звонили от имени Андрея Холодова - 22 номера в списке "Слуги народа". Звонил наш общий знакомый. Передал "привет" от Холодова, а заодно и угрозу уничтожить мой бизнес", - поделился Бродский.
Прекрасная иллюстрация "новых лиц" в "Слуге народа". Кум Медведчука (кстати, это упоминание его более всего бесит), партнер скандального застройщика Микитася, владелец табачных Т-киосков и огромной виллы в Вене - именно такого человека не хватало в украинской власти", - отметил он.
По мнению главы редсовета OBOZREVATEL, отказавшись исключить из состава партии кандидата, который владеет виллой за 6 млн евро и занимается сомнительным бизнесом, "Слуга народа" дала понять, что Холодов нужен в Раде для того, чтобы переподчинить себе табачного монополиста "Тедис", который приносит сотни миллионов держателям "схемы".