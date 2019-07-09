Наприкінці квітня сирійські війська за підтримки російських підрозділів почали чергову частину наступу в провінції Ідліб, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Це останній із сирійських регіонів, де частковий контроль здійснюють ще збройні групи опозиції. Бої почалися, незважаючи на введення в країні домовленості про припинення вогню.
Сирійська обсерваторія з прав людини і Сирійська мережа з прав людини підтвердили, що відтоді загинуло 544 мирні жителі, а понад 2000 дістали поранення. Обидві організації підкреслили, що винні в цьому як сирійські, так і російські підрозділи. Тільки позавчора внаслідок бомбардувань в Ідлібі загинуло 12 осіб, зокрема 3 дітей.
Спостерігачі зазначили, що сирійські та російської війська свідомо бомбардують не тільки цивільні будинки, а й лікарні та клініки, де перебувають поранені. За словами ООН, останнім часом було обстріляно не менше 25 лікарень у всій Сирії.
Садовый родился 13 ноября 1969 года, гражданин РФ. Руководитель так называемого «Центра специального назначения Министерства внутренних дел ЛНР», полковник.
За то, что ты, Россия, влезла в Сирию -
Пускай твое взрывается метро!
Критерия точней не знаю в мире я,
Чтоб отличить, где зло, а где добро.
Поддерживая Асада и северо-
Корейскую династью Кимов,
Да плюс еще тиранов трое-четверо,
А свергнутым давая стол и кров,
Захватывая Крым, напав на Грузию,
Стремясь восстановить СССР
(Имперско-реваншистскую иллюзию),
Во всем беря со Сталина пример,
По новой ставя памятники Сталину
И в лагеря сажая за слова -
Не видишь ты, что миссия провалена
И понял мир уже как дважды два:
Ты - зла и несвободы воплощение,
А все, что ненавидишь ты, - добро!
К тебе одно лишь верно обращение:
С напалмом, бомбой, топором!
30.9.2017 Борис Стомахин
@cynicarea
А поздно вечером в отсеке
Сажусь к окошку всякий раз
Смотреть на то, как правосеки
****** бомбами Донбасс