EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  8236  422
Все про:парад (144) Порошенко (9365)

 Позбавляти людей параду - недалекоглядно. Але все залежить від пріоритетів Зеленського, - Порошенко

Рішення проводити військовий парад на День Незалежності України чи ні – це право президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил, яке залежить від його пріоритетів.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, коментуючи в студії Прямого каналу інформацію про скасування параду президентом Зеленським на користь виплати премій особовому складу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.

При цьому Петро Порошенко наголосив, що парад – це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу, адже він демонструє той прогрес у розбудові ЗСУ, який було досягнуто протягом року.

"Військовий парад – це не тільки час і подія, коли армія звітує перед народом. Про дистанцію, яку вона пройшла за рік з попереднього параду. Але це і подія, коли народ має можливість віддати шану і повагу своїй армії. На сьогодні армія і воїни є найбільш шановною і поважною інституцією, яка користується найбільшою довірою народу України. Я думаю, що позбавляти людей цього було б не дуже далекоглядно", – зазначив Порошенко.

Читайте також: Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський. ВIДЕО

"Але президент Зеленський як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України має повне право приймати рішення – проводити парад чи ні. Це залежить від пріоритетів пана Зеленського", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

"В мене пріоритетом було державотворення – крім мови, крім віри, крім децентралізації в пріоритеті була армія. Я вважав, що абсолютно необхідно забезпечувати розбудову армії", – нагадав Порошенко.

Він також повідомив, що проведення параду коштувало значно менше грошей, бо найбільш затратні заходи були скасовані. "Я навмисно всі дорогі задоволення скасував. В тому числі повітряний парад, де потрібно була велика кількість авіаційного пального. Форму, яку видавали на парад – видавали все одно, це передбачено в умовах забезпечення", – повідомив Порошенко.

Також дивіться: Росія везе в Білорусь ешелони військової техніки нібито "на парад", - Inform Napalm. ФОТО

Петро Порошенко також поінформував, що грошові премії до Дня Незалежності отримували і учасники параду, і бійці в зоні проведення бойових дій.

"Я повністю вітаю ініціативу, щоб підтримати грошовим забезпеченням нашу армію. Коли я був обраний президентом у 2014-му, то снайпер спецназу, мобілізований на лінії фронту, отримував грошове забезпечення 600 гривень на місяць. На сьогоднішній день той самий снайпер отримує забезпечення більше 29 тисяч гривень на місяць! І це є той індикатор ставлення, яке демонструє наша команда до українського воїна", – наголосив Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136616
 
   
 Топ коментарі
 
Парада на День Независимости не будет. Деньги пойдут на новый офис президента - оно не может жити в старом!
Вместо парада смотрите телесериальчик про велосипед президента
 показати весь коментар
 
Лишать людей парада - недальновидно. Но все зависит от приоритетов Зеленского, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5668Дмитро Корчинський
29 хв. ·

Тут є правильні пропозиції:
якщо зеленський скасував військовий парад на День Незалежності, з причини його високої вартості (Незалежність ще не скасував, хоча вона теж коштує не дешево), то парад треба провести нам - добровольцям, волонтерам і ветеранам цієї війни.
Необхідно створити оргкомітет з керівників організацій учасників АТО та націоналістичних організацій.

Гадаю, в нас знайдеться бойовий генерал, який може "прийняти" цей парад, а згодом "прийняти" і Державу.
Єднаймося
 показати весь коментар
 
Я так понимаю, ты еще с 31 марта в аэропорту дежуришь, чтобы Петя не улетел?...Не голодаешь? Все хорошо? .... Лишать людей парада - недальновидно. Но все зависит от приоритетов Зеленского, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8008
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
 
Вважаеш, що Зеля схопив Бога за бороду, чи пьятий елемент за цицьку? )))
 показати весь коментар
 
 
Так отож)))
З анонсованоі епічноі інформаційноі війни усіх часів та народів від Зели, один йух з під рояля виглядає)))
 показати весь коментар
 
нда... любила свиня пепа пахрюкать в військовім однострої...
 показати весь коментар
 
Когда он заткнется? Мародёр ворнякает из будки
 показати весь коментар
 
 
гарною традицією було б замість параду вішати на хрещатику мародерів,

а народу- безкоштовні чіпси і морозиво
 показати весь коментар
 
 
"а народу- безкоштовні чіпси і морозиво"....

и шаурму !!!!!!!!
много шаурмы..... на лопате !!!!! Позбавляти людей параду - недалекоглядно. Але все залежить від пріоритетів Зеленського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5537

оголодал, ольгинский, снится севастопольское оливье в потных ладошках ? Позбавляти людей параду - недалекоглядно. Але все залежить від пріоритетів Зеленського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2135
 показати весь коментар
 
 
Главный приоритет будочника были понты и показуха, нечего врать, а касаемо парада, то я за парад однозначно, думаю он будет
 показати весь коментар
 
 
такой мундирчик зря моль кушает!

зря ты, ЗЕБЕня парад отменил, покрасовался бы Позбавляти людей параду - недалекоглядно. Але все залежить від пріоритетів Зеленського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1961
 показати весь коментар
 
 
Юрий Касьянов
Смотрите как быстро порохоботы приватизировали витающую в воздухе с 2014 года идею проведения шествия ветеранов вместо помпезного парада. Каждый год об этом говорилось при Пете - но тогда категорически "нет!"
Теперь, накануне выборов, порохососы бегом бегут формировать колонны, которые возглавит кандидат в депутаты, верный палладин пятого президента Забродский, и организатор схем в Минобоооны "первый волонтёр" страны и кандидат в депутаты Бирюков.
Всеобщее дело своими грязными руками превращают в партийный агитационный проект. Вот что за люди! Всё испоганят. Тьфу!..
 показати весь коментар
 
 
Какой блин парад когда у нас война? Деньги лучше выплатить солдатам и отдать раненым чем в очередной раз пиариться как это делал барыга и марадер во время Иловайска
 показати весь коментар
 
 
При Порохе была армия,

при ЗЕБЕне - квартал
 показати весь коментар
 
 
Ага,а щас армия не защищает Украину
Не неси чушь
 показати весь коментар
 
Никто не перечил петрусе ибо подмял под себя все органы власти
А тут разошелся после поражения
 показати весь коментар
 
писается ЗЕБЕня в ладошки доктора Пальчевского -

не доведи Господь развернется на параде коробка ССО в сторону трибуны и будет
"Над всей Испанией безоблачное небо !!!!!!!!!!!!!!"
 показати весь коментар
 
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПозбавляти людей параду - недалекоглядно. Але все залежить від пріоритетів Зеленського, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вгору