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 ЦВК зареєструвала спостерігачів від Угорщини, Бельгії та ПА НАТО

У вівторок, 9 липня, відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії (ЦВК), на якому було ухвалено низку рішень.

Зокрема, Комісія зареєструвала трьох офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "Передові правові ініціативи" на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року в закордонному виборчому окрузі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЦВК.

Розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 41 офіційного спостерігача від іноземних держав і міжнародної організації. А саме: 21 - від Парламентської Асамблеї НАТО, 18 - від Угорщини, 2 - від Королівства Бельгія.

Таким чином, станом на 9 липня Комісія зареєструвала 522 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року: від 6 іноземних держав - 43 офіційні спостерігачі, від 11 міжнародних організацій - 479 офіційних спостерігачів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136615
 
 
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