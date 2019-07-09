 22-річний солдат-строковик застрелився в Миколаївській області

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївській області.
Вночі 8 липня в поліцію надійшло повідомлення про госпіталізацію 22-річного військовослужбовця строкової служби з вогнепальним пораненням голови.
"Відомо, що хлопець заступив на добове чергування з автоматичною зброєю. Основна версія трагедії - самогубство, причини якого й інші обставини події з'ясовують слідчі", - сказано в повідомленні.
Тіло загиблого направлено на судмедекспертизу.
Поліція, як цього вимагає процедура, почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство".
Наприклад.
От яка твоя вина, шо його Дездемона написала йому: «Ромео, я палюбіла другого. Нє піши мнє больше» ?
Пусть покоится с миром..........
бедные родители ...
А вообще во времена всеобъемлющей автоматизации и наконец-то принципиальной возможности создания целиком автономных боевых модулей иметь обязательный призыв - дурость и я бы даже сказал преступление против народа. Необходимый минимум добровольцев для обслуживания этих самых модулей - все что нужно в военном конфликте современности/ближайшего будущего.
Из неспособных к службе людей - солдат не сделаешь, только мясо. А машина выполнит любой приказ еще и быстрее чем человек.