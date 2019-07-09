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Все про:Миколаївська область (383) Нацполіція (7804) самогубство (275) військовослужбовці (2445) ЗСУ (298)

 22-річний солдат-строковик застрелився в Миколаївській області

Військовослужбовця було доставлено з військової частини в лікарню, де він невдовзі помер. Основна версія - самогубство.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Вночі 8 липня в поліцію надійшло повідомлення про госпіталізацію 22-річного військовослужбовця строкової служби з вогнепальним пораненням голови.

"Відомо, що хлопець заступив на добове чергування з автоматичною зброєю. Основна версія трагедії - самогубство, причини якого й інші обставини події з'ясовують слідчі", - сказано в повідомленні.

Тіло загиблого направлено на судмедекспертизу.

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Поліція, як цього вимагає процедура, почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136612
 
 
 Топ коментарі
 
В любом случае - трагедия..........
Пусть покоится с миром..........
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От ти командир цього солдатик.
Наприклад.
От яка твоя вина, шо його Дездемона написала йому: «Ромео, я палюбіла другого. Нє піши мнє больше» ?
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та что ж такое???
бедные родители ...
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От ти командир цього солдатик.
Наприклад.
От яка твоя вина, шо його Дездемона написала йому: «Ромео, я палюбіла другого. Нє піши мнє больше» ?
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командиров по любому закошмарят. А пацана жаль,так это ж Николаев,там девчат на панель с 18 родители сдают, нервы и не выдержали у ухажёра..
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командир він на то й командир щоб знати все про всіх і правильно оцінити придатність підлеглих до виконання тих чи інших завдань ...командир відповідає за все що відбувається у ввіреному йому підрозділі ...якщо тепер ні то й маємо те що маємо ...і при Союзі колись були самогубства кохання дідовщина інше ...але після такого ЧП командир йшов не на підвищення точніше воно йому довго не світило ... або у іншу частину переводився ...а міг і в ...ЗабВО ... або в ДальВО на Камчатку ведмедів годувати
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пару днів назад солдат постріляв двох своїх - було тут на цензорі якраз - двоє поранених.
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новина про постріляв - з інших джерел.
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В любом случае - трагедия..........
Пусть покоится с миром..........
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Жаль парня... Но в чужую голову не влезешь... (Да и ведь ещё не установлено - было-ли это, самоубийством?). Так что пусть следствие разбирается... Плохо, что военную полицию подчинили Министру обороны: они - первое звено расследования, и будут "заминать" ЧП...
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Соболезную родителям.
А вообще во времена всеобъемлющей автоматизации и наконец-то принципиальной возможности создания целиком автономных боевых модулей иметь обязательный призыв - дурость и я бы даже сказал преступление против народа. Необходимый минимум добровольцев для обслуживания этих самых модулей - все что нужно в военном конфликте современности/ближайшего будущего.
Из неспособных к службе людей - солдат не сделаешь, только мясо. А машина выполнит любой приказ еще и быстрее чем человек.
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Слабохарактерный. Сильные для себя оставляют только последний патрон.
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Цензор.НЕТНовиниПодії22-річний солдат-строковик застрелився в Миколаївській області
 
 
 
 
 
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