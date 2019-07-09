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Все про:Львівщина (900) пожежа (1687) звалище (129)

 Експертиза встановила причину займання Грибовицького сміттєзвалища в 2016 році - пожежа почалася в результаті самозаймання

Пожежа на полігоні твердих побутових відходів у селі Великі Грибовичі Львівської області сталася через самозаймання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це зазначено в матеріалах експертизи, передають Українськi Новини.

Експертизу провели чотири експерти Харківського інституту судових експертиз імені професора Бокаріуса.

В їхніх висновках зазначено, що відсутні докази того, що займання сталося через підпал чи інші сторонні чинники.

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Експертиза також встановила, що експлуатація полігону здійснювалася з порушенням вимог пожежної безпеки.

Нагадаємо, 30 травня 2016 року у Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа.

Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і еколог львівського комунального підприємства "Збиранка".

31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло комунальника досі не знайшли.

За фактом пожежі на Грибовицькому звалищі СБУ почала кримінальне провадження. Водночас міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що пожежа на звалищі почалася в результаті підпалу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136611
 
 
 Топ коментарі
 
А я думав, що Порох особисто піпалив!!!)))
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А зе боявся в баночку, бо звик дзюрити сидчи, в баночку тяжко влучити. Ги.
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А я думав, що Порох особисто піпалив!!!)))
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Нє. Піпалив він на стадіоні. В баночку
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А зе боявся в баночку, бо звик дзюрити сидчи, в баночку тяжко влучити. Ги.
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Два роки! В поті ''лица''! Шедевр! А премію за тяжку роботу?
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А я думав, що Порох особисто підпалив!!!)))
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Если бы Зеля не поехал во Львов, то вообще ничего не сказали бы.
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Это тот пожар, в котором обвиняли Садового?
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А многие какахами кидались..........☹️
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Само горит,само взрывается вот так и прозябаем в безхалатности
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У нашего следствия обычно три дежурные версии : самоубийство,диверсия,самовозгорание.Первые две отпадают.Значит самовозгорание.пи..ец.
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В их выводах указано, что отсутствуют подтверждения того, что возгорание произошло из-за поджога или других сторонних факторов.

Короче, три года понадобилось, чтобы сказать "ХЗ".
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а сколько падло чоколадное гадости гнал на Садового ?
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?! Це треба так розуміти що пляшечку з під бензину на сміттєзвалищу не зайшли? Чи як?
Більш безглуздої "експертизи" навіть за бажанням не вигадаєш! Сміттєзвалище, залите водою, яке завалилось. Яка там може бути експертиза?! Там що, шматок скла зізнався що спрацював на сонці як лінза? Чи мікроби дали свідчення що за рахунок інтенсивної діяльності перегріли біомасу яка в результаті загорілась?
Маразм! Експертиза встановила причину займання Грибовицького сміттєзвалища в 2016 році - пожежа почалася в результаті самозаймання - Цензор.НЕТ 3609
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Опросили харьковчан,те факт поджога не подтвердили,вывод очевиден-самовозгорание.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЕкспертиза встановила причину займання Грибовицького сміттєзвалища в 2016 році - пожежа почалася в результаті самозаймання
 
 
 
 
 
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