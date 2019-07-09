 Експертиза встановила причину пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі в 2016 році - пожежа почалася в результаті самозаймання

Як передає Цензор.НЕТ, про це зазначено в матеріалах експертизи, передають Українськi Новини.

Експертизу провели чотири експерти Харківського інституту судових експертиз імені професора Бокаріуса.

В їхніх висновках зазначено, що відсутні докази того, що займання сталося через підпал чи інші сторонні чинники.

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Експертиза також встановила, що експлуатація полігону здійснювалася з порушенням вимог пожежної безпеки.

Нагадаємо, 30 травня 2016 року у Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа.

Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і еколог львівського комунального підприємства "Збиранка".

31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло комунальника досі не знайшли.

За фактом пожежі на Грибовицькому звалищі СБУ почала кримінальне провадження. Водночас міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що пожежа на звалищі почалася в результаті підпалу.