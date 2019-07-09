 Труханов назвав рішення суду щодо заводу "Краян" своєю особистою перемогою і "вироком старій системі"

"Всі обвинувачення САП щодо купівлі будівлі колишнього заводу "Краян" визнано не доведеними. Це - більше, ніж відновлення справедливості. Це більше, ніж моя особиста перемога і перемога моєї команди. Це - вирок всій старій системі, в якій такий процес міг взагалі відбуватися і з самого початку видавався як театр абсурду", - заявив Труханов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він зазначив, що попереду "багато роботи" і висловив сподівання, що "нам більше не доведеться витрачати час на боротьбу з вітряними млинами". "Упевнений, що у нас все вийде", - додав Труханов.

Як повідомлялося, суд повністю виправдав Труханова, його заступника Павла Вугельмана й інших фігурантів, оскільки їхню провину не було доведено.

САП має намір оскаржити виправдувальний вирок, а НАБУ заявило про підтримку позиції САП. У САП вказали, що, на думку сторони обвинувачення, детективи провели всебічне, повне та об'єктивне досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, зібрали безліч належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності в повному обсязі доводять вину міського голови Одеси та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.