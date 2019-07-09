EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події
  1556  98
Все про:Одеса (1975) Труханов (172)

 Труханов назвав рішення суду щодо заводу "Краян" своєю особистою перемогою і "вироком старій системі"

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявляє, що виправдувальний вирок, який у вівторок виніс Малинівський районний суд Одеси у справі про купівлю одеською міськрадою будівлі ВАТ ХК "Краян" за завищеною вартістю, є відновленням справедливості і назвав його "вироком старій системі".

"Всі обвинувачення САП щодо купівлі будівлі колишнього заводу "Краян" визнано не доведеними. Це - більше, ніж відновлення справедливості. Це більше, ніж моя особиста перемога і перемога моєї команди. Це - вирок всій старій системі, в якій такий процес міг взагалі відбуватися і з самого початку видавався як театр абсурду", - заявив Труханов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він зазначив, що попереду "багато роботи" і висловив сподівання, що "нам більше не доведеться витрачати час на боротьбу з вітряними млинами". "Упевнений, що у нас все вийде", - додав Труханов.

Як повідомлялося, суд повністю виправдав Труханова, його заступника Павла Вугельмана й інших фігурантів, оскільки їхню провину не було доведено.

САП має намір оскаржити виправдувальний вирок, а НАБУ заявило про підтримку позиції САП. У САП вказали, що, на думку сторони обвинувачення, детективи провели всебічне, повне та об'єктивне досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, зібрали безліч належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності в повному обсязі доводять вину міського голови Одеси та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136609
 
 
 Топ коментарі
 
Еще одно чучело воспользовалось новыми открывшимися преимуществами судов, по Зе...
Вы сделали это разом...
 показати весь коментар
 
Кого при пете посадили)))?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Суд рехформировал петя,теперь вы улетели на выход Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе" - Цензор.НЕТ 1848
 показати весь коментар
 
 
При Пете об оправдательном приговоре он мог только мечтать.
Про справедливые суды можно забыть.
 показати весь коментар
 
 
Гугли рішення судів і дізнаєшся, а от кого відпускають видно і неозброєним оком. Членорили, ви зробили це разом.
 показати весь коментар
 
 
При Пете его даже не в прокуратуру не приглашали Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе" - Цензор.НЕТ 427
 показати весь коментар
 
 
та не.было шото в 16 или 17.Там ещё мусора "пострадали" активисты их "побили"
 показати весь коментар
 
Спеціально для клованів, цитую: Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе"
 показати весь коментар
 
 
especially for you …… Порошенко заявил, что считает судебную реформу, которая была проголосована Верховной Радой 2 июня, одним из самых важных решений за время его (!!!) президентства
 показати весь коментар
 
 
Ще раз для довбнів!!!: "приговором старой системе"
 показати весь коментар
 
 
До чого тут з якої системи труха... Перечитай ще раз назву новини. Хоча ні, бувай. Зебелізм невиліковен.
 показати весь коментар
 
 
так тож он имел ввиду систему до "реформирования" пэтерастом.
 показати весь коментар
 
у ЗЕбила чёткая методичка если суды выносят решение в пользу бандюков и сепаров то это Петя виноват и реформа судов нафига ему читать название темы. А когда ЗЕбила спрашиваешь - ну хорошо Петя барига мародёр виноват, но ЗЕклован он то не такой как Петя, он то посадит Медведчука(Гепу,Новинского Ахметку и т.д)..так ЗЕбил сразу сливаеца и ничего не отвечает...
 показати весь коментар
 
 
Смешно как петруханы тут пыжаться,а кричали ,что президент только за оборону отвечает и внешнюю политику,а как петю скинули,сразу на зелю накинулись.Так у пети была кололиция с помощью которой он и провел судебную" рехформу,но петедебилам чем хуже Украине ,тем лучше.Так хотелось выборы до осени отложить,но увы теперь с жопоблоком в апазицию идти в тандеме Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе" - Цензор.НЕТ 6855Петя и вилкулша,хорошая парочка Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе" - Цензор.НЕТ 6855
 показати весь коментар
 
 
Смотрю на тебя. Украинофоб торжествует? А может просто зе-бил веселится? Кто вас разберет? Маскируетесь хорошо Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе" - Цензор.НЕТ 2616
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Виноват пороженко. Однозначно. Он "реформировал" судебную систему. А у его ставленников (Труханов) все еще впереди! ))
 показати весь коментар
 
 
А что, в Лахти не знают, что трухлявого избирала одесская вата, которые сейчас зе-билы?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
+11.80! Привет пороженко передайте!))
 показати весь коментар
 
 
Молодці українофоби! Ви зробили це разом з ківаловим і портновим!
 показати весь коментар
 
 
канечно победа 500 тысяч баксов нафаршировал всем.....
 показати весь коментар
 
 
Еще одно чучело воспользовалось новыми открывшимися преимуществами судов, по Зе...
Вы сделали это разом...
 показати весь коментар
 
 
Кузьмин подал в суд на Парубия, но проиграл .

Парубий тоже ?
 показати весь коментар
 
 
Порошенко заявил, что считает судебную реформу, которая была проголосована Верховной Радой 2 июня, одним из самых важных решений за время его президентства.
"Считаю это решение одним из самых важных за время моего президентства. Если бы вчера реформа провалилась, если бы мы увидели на табло 299-298, это означало бы консервацию существующей судебной власти на годы", - подчеркнул Президент.
 показати весь коментар
 
 
Проголосувала рада а винен Порох. Рішення приймає ригальня в суддівських мантіях, яка святкує повернення бенніної мавпи, а винен Порох? Ні, зе-бид.о. Винні ті хто проголосував за риго-ватний реванш, тобто зелені шмарклі..
 показати весь коментар
 
 
" ... Считаю это решение одним из самых важных за время моего президентства..."

Ещё раз внематочно читаем !!!
 показати весь коментар
 
 
Читай ещё 30 раз, пока поймёшь, что от законодательного принятия реформы до её практического осуществления - долгий путь.

Или ты, зелепупень, думал, что на следующий день после принятия закона о реформе она сама собой наступит ?
 показати весь коментар
 
 
А Рада и большинство чья была и есть сейчас? Или ты признаешь что у Парашенка не было большинства? Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе" - Цензор.НЕТ 7772 Тогда кто же изменил Конституцию больше 300-ми голосами и назначил уголовника без образования Йугика Луценка генегальным пгокугогом Украины?
 показати весь коментар
 
 
какую именно статью Конституции изменили под Луценко ?

Ты зебил ?
 показати весь коментар
 
 
нда...уж... при Пепе вся мразь сидела, а месяц назад раскудахталась!)
 показати весь коментар
 
 
Труха и гепа поддерживали петю на президентство.
 показати весь коментар
 
 
Так беня же их партию Метов создал и поддержал материально и морально
 показати весь коментар
 
Статья о трухе, беня где тут? Позвездеть вышел.
 показати весь коментар
 
 
Развеселил)))). И еще, наверное трухлявый с киваловым. Какие же вы ольгинцы тупые?! Или вам методички свежие не подвезли?
 показати весь коментар
 
Вот список посаженной мрази: мертвечук, бойко, кернес, добкин, вилкул, шуфрич, кидалов, охундовский, .... Ну разве что ефремов пока еще под следствием, но скоро присоединится к списку посаженной мрази, правда?
Жаль, что чечетов поторопился, мог бы тоже сидеть вместе с остальными мразями...
 показати весь коментар
 
 
Поэтому беня поддержал партию зели и партию меров
 показати весь коментар
 
 
Не тормози.Те... Труха с Гепой теперича "новые лица" и будут вместе с ******** писать приговор "старой системе", и шо вам не так?
 показати весь коментар
 
 
Труханов, сколько отслюнявил правосудию?
 показати весь коментар
 
 
Малиновский суд Одессы это то же что и Печерский в Киеве. Решают всё . Были бы деньги.
 показати весь коментар
 
 
Суд уже зелин, ты не в курсе, что презик Зеля?
 показати весь коментар
 
 
а следствие когда началось по Краяну , ты в курсе ? А чьи следаки, прокуроры и прочая шелупень была , которая вела это "дело", то же не в курсе ?
 показати весь коментар
 
 
С Петей понятно а скажи ЗЕкловун посадит?? Или вы будете 5 лет стрелки на Петю кидать и ни хера не делать? ВОпрос простой ЗЕбил - твой ЗЕкловун посадит всех кого Петя не посадил??
 показати весь коментар
 
 
Британский бизнесмен и бывший руководитель чемпионата «Формула-1» Берни Экклстоун в интервью The Times заявил, что защитил бы президента России Владимира Путина от пули.
«Если бы у кого-то был пулемёт и он бы приготовился выстрелить в Путина, я бы встал перед ним», - отметил Экклстоун, объяснив это тем, что российский лидер - «хороший человек», который никогда бы не сделал чего-то, что не принесло бы людям пользы.
На вопрос журналиста британского издания о действиях России в Крыму бизнесмен ограничился комментарием, что Путин лишь хотел объединить страну."
https://www.thetimes.co.uk/article/bernie-ecclestone-if-someone-wanted-to-shoot-vladimir-putin-id-stand-in-front-of-him-hes-a-good-guy-cgr8dr8wj
 показати весь коментар
 
 
вот когда не посадит, тогда и будем говорить .
 показати весь коментар
 
Уже не посадив. Як там було? Весна прийшла, саджати будемо, так? Уже невдовзі буде "дасвіданья, лєта".
 показати весь коментар
 
 
когда Зелемойский посадит Труханова, которого поддерживает Коломойский ?
 показати весь коментар
 
 
Да да ЗЕбил уже все поняли шо вы зебилы будете визжать про Петю все 5 лет пока ваша ЗЕсепарня тут будет Малороссию обустраивать
 показати весь коментар
 
 
При пете за 5 лет сколько осужденных мздоимцев, ПЕСдюки?
 показати весь коментар
 
 
намного больше, чем при зелемойском
 показати весь коментар
 
 
А Труханов сам, это какая система? Неужели новая?
Но Труханов знает, что при Зеленском ему точно ничто не угрожает, а, наоборот, гарантированно полное коррупционное процветание в рамках восстанавливаемого "русского мира".
 показати весь коментар
 
 
Странно, если Труханов был другом и соратником Парашенка тогда о какой он старой системе говорит, тем более после рехвормирования Петей судов? О системе Януковоща что ле? Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе" - Цензор.НЕТ 4612
 показати весь коментар
 
 
Головка бо-бо или методичка старая? Порошенко поставил Саакашвили для того, чтобы скинуть Трухлявого, потому, что выборное лицо он уволить не мог с чем Саахов и не справился, за что и был уволен. За то возбудили дело по Краяну. А при зеленском это дело как видим закрыли.
 показати весь коментар
 
 
- Фигура, изображающая правосудие! - провозгласил аукционист. - Бронзовая. В полном порядке. Пять рублей. Кто больше? Шесть с полтиной справа, в конце - семь. Восемь рублей в первом ряду прямо. Второй раз восемь рублей прямо. Третий раз. В первом ряду прямо...(с)

Правосудие продано!
 показати весь коментар
 
 
в глазах такого лошары как ты, все лошары.
 показати весь коментар
 
а в чьих глазах зелупни не лошары ?

в их собственных ?
 показати весь коментар
 
 
То есть этот сепар прямо говорит что при старой Петиной системе его могли посадить и завели на него дело, а при ЗЕсепаре его сразу отпустили....Понимаю почему он визжит про "приговор старой системе". теперь то его беспредел ЗЕсепары по сути узаконили..
 показати весь коментар
 
 
"приговором старой системе" ___"«Все, что мы сегодня говорим,.. что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги… Если говорить честно, Петр Алексеевич, это благодаря вам. Вы дали возможность нам проявить свое отношение»...труханов гена...пару месяцев назад...
 показати весь коментар
 
 
Коррупционеры "начинают сидеть " в тюрьмах, как Вовик и обещал!!!
 показати весь коментар
 
 
выходит, что труха победил сам себя? или прошла любовь))
Труханов назвал решение суда по заводу "Краян" своей личной победой и "приговором старой системе" - Цензор.НЕТ 861
 показати весь коментар
 
 
Сам же представитель старой системы, и судьи такие же, или прокуратура. Дождёмся парламентских выборов, смены прокуратуры. А потом уже можно делать выводы. Если Труханов останется на свободе и наворованное не конфискуют то это будет победа как раз старой системы.
 показати весь коментар
 
Да что вы говорите? Только слепой еще не увидел, почему рыги реваншируют с фантастической быстротой при поддержке тупого лохтората. После выборов придет окончательный пи_дец всему, что было сделано постмайданной властью
 показати весь коментар
 
 
Ну так ничего не мешает дать Зеленскому ногой под зад если такое произойдёт.
 показати весь коментар
 
Систему переименуют, всего делов то...
Я так понимаю, собирались делить конфискат?...😁😁😁
 показати весь коментар
 
Именно ты и тебе подобная вата и есть пятая ********** колонна, которая предала Украину в самый ответственный момент.
 показати весь коментар
 
 
это тебе так кажется , а мне кажется , что вы предатели и не понимая ситуации работаете на кремль .Вот вы и есть порохо- ВАТА !
 показати весь коментар
 
Похоже Труханова там поддерживают Ахметов и Коломойский. И делаю это совершенно зря. В Одессе надо менять мэра.
 показати весь коментар
 
 
Виправдальний вирок по пану Труханову свідчить, що НАБУ та САП займалися самопіром на завідомо безперспективній справі.
Не відкидаючи всю критику на адресу Генерального прокурора Юрія Луценка можна з впененістю сказати, що саме ГПУ найправила до суду основний масив кримінальних справ ( статистика доступна на сайті Генеральної прокуратури ) , де отримано не реабілітуючі вироки ( які набрали законної сили ) по чиновникам-корупціонерам .
Тобто, лише Генеральна прокуратура України ( та її підрозділи ) демонструюють найивищу ефективність у боротьбі із корупціонерами.
 показати весь коментар
 
Дякуємо, Петре Порошенко, за виважену та мудру кадрову політику.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїТруханов назвав рішення суду щодо заводу "Краян" своєю особистою перемогою і "вироком старій системі"
 
 
 
 
 
 вгору