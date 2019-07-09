 Труханов назвав рішення суду щодо заводу "Краян" своєю особистою перемогою і "вироком старій системі"

"Всі обвинувачення САП щодо купівлі будівлі колишнього заводу "Краян" визнано не доведеними. Це - більше, ніж відновлення справедливості. Це більше, ніж моя особиста перемога і перемога моєї команди. Це - вирок всій старій системі, в якій такий процес міг взагалі відбуватися і з самого початку видавався як театр абсурду", - заявив Труханов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому він зазначив, що попереду "багато роботи" і висловив сподівання, що "нам більше не доведеться витрачати час на боротьбу з вітряними млинами". "Упевнений, що у нас все вийде", - додав Труханов.
Як повідомлялося, суд повністю виправдав Труханова, його заступника Павла Вугельмана й інших фігурантів, оскільки їхню провину не було доведено.
САП має намір оскаржити виправдувальний вирок, а НАБУ заявило про підтримку позиції САП. У САП вказали, що, на думку сторони обвинувачення, детективи провели всебічне, повне та об'єктивне досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, зібрали безліч належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності в повному обсязі доводять вину міського голови Одеси та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.
Про справедливые суды можно забыть.
Вы сделали это разом...
Парубий тоже ?
"Считаю это решение одним из самых важных за время моего президентства. Если бы вчера реформа провалилась, если бы мы увидели на табло 299-298, это означало бы консервацию существующей судебной власти на годы", - подчеркнул Президент.
Ещё раз внематочно читаем !!!
Или ты, зелепупень, думал, что на следующий день после принятия закона о реформе она сама собой наступит ?
Ты зебил ?
Жаль, что чечетов поторопился, мог бы тоже сидеть вместе с остальными мразями...
«Если бы у кого-то был пулемёт и он бы приготовился выстрелить в Путина, я бы встал перед ним», - отметил Экклстоун, объяснив это тем, что российский лидер - «хороший человек», который никогда бы не сделал чего-то, что не принесло бы людям пользы.
На вопрос журналиста британского издания о действиях России в Крыму бизнесмен ограничился комментарием, что Путин лишь хотел объединить страну."
https://www.thetimes.co.uk/article/bernie-ecclestone-if-someone-wanted-to-shoot-vladimir-putin-id-stand-in-front-of-him-hes-a-good-guy-cgr8dr8wj
Но Труханов знает, что при Зеленском ему точно ничто не угрожает, а, наоборот, гарантированно полное коррупционное процветание в рамках восстанавливаемого "русского мира".
Правосудие продано!
в их собственных ?
Я так понимаю, собирались делить конфискат?...😁😁😁
Не відкидаючи всю критику на адресу Генерального прокурора Юрія Луценка можна з впененістю сказати, що саме ГПУ найправила до суду основний масив кримінальних справ ( статистика доступна на сайті Генеральної прокуратури ) , де отримано не реабілітуючі вироки ( які набрали законної сили ) по чиновникам-корупціонерам .
Тобто, лише Генеральна прокуратура України ( та її підрозділи ) демонструюють найивищу ефективність у боротьбі із корупціонерами.
бандиты труханова