 "Цього сьогодні робити взагалі не потрібно. Навіть розмовляти на цю тему", - Лукашенко про ймовірність об'єднання Білорусі і РФ

Про це Лукашенко сказав на зустрічі з державним секретарем Союзної держави РФ і Білорусі Григорієм Рапотою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента РБ.

Лукашенко підкреслив, що договір про Союзну державу "не ламатимуть".

"Тому що, якщо ми вліземо в ламання договору, ми зруйнуємо взагалі все, що створено за цей час. Це по-перше, а по-друге, договір же в повному обсязі не реалізовано. Він сьогодні актуальний. Тому президенти вирішили, що не можна чіпати договір, а треба просто виробити документи, матеріали (ми назвали це програмою дій щодо подальшої інтеграції Білорусі та Росії в рамках союзного договору)", - сказав він.

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За словами Лукашенка, в програмі були визначені "рамки, точки, віхи", за які сторони не повинні виходити.

"Ми відповіли на найголовніше питання, яке, знаєте, підкидалося з усіх боків (не знаю, з якою метою): увійде Росія до складу Білорусі чи Білорусь до складу Росії чи ні. Ми відповіли, що цього сьогодні робити взагалі не потрібно. Навіть розмовляти на цю тему. І Путін на це питання відповідав. І я тим більше. Немає такої необхідності", - заявив президент Білорусі.

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Він також відкинув можливість укладення будь-яких таємних домовленостей із Путіним під час майбутньої зустрічі.

"Та ми не збираємося на Валаамі щось таємно вирішувати. Це президента Росії пропозиція. Це наша православна святиня. Я там просто повинен побувати. Я йому вдячний, що він мені її особисто покаже і розповість, як він відтворюється, що зроблено там. Нічого таємного", - заявив політик.