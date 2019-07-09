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Все про:Білорусь (793) Лукашенко (357) Росія (18627)

 "Цього сьогодні робити взагалі не потрібно. Навіть розмовляти на цю тему", - Лукашенко про ймовірність об'єднання Білорусі і РФ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не має наміру об'єднуватися з Російською Федерацією. За його словами, на сьогодні такої потреби немає.

Про це Лукашенко сказав на зустрічі з державним секретарем Союзної держави РФ і Білорусі Григорієм Рапотою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента РБ.

Лукашенко підкреслив, що договір про Союзну державу "не ламатимуть".

"Тому що, якщо ми вліземо в ламання договору, ми зруйнуємо взагалі все, що створено за цей час. Це по-перше, а по-друге, договір же в повному обсязі не реалізовано. Він сьогодні актуальний. Тому президенти вирішили, що не можна чіпати договір, а треба просто виробити документи, матеріали (ми назвали це програмою дій щодо подальшої інтеграції Білорусі та Росії в рамках союзного договору)", - сказав він.

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За словами Лукашенка, в програмі були визначені "рамки, точки, віхи", за які сторони не повинні виходити.

"Ми відповіли на найголовніше питання, яке, знаєте, підкидалося з усіх боків (не знаю, з якою метою): увійде Росія до складу Білорусі чи Білорусь до складу Росії чи ні. Ми відповіли, що цього сьогодні робити взагалі не потрібно. Навіть розмовляти на цю тему. І Путін на це питання відповідав. І я тим більше. Немає такої необхідності", - заявив президент Білорусі.

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Він також відкинув можливість укладення будь-яких таємних домовленостей із Путіним під час майбутньої зустрічі.

"Та ми не збираємося на Валаамі щось таємно вирішувати. Це президента Росії пропозиція. Це наша православна святиня. Я там просто повинен побувати. Я йому вдячний, що він мені її особисто покаже і розповість, як він відтворюється, що зроблено там. Нічого таємного", - заявив політик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136608
 
 
 Топ коментарі
 
Я бы не верил этой хуйловской марионетке
Ни единому слову
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Вот кстати почему хуйло никогда не говорит что и с беларусами они один народ?
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а шишечка то уже на пару сантиметров вошла....
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Да это уже бульбофошызм!"Низабудим, нипрастим!"
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А шо бы он говорил если бы ***** также коварно напал на Беларуссию,как на Украину
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Вот кстати почему ***** никогда не говорит что и с беларусами они один народ?
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Они ему пока не мешают, как только заговорит об этом, беларусам стоит готовиться к войне
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Как только русские начнут стрелять по беларусам - скажет.
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да кто ж тебя - балалаечника будет спрашивать-то?!
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милай.. кто ж тебя спрашивать то будет? (с)...
(белорусы, пардон!)
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только сегодня, фраза уже не в будущем, а в прошлом времени.
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Формально вы беларусы уже давно там
А миру говорите совсем другое
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Были бы там, Вы бы не играли словами типа формально. А вот наличие договора от 99 года о создании единого государства вызывает ряд вопросов, получается, что это наша цель, походу, об этих старых делах у нас вроде и забыли даже, как будто и не было этого.
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Если бы я был там я бы уехал
А насчет договора я бы ***** не доверял на все300%
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Многие форумчане сдают нас Путину уже много лет. Однако Живет Беларусь!
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Я бы не верил этой ********** марионетке
Ни единому слову
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Брехливый языкатый цыган Лука уже больше 20 лет врёт и так и сяк, виляет хвостом и делает взаимоисключающие заявления: он же 500 раз заявлял, что "Россия и Беларусь навеки единый один народ".

А как только надо поторговаться за подачки с Кремлём, то цыган, как опытный хитрый конокрад, тут же начинает свою привычную пропагандистскую вонь, что "Беларусь - это признанное всем миром суверенное, независимое, Европейское государство с самостоятельной внешней политикой..."
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А вот мнение известного белорусского ватника,Вы тут не увидите! По известной причине-шакалы трусливые твари!
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Хватит на ВКЛ наезжать. "Скрипач не нужен"(с).
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А то,можна подумати,луку хтось питати буде...
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(мы назвали это программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора)

Хитросракий хватит придумывать хитрые термины, твоя дальнейшая интеграция Беларуси и России не что иное как мягкая анексия и поглощение Беларуси Рашкой. У козломордых фашистов есть только такая "интеграция", другой никогда не будет. Интегрируют вас кацапы не сегодня так завтра, ***** давно над этим работает да и сами Беларусы по ходу не против..
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Уважаю Бацьку. Это вам не алкоголик или наркоман.
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Батько,ты останній. Кто може сбыты Россыйського колоса. Він з глини.
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«войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. М Источник: https://censor.net.ua/n3136608»

Скоріше всього ***** введєт,... і без мила...
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Вы давно уже под фюрером.Только осталось юридически оформить и зайчики на птичек поменять.
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Українцям треба однако ж бути готовими забльокувати танковий похід з території, яку частково контролює Лукашенко та й базу кацапських літаків відстежувкти. На всякій пожарний.
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Вони вже давно під прицілом НАТО, так, що не переймайся...
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І шо з того? Ніяке НАТО не буде захищати Київ від кацапських бомбардувальників. Стурбованість висловлять та введуть санкції проти мера міста Вороніж.
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Символично... ***** баЦьку на Валаам пригласил. Кто не знает это остров куда после второй мировой сралин дал приказ вылавливать по всему союзу безруких, безногих фронтовиков и вывозить их на этот остров, что бы не позорили страну-победительницу. Что бы не нищенствовали на вокзалах и улицах. Вот так сралин благодарил фронтовиков потерявших конечности на фронте. Там яко-бы для них создали типа пансионат, а на самом деле концлагерь где они нашли свое последнее пристанище.
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Так. Валаамівські(але це був не єдиний пансіонат,були-в Бахчісараї,Сахаліні,Карелії...).
"Цього сьогодні робити взагалі не потрібно. Навіть розмовляти на цю тему", - Лукашенко про ймовірність об'єднання Білорусі і РФ - Цензор.НЕТ 1490
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Белорусская ГТС находится в управлении Газпрома (компания БелТрансГаз). У меня все
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Лука и ***** Моржа достойны друг друга. Один диктатор без нефти и газа, другой с ними.
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Наоборот, не только говорить, а кричать. Лукашенко старый взяточник, за рубли продаст мать родную.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Цього сьогодні робити взагалі не потрібно. Навіть розмовляти на цю тему", - Лукашенко про ймовірність об'єднання Білорусі і РФ
 
 
 
 
 
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