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 Реагування на повідомлення й аполітичність, - Фацевич назвав позицію Нацполіції на виборах

Позиція Національної поліції під час виборів незмінна - реагування на всі повідомлення про правопорушення та аполітичність.

Про це заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич заявив під час наради в Одесі з представниками силових структур і громадянської мережі "ОПОРА" в Одеській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.

Олександр Фацевич заслухав керівників поліції превенції про готовність до забезпечення громадського порядку і безпеки громадян під час виборів до Верховної Ради України.

"Профілактикою порушень у виборчій сфері є щоденна комунікація з населенням. Якщо громадяни бачитимуть, що ви реагуєте на всі без винятку правопорушення - їхня кількість зменшиться в рази", - зазначив Олександр Фацевич.

Він заявив, що від агітаційної продукції без вихідних даних можна позбутися, якщо притягати до відповідальності і того, хто її друкував, і того, хто її замовив.

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У своєму виступі глава поліції регіону Олег Бех зазначив, що в рамках агітаційної кампанії поліція виявляє багато таких правопорушень.

"Наше ключове завдання - це реєстрація та перевірка повідомлень. Кандидати мають розуміти, що якщо вони порушуватимуть законодавство - вони відповідатимуть за свої незаконні дії", - підкреслив Олег Бех.

Голова громадянської мережі "ОПОРА" в Одеській області Анатолій Бойко високо оцінив взаємодію з поліцією під час виборів президента України і нинішньої передвиборчої кампанії. Він підкреслив, що громадяни дали дуже високу оцінку роботі поліції під час попереднього виборчого процесу і парламентські вибори мають тільки закріпити отриманий результат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136607
 
 
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Вообще то это идиотизм, когда полицейские, прокуроры, эсбэушники, судьи или военные, как то ныне в Украине, состоят в политпартиях.
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Они не состоят.

Но потом Беня в интервью разоткровенничается и расскажет про то, что Арсен за Зелемойского.

Нейтрально, но за Зелемойского.

К Порошенко он тоже нейтрален, но против него.
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А это директор десантно-штурмовых войск.

Десантно-штурмовые войска не участвуют в качестве арбитра на выборах.
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