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Все про:Путін (9886) Росія (18627)

 Українці і росіяни по суті одна нація і зближення двох країн "неминуче", - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що росіяни й українці - одна нація і зближення України і Росії неминуче.

Про це він сказав в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на федеральне агентство РИА-Новости.

Агентство повідомляє, що в розмові зі Стоуном Путін підкреслив, що зближення Росії й України неминуче.

"У всякому разі, неминуча побудова нормальних, дружніх, я б навіть сказав, більш ніж дружніх, союзницьких відносин", - сказав Путін.

На його думку, росіяни й українці, "по суті, становлять одну націю, у них спільна історія і релігійна приналежність".

Однак "з часом ідентичність цієї частини Росії якось визначилася, і люди мають на це право", - зазначив Путін.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136606
 
 
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вижу рыло путина на фото - невольно вспопинается ватная самка моржа....
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муйлуша ранты спутал... Какой адиннарот? ХМЫ... Если роис генетик Клесов исследовал гаплогруппы нарабсеян и выявил, чта у их основной гаплогруппы(славянской) присутствует угрофинно-монголоидная гаплогруппа спутница(NO)... У украинцев этой гаплогруппы нет. Зато у нас есть трипольская спутница- гаплогруппа I2, которой у кацапов нет... Какие кацапы братья славянам , если не понимают ни один славянский язык? Одним словом кацапы , бывшая ветвь славян, бо в их этногенезе поучавствовали и карпатские словены(в приильменье), и кассубы полабья(с южной балтики), и киевские поляне (в том же приильменье), ассимилировались среди чудь-весь-мордвы-угров-монголоидов... И процесс ассимиляции продолжается у москалей: чукчи-буряты, алеуты-среднеазиатские народы, жители Кавказа(кубанские казачки не дадут соврать). А учитывая высокую деторождаемость неславянского населения нарабсеи, москали выродятся к 2060 году, бо каждые 3 года прирост неславянского населения нарабсеи увеличивается на 2% - сам муйлуша об этом поведал во время ставропольского вояжа...его никто не тянул за язык об этом говорить... ХЕХ...
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Мож кто не знал: нарабсее в 2011 году неславянское население составляло 17%. Сейчас это 22%. Верной дорогой идут тааварисчи. Вова - их рулевой, у самого харя с прищуренными глазами...
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мож ты не знал, в Мокшании никогда не было и нет коренных славян. Там были словены.
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Я об этом писал выше - читайте(словены с Карпат, которые поселились в приильменье, киевские поляне, часть которых также поселилась в приильменье и часть кассубов из Полабья, которые своей частью также поселились в приильменье, я уж молчу , шо вятичи -это поляне-ляхове(ВЯТКО)+мурдасы с примесью монголоидов(утиги). ЗЫ... мож кто не знал, словены(тогдашние)- часть предков славян которые ушла, в том числе и в Зап Европу. Но нынче потомки тех предков соотносятся к славянам(восточным, западным , южным), в том числе и словены сегодняшние, но поселившиеся в Зап. Европе, а переселились с наших территорий и имеют нашу гаплогруппу(славянскую). Разница только в гаплогруппах-спутницах - итог ассимиляции по месту оседлости.
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Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну

Стоуну он мог сказать что угодно, но мы то знаем кто есть #.......
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Мы знаем. Но к примеру, в тех же США знают Стоуна, а про нас не слышали. И догадайся, что будут там знать после того, как Стоун покажет это интервью.
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кацапи не люди,вони свинособаки,зовсім ***** здуріло,до речі воно те саме гавкало та хрюкало перед початком війни...
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Даже возражать или спорить нет никакого желания.
Просто:
Уйло - ПНХ!!!

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Сволочь КГБ-шная!!!! Одна нация говоришь ??? 13 тыс.украинцев это только официально погибших.
Моль, гнида, более точные определения озвучил диктор "Рустави-2".
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БАЙКИ О мышебратьях...
ПРО ЩУРIВ
Про щура хто б як не думав, тварина - не глупа.
Хоч й в багнюцi ввесь по вуха, та зернятка хрупа.
Най й закрили ви комору, Але ж нiчка - глупа...
Як пробрався щур в комору, й Кiт ся не второпа.
Щура в кут як заженеш, знае те й Европа -
Межи очi щур ся скаче: корчить остолопа.
Та як в банку посадити, в санкцiйну, з Европи,
щура криси геть з`iдять: вижити ж охота.
P.S. Кажуть в кремлi щур завiвся, крисам е турбота -
Пацюка тре... спотикнути. буде iм робота...
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Это угроза , кто не понял. Оно и хохлы-новороссы адин народ остальных на колыму снег убирать и с тайожными медведями родственными связями обрастать
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Отак подивишся здаля
На москаля,
І ніби справді він людина.
Іде собі мов сиротина,
Очима блим, губами плям.
І десь трапляється хвилина
Його буває навіть жаль.
А ближче підійдеш...
МОСКАЛЬ
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кто нибудь из украинцев узнаёте себя?Українці і росіяни по суті одна нація і зближення двох країн "неминуче", - Путін - Цензор.НЕТ 7277.
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Хйуло єтого не увидит потому что єтого физически бить неможет
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Пи39а моржовая совсем от ботокса отупела😁
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У ватников европейского генофонда недостаёт
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это перешло в клинику карликовый вепс шаломов рассказывает обсуждает рассовые вопросы.
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Даже если на короткое время допустить, что карликовый плешивец не врет, хочется спросить:
Чикатило тоже чей-то родственник, и что, он от этого стал человеком?
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Кремлевская крыса вконец охренела. Белая горячка. Диагноз товарища Саахова полностью подтвердился.
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Понятие "рассияне"...объединяет в себя всесь сброд который живет на территории паРаши...это и якуты и бурятами...и чечены с дагами...и прочие чурки....быть с ними одной нацией мы украинцы не можем в принципе....
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Господин Путин, покажите наконец на карте России русский федеральный округ или русскую республику или русскую область. Так как у вас ничего нет кроме пафосного острова "Русский" который находится в Японском море, откуда в вашей земле могли взяться "русские"?Уж не из Японии ли они вышли, и не является ли Япония исконно русской землёй?
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Українці це нація, а рюсскіє це зброд поневоленних націй. Правильно так дати визначення.
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Почитав трохи про "зайві хромосоми" - блін, виявляється тих аномалій (в залежності від порядкового номера хромосоми) - куєва туча, приблизно стільки же скільки національних округів у кацапії. Здається це багато чого пояснює в рузгом национальном вапросє......

"Трисомія - це наявність додаткової (зайвої) хромосоми у каріотипі людини. Найпопулярнішими видами вважаються:
трисомія за хромосомою 21 - синдром Дауна;
трисомія за хромосомою 18 - синдром Едвардса;
трисомія за хромосомою 13 - синдром Патау.......
Перераховані вище патології є аутосомними. Деякі види трисомії вважаються несумісними з життям (плід гине внутрішньоутробно на ранній стадії свого розвитку), їх достатньо важко відслідкувати та дослідити, тому що нерідко у жінки стається самовільний аборт при таких порушеннях. Плід є життєздатним при тих трисоміях, при яких наявні додаткові хромосоми X та Y (статеві), такі хромосомні порушення часто взагалі ніяк не проявляються клінічно впродовж всього життя людини."

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" Россия - самая паскудная , до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории . Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов , у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку . Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нём весь мир ... " . И . А . Ильин ( 1882 - 1954 ) , русский философ .
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Коли те ***** зрозуміє що йому треба ***** від України. Во вперте, ****. *****, ***** дорогие гости!
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***** , вы . как угшро-финны выродились 10 т лет назад в районе Лаоса , Вьетнама , Камбоджи потом вы еще узкоглазые . но белесые шли на север мешаясь по дороге . на выходе при смешениях стали типо европеоидным типом , но к нам , к украинцам это не имеет отношения .Чирикали вы на тюркских , угрских и финскоих языках и только с паломниками из Балкан вы получили старомакедонский славянский язык и еще от - свиты - Ю Долгорукова руський( пра -украинский) язык . Опять все смешали и на выходе вам Державин и Пушкин его оформили . Кохайтеся чорнобрив1 , та не з москалями !!!
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Никогда мы не будем братьями
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
Нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
Нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
Своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
Вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
А у нас жгут коктейли Молотова.
Да, у нас в сердце кровь горячая,
Что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
Без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
Все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
Мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
Они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
А у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
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Анастасія Дмитрук, 2014
авторка віршу Анастасія Дмитрук народилася 31 січня 1991 в Києві, Закінчила НТУУ "КПІ" взимку 2014 року. Вірші пише з 12 років.
За словами Анастасії: «У вірші я навіть не вказувала слова «Росія». Люди автоматично відгукнулися, бо на крадієві шапка горить».
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Нет слов - одни выражения... У дедушки совсем ботокс поплыл в черепушку. Впрочем он даже не дедушка, а половой орган моржыхи
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Твой Большой палец в твоём заду - вот твой друг.
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. В средние века все картографы Европы писали и проводили границу Европы вдоль границ Руси (Русь --это
территория нынешней Украины!!!). Московия --улус, со своими финскими народами, всегда была составляющей Орды и ее Европа справедливо относила к Азии.
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" Нет в этом мире мельче , сволочнее и хамовитее особи , чем кацап . Рождённый в нацистской стране , вскормленный пропагандой нацизма , - этот ублюдок никогда не станет Человеком . У его страны нет друзей - либо холуи , либо враги . Его страна способна только угрожать , унижать и убивать . И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью , жизнями своих родителей и детей , качеством жизни собственного народа. Воистину : кацапы - звери . Лютые , кровожадные , но ... смертные " . - А . Солженицын .
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Пуйло хватит марить.Вашу политику можно наблюдать в реальном времени,сегодня в Грузии.Що поменялось с событий в Грузии 11 летней давности?А ничего!Знов,той самий инструментарий в отношении Грузии у вас.Запрет вин,туризма,воды.О чём это должно говорить Миру?О том,що вы як були паскудами,так ими и остались.И через 20 лет ими останетесь.Так,що ПНХ п...да моржовая Українці і росіяни по суті одна нація і зближення двох країн "неминуче", - Путін - Цензор.НЕТ 5520
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" Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всём свете " . Иван Тургенев .
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Так Тургенев сам русский. Так что веры его словам никакой
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Ху@ло - мокша отатаренная, наверное мухоморов обожрался Русь со столицей в Киеве Московской Орде никогда "братской" не была и не будет...
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Адінарот ? Це відколи ? Навіть походження свого фіно-татарського соромляться. ***** знає, що Московія без України-Русі, без її духовної, культурної та історичної спадщини залищається єдиною спадкоємицею Золотої Орди. Поглинувши Казанський в Астраханський ханати, Московія увела до свого складу і територіально і символічно більшу частину золотоординського спадку. Після поразки Кримського Юрту у 1591, Московське царство стало Новою Великою Ордою
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУкраїнці і росіяни по суті одна нація і зближення двох країн "неминуче", - Путін
 
 
 
 
 
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