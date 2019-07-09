 Українці і росіяни по суті одна нація і зближення двох країн "неминуче", - Путін

Про це він сказав в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на федеральне агентство РИА-Новости.
Агентство повідомляє, що в розмові зі Стоуном Путін підкреслив, що зближення Росії й України неминуче.
"У всякому разі, неминуча побудова нормальних, дружніх, я б навіть сказав, більш ніж дружніх, союзницьких відносин", - сказав Путін.
На його думку, росіяни й українці, "по суті, становлять одну націю, у них спільна історія і релігійна приналежність".
Однак "з часом ідентичність цієї частини Росії якось визначилася, і люди мають на це право", - зазначив Путін.
Стоуну он мог сказать что угодно, но мы то знаем кто есть #.......
Просто:
Уйло - ПНХ!!!
Моль, гнида, более точные определения озвучил диктор "Рустави-2".
ПРО ЩУРIВ
Про щура хто б як не думав, тварина - не глупа.
Хоч й в багнюцi ввесь по вуха, та зернятка хрупа.
Най й закрили ви комору, Але ж нiчка - глупа...
Як пробрався щур в комору, й Кiт ся не второпа.
Щура в кут як заженеш, знае те й Европа -
Межи очi щур ся скаче: корчить остолопа.
Та як в банку посадити, в санкцiйну, з Европи,
щура криси геть з`iдять: вижити ж охота.
P.S. Кажуть в кремлi щур завiвся, крисам е турбота -
Пацюка тре... спотикнути. буде iм робота...
На москаля,
І ніби справді він людина.
Іде собі мов сиротина,
Очима блим, губами плям.
І десь трапляється хвилина
Його буває навіть жаль.
А ближче підійдеш...
МОСКАЛЬ
Чикатило тоже чей-то родственник, и что, он от этого стал человеком?
"Трисомія - це наявність додаткової (зайвої) хромосоми у каріотипі людини. Найпопулярнішими видами вважаються:
трисомія за хромосомою 21 - синдром Дауна;
трисомія за хромосомою 18 - синдром Едвардса;
трисомія за хромосомою 13 - синдром Патау.......
Перераховані вище патології є аутосомними. Деякі види трисомії вважаються несумісними з життям (плід гине внутрішньоутробно на ранній стадії свого розвитку), їх достатньо важко відслідкувати та дослідити, тому що нерідко у жінки стається самовільний аборт при таких порушеннях. Плід є життєздатним при тих трисоміях, при яких наявні додаткові хромосоми X та Y (статеві), такі хромосомні порушення часто взагалі ніяк не проявляються клінічно впродовж всього життя людини."
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
Нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
Нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
Своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
Вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
А у нас жгут коктейли Молотова.
Да, у нас в сердце кровь горячая,
Что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
Без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
Все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
Мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
Они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
А у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
авторка віршу Анастасія Дмитрук народилася 31 січня 1991 в Києві, Закінчила НТУУ "КПІ" взимку 2014 року. Вірші пише з 12 років.
За словами Анастасії: «У вірші я навіть не вказувала слова «Росія». Люди автоматично відгукнулися, бо на крадієві шапка горить».
территория нынешней Украины!!!). Московия --улус, со своими финскими народами, всегда была составляющей Орды и ее Европа справедливо относила к Азии.