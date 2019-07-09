 Полоненим морякам, утримуваним у Росії, висунули обвинувачення в остаточній редакції

Про це координатор групи адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідче управління ФСБ Росії пред'явило обвинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам. Під час нинішніх слідчих дій обвинувачення було пред'явлено Андрію Артеменкові", - написав він.

За словами Полозова, пред'явлення звинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов'язаних зі збором і закріпленням доказів.

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Тепер почнеться стадія ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

"Очікується, що наступного тижня слідство звернеться в Лефортовський районний суд Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою стосовно всіх військовополонених. Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу - 17 липня", - повідомив Полозов.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

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Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.