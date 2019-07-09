 Кузьмін подав до суду на Парубія, але програв

Окружний адміністративний суд Києва відмовив Кузьміну в задоволенні його позову. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу суду.

"Суд відмовив у задоволенні позову, мотивуючи своє рішення тим, що оспорювані дії є діями відповідача як Голови Верховної Ради України під час проведення пленарного засідання, а не як кандидата в народні депутати України", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що, на думку суду, згаданіні заяви Парубія як голови ВР не є формою політичної агітації, а його повідомлення не висвітлюють діяльність відповідача, як кандидата в народні депутати.

У суді інформують, що цей спір виник щодо правовідносин, пов'язаних із виборчим процесом, тому справа була розглянута в термін, передбачений ч. 11 ст. 273 Кодексу адміністративного судочинства України, а саме - впродовж двох днів після надходження позовної заяви.

Ренат Кузьмін просив суд визнати протиправним звернення Андрія Парубія під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради України до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України з вимогою надати відомості про проживання Рената Кузьміна впродовж останніх п'яти років на території України і перетин кордону.

Кузьмін хотів стати депутатом Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - За життя". ЦВК зареєструвала його кандидатом у депутати. За словами заступника голови ЦВК Євгена Радченка, Кузьміну не могли відмовити в реєстрації, оскільки ні Держприкордонслужба, ні Нацполіція, ні Генпрокуратура не надали доказів того, що він за останні 5 років не проживав на території України.

3 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій із трибуни парламенту звернувся до ЦВК із закликом переглянути рішення про реєстрацію Кузьміна кандидатом у народні депутати. Він також закликав Держприкордонслужбу, Генпрокуратуру і СБУ надати дані про проживання Кузьміна на території України впродовж останніх 5 років.

Після цього СБУ почала перевірку щодо перебування Кузьміна в Україні за останні 5 років.

Як розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник голови ЦВК Євген Радченко, СБУ надала Центральній виборчій комісії документ про те, що Кузьмін не проживав на території України останні 5 років.

5 липня ЦВК скасував реєстрацію Кузьміна кандидатом у народні депутати.