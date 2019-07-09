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 Тенісистка Світоліна вийшла у півфінал Вімблдону

Перша ракетка України Еліна Світоліна вперше в історії українського тенісу пробилася у півфінал Вімблдону-2019.

У матчі 1/4 фіналу українська тенісистка обіграла представницю Чехії Кароліну Мухову, яка є 68-ю ракеткою світу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Світоліна здобула перемогу в двох сетах - 7:5, 6:4. Причому в першій партії українка поступалася з рахунком 2:5, але зуміла проявити характер.

Найкращим результатом Світоліної на Вімблдоні до цього року був вихід до 1/8 фіналу, а на турнірах "Великого шолома" - вихід у чвертьфінал.

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Зазначимо, що українські тенісисти раніше не виходили в півфінал Вімблдону ні в жіночому, ні в чоловічому одиночному розрядах.

Що стосується всіх турнірів "Великого шолома", то Світоліна стала першою українкою в жіночому одиночному розряді, якій вдалося дістатися до півфіналу "мейджорів". У чоловіків двічі в 1/2 фіналу грав Андрій Медведєв (на "Ролан Гаррос" в 1993 і 1999 роках).

У півфіналі на Світоліну чекає зустріч з екс-першою ракеткою світу Сімоною Халеп, яка на даний момент займає у світовій класифікації сьоме місце.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136595
 
   
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В полуфинале будет интересно Свитолина (8) : Халеп (7) ! А у нас будут зарплаты (некоторое время) ! Наша коалиция Козака,которая у власти нашла деньги! У кого? Ну,а как Вы думаете? Конечно у американцев (30 000 000 $)! Коалиция пророссийская,а деньги американские! -Нормально Григорий? -Отлично Константин! И еще,перед зданием парламента люди поставили палатки и начинают голодовку,за отставку Додона (из за финансирования партии соССиалистов мордоровскими деньгами!)
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Гут!Це справді сенсація , доброі вдачи тобі дитино!
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Прєзідєнт знаєт что єсть такой спорт-бальшой теннис і што УКРАЇНСЬКІ СПОРТСМЕНИ ТА, ОСОБЛИВО, СПОРТСМЕНКИ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ ПРОСЛАВЛЯЮЧИ ПЕРЕМОГАМИ СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ? И правілом харошева тона являєцца паздравлять спартцменав каториє дабілісь успєха.
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О! А ось і повернення Елінки.
Вітання, дівчинко!
І тепер... мовчу, щоб раптом не... але вся Україна чекає...
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