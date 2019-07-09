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Все про:цигарки (386) Варченко Ольга (33) ДБР (349)

 Ліквідовано масштабну злочинну групу, яка налагодила виробництво цигарок і переправляла їх в ЄС, - заступниця голови ДБР Варченко

Перша заступниця глави ДБР Ольга Варченко оприлюднила інформацію про успішну міжнародну операцію із запобігання контрабанді значної кількості контрафактних сигарет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.

Варченко зазначила: "Слідчим Центрального апарату ДБР спільно зі Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою України і нашими європейськими колегами зі спецслужб Польщі та Митної і податкової служби Великої Британії - вдалося викрити міжнаціональне злочинне угруповання, учасниками якого були громадяни України, Польщі та Білорусі.

Вони налагодили на території України незаконне виробництво сигарет, які потім переправляли через український кордон до Євросоюзу.

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Фабрика, на якій виготовляли контрафакт, була в Київській області. В результаті обшуків, проведених на виробництві, слідчі знайшли обладнання, яке дозволяло виробляти підроблені сигарети в промислових обсягах.

Також було виявлено 186 кілограмів тютюну і 2473800 штук вже готових цтгарок і 2843 пачки різних торгових марок.

Результат: 4 особам вже повідомили про підозру за ч. 3 ст.28 і ч. 1, 2 ст. 204 КК (незаконне виготовлення підакцизних товарів)".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136588
 
 
 Топ коментарі
 
И что тут преступного?просто бизнес,свинарчуки - вот это преступность,а производство и экспорт - это благо для страны.
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Неправда. Не 2473800 штук, а 2473889 штук сигарет, плюс одна сломанная и еще два бычка.
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И что тут преступного?просто бизнес,свинарчуки - вот это преступность,а производство и экспорт - это благо для страны.
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Ай я Яй. Масштабна злочинна група!!!!! Може вистачить валяти дурака і за ті мільярди, що народ вам платить, розпочинайте нарешті садити бариг що граблять на мільярди український народ і державу. Поверніть хоча б гроші що витрачають на вас.
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Ключ к этому бизнесу - дырявая граница. А границы были полностью под Педрой. 🎈🎈🎈
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Неправда. Не 2473800 штук, а 2473889 штук сигарет, плюс одна сломанная и еще два бычка.
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Лучше дайте людям зарабатывать и строить производства и предприятия и государство должно как во многих развитых странах помогать производственникам и финансово и юридически, а не убивать всё на корню,и налогами и разными законами которые и созданы чтоб порождать коррупцию, зато тех которые выкупают за бесценок заводы, фабрики, производства, а потом всё в металлолом превращают и распродают , а деньги по карманам кладут, так таких даже орденами награждают и именным оружием, интересное у нас государство получается.......
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У нас уже сигаретных ишаков назвали преступными группировками? А то что лес, уголь, електроенергию, газ, да и саму валюту вывозят на миллиарды долларов ето никого уже не волнует?
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Ну вот пока наша власть будет считать сигаретных торговцев самымы опасными преступными группировками до тех пор мы и будем жить в дерьме и нищете
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Тупорылые зебилы уничтожают отечественного производителя. Вон китай для всего мира производит подделки и никто не называет это "подделкой". Кстати, Амансио Ортега - самый богатейший промышленник в мире начинал свой бизнес "зара" с того, что шил копии известных марок и продавал в своем магазине.
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Может Генеральной прокуратуре нужно заняться росийсикми олигархами типо Медведчука, Новинского, Бойка, Траханова, которые вывозят из Укрианы миллиарды да еще експортируют в Украину рузькиймир?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЛіквідовано масштабну злочинну групу, яка налагодила виробництво цигарок і переправляла їх в ЄС, - заступниця голови ДБР Варченко
 
 
 
 
 
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