 Парламентська асамблея ОБСЄ визнала незаконно захоплених Росією українських моряків військовополоненими

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Гордон".
Парламентська асамблея засудила "неспровокований акт збройної агресії, неспівмірне і невиправдане застосування військової сили з боку Російської Федерації проти українських суден та членів їх екіпажів у нейтральних міжнародних водах Чорного моря в районі Керченської протоки".
Голові ОБСЄ і країнам-учасницям рекомендовано докласти максимум зусиль, щоб звільнити полонених.
Від Росії в документі вимагають звільнити українців і надати їм необхідну медичну, юридичну та консульську допомогу відповідно до міжнародного права.
У ПА ОБСЄ підкреслили, що поважають суверенітет, політичну незалежність, єдність і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, "які охоплюють Автономну Республіку Крим, місто Севастополь і морські райони".
Напередодні ПА ОБСЄ на засіданні в Люксембурзі ухвалила резолюцію "Мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, Чорного й Азовського морів".
У тексті резолюції сказано, що Парламентська асамблея ОБСЄ "знову засуджує тривалу незаконну окупацію і спробу анексії Криму Російською Федерацією і наполегливо закликає Російську Федерацію скасувати їх, вивести російські окупаційні сили з Криму і повернути його під контроль уряду України".
Путин добавил русские и украинцы являются одной нацией. По словам лидера страны, у двух народов - общая история и религиозная принадлежность. Президент также надеется, что рано или поздно.
Что ты против мусульман имеешь?
Я смотрю официальную информацию, а не домыслы. 2 вероисповедания, христианство и мусульманство. И точно такое же в непризнанной Абхазии. Но что то они сами на себя не нападают. Так что автор сверху пукнул в лужу. И он не ответил, что имеет против мусульман. Я ему много интересных бы моментов напомнил из истории современной 🇺🇦 Украины
Тора мне ни к чему. Я не иудей. А к религия отношусь с уважением. Впрочем, к атеистам тоже. Это их выбор и их право.
Всем пixyй на эти дряблые озабоченности.
У меня всё,бомбёжку начать разрешаю.
А бабки, которые не пахнут как зарабатывать?
Про газ тоже врали, он даже до Словакии не доходил, когда забирал я из трубы по дороге в Европу.
Один ******* вокруг
опять маразм не спрятать за ботокс)))))
российский президент (Х.ло) о вреде ветряков...))))))
"Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? … Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они ж так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки. Это последствия", - сказало х.ло
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на подобные заявления.
"Это кремлевские червяки трясутся что страна-бензоколонка скоро обанкротится",
"Червяков вспомнил....Еще бы глистов своих любимых пожалел… А когда вы леса вырубаете под ноль, вы много о птицах и животных думаете??!!! Реки засоряете отходами - рыба дохнет! Мусорными свалками людей травите! Птиц он пожалел!"
"Червяки заждались уже и вылезли посмотреть, где же он"
"Комфортно ли будет кремлежуликам если энергия станет более дешевой?"
"Еще одно подтверждение усугубляющейся шизофрении кремлевского фюрера)"
"Ботоксом можно подправить лицо, но мозг не поправишь"
а вот комменты....нормальные (половина небойсь с Украины... )
Тому РФії знову виставляють жовту картку.
Декларація повністю повторює рішення міжнародного суду.
Це вже не попередження - це констатація на що буде опиратись ТРИБУНАЛ.