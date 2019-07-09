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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 За кордоном
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 Парламентська асамблея ОБСЄ визнала незаконно захоплених Росією українських моряків військовополоненими

Парламентська асамблея ОБСЄ у своїй Люксембурзькій декларації визнала захоплених РФ українських моряків військовополоненими. У документі засуджують акт агресії РФ і радять докласти максимум зусиль для звільнення полонених.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Гордон".

Парламентська асамблея засудила "неспровокований акт збройної агресії, неспівмірне і невиправдане застосування військової сили з боку Російської Федерації проти українських суден та членів їх екіпажів у нейтральних міжнародних водах Чорного моря в районі Керченської протоки".

Голові ОБСЄ і країнам-учасницям рекомендовано докласти максимум зусиль, щоб звільнити полонених.

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Від Росії в документі вимагають звільнити українців і надати їм необхідну медичну, юридичну та консульську допомогу відповідно до міжнародного права.

У ПА ОБСЄ підкреслили, що поважають суверенітет, політичну незалежність, єдність і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, "які охоплюють Автономну Республіку Крим, місто Севастополь і морські райони".

Напередодні ПА ОБСЄ на засіданні в Люксембурзі ухвалила резолюцію "Мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, Чорного й Азовського морів". 

У тексті резолюції сказано, що Парламентська асамблея ОБСЄ "знову засуджує тривалу незаконну окупацію і спробу анексії Криму Російською Федерацією і наполегливо закликає Російську Федерацію скасувати їх, вивести російські окупаційні сили з Криму і повернути його під контроль уряду України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136586
 
 
 Топ коментарі
 
Весь світ аплодує такій стурбованості!
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Парламентская ассамблея ОБСЕ признала незаконно захваченных Россией украинских моряков военнопленными - Цензор.НЕТ 5675

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала незаконно захваченных Россией украинских моряков военнопленными - Цензор.НЕТ 5488 опять маразм не спрятать за ботокс)))))

российский президент (Х.ло) о вреде ветряков...))))))
"Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? … Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они ж так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки. Это последствия", - сказало х.ло
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на подобные заявления.
"Это кремлевские червяки трясутся что страна-бензоколонка скоро обанкротится",
"Червяков вспомнил....Еще бы глистов своих любимых пожалел… А когда вы леса вырубаете под ноль, вы много о птицах и животных думаете??!!! Реки засоряете отходами - рыба дохнет! Мусорными свалками людей травите! Птиц он пожалел!"
"Червяки заждались уже и вылезли посмотреть, где же он"
"Комфортно ли будет кремлежуликам если энергия станет более дешевой?"
"Еще одно подтверждение усугубляющейся шизофрении кремлевского фюрера)"
"Ботоксом можно подправить лицо, но мозг не поправишь"
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Все правильно. Нужно признать, что раша на данный момент в военном отношении сильнее Украины. Чтобы ослабить рашу нужно сделать ее отсталой, для этого подходит изоляция раши от цивилизованного мира и его достижений. Европа воевать против раши не будет по многим причинам. Пользуемся решениями ОБСЕ, чтобы опустить рашу на дно, этот прцесс уже идет.
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Весь світ аплодує такій стурбованості!
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И шо теперь? От шо? путЕн перестанет быть }{уйлом и наших парней отпустят? Всё это сотрясание воздуха для дураков.
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Президент РФ Владимир Путин в интервью для нового фильма американского режиссёра Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" считает неизбежным сближение Москвы и Киева.
Путин добавил русские и украинцы являются одной нацией. По словам лидера страны, у двух народов - общая история и религиозная принадлежность. Президент также надеется, что рано или поздно.
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украинцы православные и католики, русские - мусульмане. Какой один народ? какое сближение? Россияне - варвары
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Не тот аргумент: осетины христиане, или мусульмане? Правильный ответ - есть и те, и другие в этом народе. Но они, несмотря на разную веру не нападают друг на друга. Так что вера тут ни при чём абсолютно.
Что ты против мусульман имеешь?
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Осетины считают себя язычнмками. Съезди в Осетию, чтобы убедиться.
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Никуда я не поеду, нафиг оно мне надо, сам езжай туда, в Южную Осетию непризнанную, например.
Я смотрю официальную информацию, а не домыслы. 2 вероисповедания, христианство и мусульманство. И точно такое же в непризнанной Абхазии. Но что то они сами на себя не нападают. Так что автор сверху пукнул в лужу. И он не ответил, что имеет против мусульман. Я ему много интересных бы моментов напомнил из истории современной 🇺🇦 Украины
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Я был в Северной Осетии и заезжал в Южную еще во времена СССР и знаю о чем говорю. Мусульмане - ингуши, а ты, судя по всему иудей, успокойся и изучай Тору Парламентская ассамблея ОБСЕ признала незаконно захваченных Россией украинских моряков военнопленными - Цензор.НЕТ 291
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Хорошо. Предположим и язычники тоже. Это не отменяет того факта, что при всем разнообразии никто что то не слышал, чтобы они резали друг друга.
Тора мне ни к чему. Я не иудей. А к религия отношусь с уважением. Впрочем, к атеистам тоже. Это их выбор и их право.
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Резня была в 1979 году при СССР! Потом еще. Все это скрывалось, как скрывалась и судьба генерала Григоренко.
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так кацапы все равно варвары...даже буддисты
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Гришаня, для меня Муса, къырымлы, мусульманин, с которым мы "хлеб переломили" в 1993-м, в Крыму, и наши дети, в одном классе учились, и друг друга, своим языкам, учили, намного родней, чем мой "землячок", с соседнего района, который, за квартирку, в Симферополе, Родину продал... А нас ведь, обоих, крестил один священник...
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ты еше сравни крымских мусульман с чеченскими
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А ты много с чеченцами встречался? Я на востоке Саратовской, и на западе Уральской областей, их много повидал, и хлеб их ел... Потомки ссыльных, в основном... Вполне порядочные люди... Намного порядочнее, чем местные "славяне"...
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да я про чеченских чеченцев. Все кто выехал из Параши в основном порядочные люди
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Я и "чеченских чеченцев" знаю... Покидала жизнь по свету, насмотрелся... (Хуже "вяликоросса" - не встречал... Даже среди людей чужой национальности, если это не европейцы, он себя выставляет "пупом земли"...). А дерьма в любой нации достаточно... Можно подумать, среди украинцев мало подлецов...
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Эти ветки на тему "стурбованностi" даже внимания участников форума не привлекают.
Всем пixyй на эти дряблые озабоченности.
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Обеспокоенность забыли выразить, импотенты херовы.
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то на следующий раз.Если всё сразу сыронуть,то шо останется на будущий сходняк озабоченных.
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Але подонки они не военнопленные они политзаключенные это разные вещи
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І шо? Та росії все, як з гуся вода. Бодай би повиздихали такі сусіди!
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Вони вже максимум зусиль приклали - вернули кацапів у ПАРЄ.
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Удивительные дела происходят,ктото на западе всёже идёт на конфликт с руснёй...хотя казалось бы зачем???Украинцы большинством проголосовали за предательство Майдана несмотря на 5 лет войны.....как оказалось заявления о братскости украинцев и русни не такие уж неправильные.
У меня всё,бомбёжку начать разрешаю.
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І нахрєн ти кому здався , у нас своїх дурнів вистачає.
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С агрессором-оккупантом должно разговаривать оружие.Что мешало Украине за 5-ть лет отменить безвиз,признать мордор агрессором и разорвать все договора?Только гниды-мародёры у корыта власти!
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Какие ещё разорвать договора?
А бабки, которые не пахнут как зарабатывать?
Про газ тоже врали, он даже до Словакии не доходил, когда забирал я из трубы по дороге в Европу.
Один ******* вокруг
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Парламентская ассамблея ОБСЕ признала незаконно захваченных Россией украинских моряков военнопленными - Цензор.НЕТ 5675

опять маразм не спрятать за ботокс)))))

российский президент (Х.ло) о вреде ветряков...))))))
"Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? … Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они ж так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки. Это последствия", - сказало х.ло
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на подобные заявления.
"Это кремлевские червяки трясутся что страна-бензоколонка скоро обанкротится",
"Червяков вспомнил....Еще бы глистов своих любимых пожалел… А когда вы леса вырубаете под ноль, вы много о птицах и животных думаете??!!! Реки засоряете отходами - рыба дохнет! Мусорными свалками людей травите! Птиц он пожалел!"
"Червяки заждались уже и вылезли посмотреть, где же он"
"Комфортно ли будет кремлежуликам если энергия станет более дешевой?"
"Еще одно подтверждение усугубляющейся шизофрении кремлевского фюрера)"
"Ботоксом можно подправить лицо, но мозг не поправишь"
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Примерно подобное писали в конце Средневековья писцы, в отношении творений Иоганна Гутенберга... (а через полтораста лет - в отношении Ивана Фёдорова)...
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Парламентская ассамблея ОБСЕ признала незаконно захваченных Россией украинских моряков военнопленными - Цензор.НЕТ 5009

а вот комменты....нормальные (половина небойсь с Украины... )
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Все правильно. Нужно признать, что раша на данный момент в военном отношении сильнее Украины. Чтобы ослабить рашу нужно сделать ее отсталой, для этого подходит изоляция раши от цивилизованного мира и его достижений. Европа воевать против раши не будет по многим причинам. Пользуемся решениями ОБСЕ, чтобы опустить рашу на дно, этот прцесс уже идет.
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Небыло,нет и не будет перспективы у той Независимости,которая бесплатно подарена Западом рамками границы с мордором.Независимость нужно завоевать,чтобы ценить,а не стоять на блок посту для того,чтобы мародёр купил в Луганске за 800,и продал в Хмльницком за 3000.Это не война,а путо-пидро договорняк.А Европе по-барабану-сытые голодных не понимают.
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Т.е. их теперь освободят когда одна из сторон сдастся, и будет обмен пленными всех-на-всех?

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ну ,гитлер тоже плевал на все законы.сам то сдох,но счет пришел немецкому народу...и так называемому русскому придет
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ПаРаша не виконала умови домовленостей наданих нею при поверненні її у ПАРЕ.
Тому РФії знову виставляють жовту картку.
Декларація повністю повторює рішення міжнародного суду.
Це вже не попередження - це констатація на що буде опиратись ТРИБУНАЛ.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПарламентська асамблея ОБСЄ визнала незаконно захоплених Росією українських моряків військовополоненими
 
 
 
 
 
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