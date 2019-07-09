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Все про:контрабанда (947) митниця (520) Власов Олександр (5)

 Керівник ДФС Власов звільнив начальників чотирьох митниць - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької

В. о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив керівників чотирьох митниць - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Власов зазначив: "За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про звільнення від виконання обов'язків керівників чотирьох митниць Західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закликав Власова прийняти жорсткі рішення щодо глав згаданих чотирьох митниць.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж казали зарплата маленька. Ви можете звільнитися?" - Зеленський - чиновникам західних митниць. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136585
 
   
 Топ коментарі
 
Возвращался на машине в воскресенье через ЧОП. Приготовился к длительному ожиданию в очереди так как по воскресеньям у таможенников - рыбный день, и у них нет времени заниматься пропуском всяких туристов так как валят бусики и они заняты дележом и разборками - кому сколько полагается. НО О ЧУДО !!!! ОЧЕРЕДИ НЕ БЫЛО !!!! Я аж охренел (за последние года 3 такого не видел. тем более в воскресенье). на проезд границ ушло минут 15 (вместо запланированных 2-3 часов, при хорошем раскладе) !!!!!!!!

Сразу понял, что что то не чисто и только потом узнал что Зеленский чихвостил в тот день таможню - ЧЕМУ ОЧЕНЬ РАД.
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Це не восполнімі кадрові втрати............. Руководитель ГФС Власов уволил начальников четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой - Цензор.НЕТ 8032 Я думаю заміна на таких самих, а то ще "кращих" вже давно готова.
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начало неплохое , дойдем как сделали в Таллинской таможни --- дошли до увольнений не только начальников но и рядового состава смен ,ситуация изменилась на 90 % в лучшую сторону, продолжайте чистку!!! Керівник ДФС Власов звільнив начальників чотирьох митниць - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької - Цензор.НЕТ 6720
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Це не восполнімі кадрові втрати............. Руководитель ГФС Власов уволил начальников четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой - Цензор.НЕТ 8032 Я думаю заміна на таких самих, а то ще "кращих" вже давно готова.
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Да, і яка причина звільнення? Можна зачитати запис в трудовій книжці?
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Оно тебе надо? Барышевский суд читать будет.
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Можно пройтись по имеющимся в наличии у этих деятелей тысячам гектар земли,назитому имуществу и сравнить с их официальной заработной платой!
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Для результативной борьбы с коррупцией надо выделить 2 ... кладбища.
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Я думаю одного крематория хватит.Надеюсь ни кого не обидет подобное предложение.Особенно на фоне того,как приверженцы Порошенко угражают начать сжигать украинцев,которые против Порошенко и за Шария!Их билборды шайка ************ холунв в Виннице уже сожгла.А их идейный вдохновитель
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Увольнения ускоряются.
К генпрокурору подбираются, или оставят Луценко, интересно.. Это будет знаковое событие
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На посадку вже йдуть держслужбовці першого-четвертого рангу. Вдалої їм посадки на Лук'янівці у місцях бойової слави Луценка і Макаренка.
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а кого візьмем, піскуна або пшонку, чи нові кадри дозріли в 95му?
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Что, в стране с 40 млн уже нет достойных людей с высшим юридическим образованием, но без алкоголизма?
Если это так, то приехали
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а чего тогда презе наркоман и пустослов?
вопрос риторический. правда?
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Заработали и хватит, теперь очередь следующей смены
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Это ж сколько этот гад семей разбил?
Как же теперь этим нищебродам замки содержать? А жен с любовницами и любовниками?Руководитель ГФС Власов уволил начальников четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой - Цензор.НЕТ 5801
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Надеюсь, они не восстановятся на должности через суд в ближайшее время.... Руководитель ГФС Власов уволил начальников четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой - Цензор.НЕТ 5361
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В ближайшее нет....а через годик-два если не восстановятся ..то компенсацию получат это уж точно...
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и за зону тоже компенсации дают...впрочем вам,кацапне это еще предстоит узнать
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коли бабломойша вертаає свої схеми і банк, то такиє питання виглядає риторичним... нээ?
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Это, конечно, милота, но надо помнить, что у Бэни не было завязки на таможнях, потому этих коррупционеров принесли в жертву лохтурату. И, кстати, не стоит забывать, что этих уволили может быть для того, чтобы поставить Бэниных и расширить его бизнес-портфель.
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были пэтины,стали Бэнины.От перестановки....сумма не изменяется
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Ти помиляєшся. Вона збільшиться за м3.
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абы пернуть в пустую бочку,у уважающего себя гонщика машин есть завязки на таможнях,а у Бени не было-как же он миллиардером стал?
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Я так понимаю, что если бы не шоу в Ужгороде, то они бы и дальше работали и Власова это устраивало... Руководитель ГФС Власов уволил начальников четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой - Цензор.НЕТ 6116
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Возвращался на машине в воскресенье через ЧОП. Приготовился к длительному ожиданию в очереди так как по воскресеньям у таможенников - рыбный день, и у них нет времени заниматься пропуском всяких туристов так как валят бусики и они заняты дележом и разборками - кому сколько полагается. НО О ЧУДО !!!! ОЧЕРЕДИ НЕ БЫЛО !!!! Я аж охренел (за последние года 3 такого не видел. тем более в воскресенье). на проезд границ ушло минут 15 (вместо запланированных 2-3 часов, при хорошем раскладе) !!!!!!!!

Сразу понял, что что то не чисто и только потом узнал что Зеленский чихвостил в тот день таможню - ЧЕМУ ОЧЕНЬ РАД.
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А помнится, порохоскот постил дебильные видосы и рассказывал, что никуя мародёрам не будет.
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Згідно КЗОТУ це незаконні звільнення...
Тому радіти нічого... посади навряд отримають, а от компенсації за кошти держ бюджету отримають солідні.
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Це все ілюзія!!! Новий хоче показати шалену боротьбу з корупцією.А на зміну звільненим прийдуть такі ж специ ,як і сам президент! Але для простих зе-виборців-- це показ із боротьбою з корупції. Результат буде нульовий ,а то й гірший !
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1. Предвыборная показуха 2. своя копеечка с таможни
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це фігня,нових призначуть.Ми ж всі Українці, домовимся. Ліс, сигарети,спирт,автомобілі,побутова техніка,бурштин,нелегали і багато інших аргументів чекають на "нових людей".Покажіть мені ту людину яка вистоїть, і за перший рік роботи не стане мільярдером
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Юля марушевская была именно таким человеком
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начало неплохое , дойдем как сделали в Таллинской таможни --- дошли до увольнений не только начальников но и рядового состава смен ,ситуация изменилась на 90 % в лучшую сторону, продолжайте чистку!!!
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гы...это надо у эстонских спрашивать...а не у ржевских
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а основания какие?не пришли на встречу с зелебеней?
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Одесская таможня почему осталась без внимания?
Потом нужно менять законы, в сторону либерализации, разрешать, уменьшать, убрать вилку калетника, наконец!
Вернуть юлю марущевскую на одесскую таможню
Надеюсь, все так и будет и очень быстро
Пусть на таможне работают красивые улыбающиеся девушки, а не наглые ворюги и начальниками в том числе
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Уволить,? То лажа. Відновляться по суду. Треба упирей під статтю підводити. Та. Вводити провокацію взяткой
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Отлично. Меньше денег в карман ворюг на госслужбе, больше - в бюджет страны. Слава Украине!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїКерівник ДФС Власов звільнив начальників чотирьох митниць - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької
 
 
 
 
 
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