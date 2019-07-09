 Керівник ДФС Власов звільнив начальників чотирьох митниць - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Власов зазначив: "За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про звільнення від виконання обов'язків керівників чотирьох митниць Західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закликав Власова прийняти жорсткі рішення щодо глав згаданих чотирьох митниць.

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