 Керівник ДФС Власов звільнив начальників чотирьох митниць - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Власов зазначив: "За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про звільнення від виконання обов'язків керівників чотирьох митниць Західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької".
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закликав Власова прийняти жорсткі рішення щодо глав згаданих чотирьох митниць.
К генпрокурору подбираются, или оставят Луценко, интересно.. Это будет знаковое событие
Если это так, то приехали
вопрос риторический. правда?
Как же теперь этим нищебродам замки содержать? А жен с любовницами и любовниками?
Сразу понял, что что то не чисто и только потом узнал что Зеленский чихвостил в тот день таможню - ЧЕМУ ОЧЕНЬ РАД.
Тому радіти нічого... посади навряд отримають, а от компенсації за кошти держ бюджету отримають солідні.
Потом нужно менять законы, в сторону либерализации, разрешать, уменьшать, убрать вилку калетника, наконец!
Вернуть юлю марущевскую на одесскую таможню
Надеюсь, все так и будет и очень быстро
Пусть на таможне работают красивые улыбающиеся девушки, а не наглые ворюги и начальниками в том числе