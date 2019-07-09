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Все про:Луганщина (1770) операція Об'єднаних сил (1358) Золоте (10) Станиця Луганська (11) Комарницький (2)

 Наступне розведення сил має бути в Золотому, - глава Луганської ОДА Комарницький

Після завершення розведення сил біля Станиці Луганської наступне розведення має бути біля населеного пункту Золоте.

Про це заявив новий очільник Луганської обласної держадміністрації Віталій Комарницький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Після Золотого має бути третя точка, потім четверта точка. Я вірю в це", — сказав Комарницький.

Також він вважає, що є потреба у відкритті КПВВ "Золоте". Комарницький проінспектував його стан, зазначивши, що хоча КПВВ вже зараз міг би повноцінно запрацювати, там "потрібно створити людські умови".

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У 2016 році українська армія та бойовики відводили сили біля Золотого, але потім знову повернулися на свої позиції.

Сторони також неодноразово домовлялися про відкриття КПВВ "Золоте", проте окупанти зривали це. У березні 2016 році пропускний пункт пропрацював декілька годин, після чого його закрили з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.

Віталій Комарницький був призначений новим головою Луганської ОДА 7 липня.

Раніше один із засновників руху "Народний тил" Роман Синіцин стверджував, що Комарницький разом з сепаратистами є засновником релігійної організації УПЦ МП в окупованому Луганську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136583
 
 
 Топ коментарі
 
Сепаратист -малорос в действии! Лиха беда началом1
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как-то вся эта зеленая херня в стране надвигается очень быстро
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МОЖЕТ ЭТОГО УЕ..КА ОТПРАВИТЬ К СЕМЬЕ И БРАТУ чтобы Зеля за такое ничтожество не переживал более да еще и Зелю в нагрузку...
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МОЖЕТ ЭТОГО УЕ..КА ОТПРАВИТЬ К СЕМЬЕ И БРАТУ чтобы Зеля за такое ничтожество не переживал более да еще и Зелю в нагрузку...
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зеленского выбрало большинство(подавляющее). Может у нас просто 73% сепаратистов?
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да сколько то можно а 10 млн.которые проигнорировали выборы Президнт вообще куда их записать.. 21 дипня выборы в Радутипа и что будем иметь минус 20 млн. проигнорировавших выброры ка таковые и кучка дебилов ублюдков и подонков будут выбирать Слуг ну ну...
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Те кто игнорируют выборы сами себе злобные буратины. За них это делает активная часть населения.
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активная часть это что "мастурбатор" что ли.... ты дебил или наивный или впервые как исполнилось 18 лет голосовал.. дитя никогда выборы нифига не решали решало бабло миллионы доларов и договорняки ЦИК суды Президент и так далее... не позорься и не пиши галиматью.......
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73 - сборная солянка из реваншистов, мечтателей, любителей новизны и упоротых "противсіхів" ...
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З такими слугами народу жоден хазяїн не страшний
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А тим часом .....В результате обстрела Катериновки повреждено не менее 7 домов
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Сепаратист -малорос в действии! Лиха беда началом1
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как-то вся эта зеленая херня в стране надвигается очень быстро
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Не поспішайте дуже бо в кацапів начиння в бошках закипить.
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А может сдаться сразу? А то по частям напрягает трохи...
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Я не знаю чи буде разведеніє сіл, а от розвод всього українського народу вже триває 26 років!
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Интересно как кремляди и зеробеня планируют "братание" после разведения... как известно даже сталину пришлось выселить всех поляков с Украины и наоборот. Никогда мы не будем братьями = это закон на ближайшие 100 лет.
Так что между орками и украинцами должна быть граница и визовый режим. И конечно без потери территорий Следующее разведение сил должно быть в Золотом, - глава Луганской ОГА Комарницкий - Цензор.НЕТ 1162
Но задача кремлядей в другом - главари лугандона сидящие в Раде и указывающие Украине как жить и право любого региона Украины на выход из страны = особый статус.
В сухом остатке:
кремль приостанавливает терроризм своих обстрелов только при обмене на право регионов на отделение, на государственный русский язык, на русское ТВ, на отмену декоммунизации, на отмену люстрации, и на полную амнистию лугандонских убийц.
Зеро все это согласен сделать - а тот, кто его поддерживает сознательно продает страну.
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И ВЫ ВЕРИТЕ В СКАЗКИ ХУ..ЛА ЧТО давая какой то особый статус какой то области ********** не угомониться..все бы да если бы не одно НО чей Крым сегодня де юре вроде наш а де факто *********.. вот так пока вся Украина не станет вопросом ЧЬЯ УКРАИНА ********* не угомониться... мы имеем дело с ушлебками тварями которые ничего не умеют делать кроме как убивать воровать и брехать и жрать горячее в желудке.. гуталином заедать у них руки с допы выросли.. в голове навоз... кто их выдлядков кормить и поить будет... Украина.. вот об этом и речь идет.. между ********** и Украиной или должна быть Бездна в Землю глубиной 300 тысяч км.. и шириной 5000 метров или быть зона сродни ЧАЭС и все бетоном и стеклом закатанное сплошные минные поля бетонные ДЗОТЫ огневые точки роботы сигнализация и так шириной 200 км...болота топи.. радиация химические поля
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всё правильно.
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чувак, ты читать не умеешь? написано "всё правильно". а ты, соево-кацапский троль, будешь с фуйлушей мириться.
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чудо вазелінове, якщо для тебе, кацапіуса, все правильно, то для українця навпаки - не правильно.
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не я, а ты кацапуис и чудо соево-вазелиновое. для тебя всё неправильно. для нас, украинцев - всё правильно.
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ти нудний папуга і не більше.
і українського в тобі ніц немає.
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чувак, ник смени и не позорься.
не я, а ты нудный папуга.
не во мне, а в тебе, соевый ты зебил, украинского ничего нет .
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Секта Зеленского, а ну пару слов о предложении сдачи позиций. Брат террориста исправно выполняет задачи Прзидента.
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Потом десятая точка...потом двадцатая....и здравствуй приднестровье 2 на десятилетия....
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Не, сначала- ""Отключая воду в оккупированном Россией Крыму, Украина вредит своим же гражданам", - такое заявление сделал кандидат в нардепы от президентской партии Даниил Гетманцев".
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Может расскажете как военным путём оcвободить территорию?

А если невозможно военным путём,то зачем погибают и калечаться военные?
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Не напрягайся. Мы уже поняли, что Вы собираетесь сдаваться.
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"Мы пахали".Есть желание повоевать,вперёд диванные бойцы.
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Мы уже воевали, полтора года с лета 2014-го. Можем еще. Но ты, ****, будешь у меня окопы рыть. А земля, на Донбассе, сплошные камни, без кирки и лома - никак. Так что будь готов, ущербное.
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А-а-а-а! Кацапский троль! Ничего, что я какое то количество твоих братьев на собачий харч отправил? Ты не в обиде? Или кто, вас, уродов там считает?
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Ты хоть акм от акмс отличишь боец? Наступне розведення сил має бути в Золотому, - глава Луганської ОДА Комарницький - Цензор.НЕТ 5578
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мыролюбное мыролюбство часть вторая.

А часть третья - реформистская( осенняя) наступит для шайки штейнов скоро за такое мыролюбство народ их отреформирует.
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Следующее разведение сил должно быть в Золотом, - глава Луганской ОГА Комарницкий пля!!даже не читал!!жду когда зебилы напишут сроки ,,разводов"под киевом с последующим под львовом!!(вы там окуели!!??или языки в известное место засунули!!??) Следующее разведение сил должно быть в Золотом, - глава Луганской ОГА Комарницкий - Цензор.НЕТ 2320 Следующее разведение сил должно быть в Золотом, - глава Луганской ОГА Комарницкий - Цензор.НЕТ 8019 Следующее разведение сил должно быть в Золотом, - глава Луганской ОГА Комарницкий - Цензор.НЕТ 6550
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Следующее разведение сил должно быть у границы рашки, а не на своих территориях, за 5 лет хер кто что сделал, только гавно мешали и людям на голову его выворачивали, пора восстанавливать экономику страны и Ядерное Оружие!!!!!
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Какая конечная цель разведения? Создание Новороссии? В чем смысл и эйфория отведения?
Упоротым и еврогеям напоминаю, что Дебальцево, по Минским соглашениям, территория Украины. Освободите Дебальцево, если Минску следуете....
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Комарницкий также в прошлом активно занимался местной политикой - несколько раз избирался в советы разных уровней. В 2010 году был избран депутатом Луганского облсовета от Партии регионов. В 2013 году он с коллегами протестовал против законопроекта от «Свободы» об отказе от термина «Великая отечественная война».
Ну ви зрозуміли-патріот😟. Ми здєлалі єто вмєстє, чи як там?
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09.07.19 19:59 Четверо бойцов ВСУ получили ранения, один - боевое травмирование в результате вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС.
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А глава области имеет право руководить политикой всей страны?
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комарніцкій це той сєпар, якого зе поставив очолювати область ?
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Охреніли у зєкаМанді??? Відходити добровільно на своїй землі???
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНаступне розведення сил має бути в Золотому, - глава Луганської ОДА Комарницький
 
 
 
 
 
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