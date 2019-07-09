 Наступне розведення сил має бути в Золотому, - глава Луганської ОДА Комарницький

Про це заявив новий очільник Луганської обласної держадміністрації Віталій Комарницький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Після Золотого має бути третя точка, потім четверта точка. Я вірю в це", — сказав Комарницький.
Також він вважає, що є потреба у відкритті КПВВ "Золоте". Комарницький проінспектував його стан, зазначивши, що хоча КПВВ вже зараз міг би повноцінно запрацювати, там "потрібно створити людські умови".
У 2016 році українська армія та бойовики відводили сили біля Золотого, але потім знову повернулися на свої позиції.
Сторони також неодноразово домовлялися про відкриття КПВВ "Золоте", проте окупанти зривали це. У березні 2016 році пропускний пункт пропрацював декілька годин, після чого його закрили з міркувань безпеки.
Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.
На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.
Віталій Комарницький був призначений новим головою Луганської ОДА 7 липня.
Раніше один із засновників руху "Народний тил" Роман Синіцин стверджував, що Комарницький разом з сепаратистами є засновником релігійної організації УПЦ МП в окупованому Луганську.
Так что между орками и украинцами должна быть граница и визовый режим. И конечно без потери территорий
Но задача кремлядей в другом - главари лугандона сидящие в Раде и указывающие Украине как жить и право любого региона Украины на выход из страны = особый статус.
В сухом остатке:
кремль приостанавливает терроризм своих обстрелов только при обмене на право регионов на отделение, на государственный русский язык, на русское ТВ, на отмену декоммунизации, на отмену люстрации, и на полную амнистию лугандонских убийц.
Зеро все это согласен сделать - а тот, кто его поддерживает сознательно продает страну.
будеш з фуйлушею миритись ?
і українського в тобі ніц немає.
не я, а ты нудный папуга.
не во мне, а в тебе, соевый ты зебил, украинского ничего нет .
А если невозможно военным путём,то зачем погибают и калечаться военные?
А часть третья - реформистская( осенняя) наступит для шайки штейнов скоро за такое мыролюбство народ их отреформирует.
Упоротым и еврогеям напоминаю, что Дебальцево, по Минским соглашениям, территория Украины. Освободите Дебальцево, если Минску следуете....
Ну ви зрозуміли-патріот😟. Ми здєлалі єто вмєстє, чи як там?