 САП оскаржить виправдувальний вирок Труханову у справі одеського заводу "Краян"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці САП.

У повідомленні наголошується: "Суд не знайшов доказів вини вказаних осіб у інкримінованих їм злочинах та визнав їх невинуватими.

Проте прокурори САП категорично не погоджуються з вказаним судовим рішенням. На думку сторони обвинувачення детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП проведено всебічне, повне та неупереджене досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зібрано численну кількість належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності у повному обсязі доводять винуватість Одеського міського голови та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

Зважаючи на це, після з ознайомленням з повним текстом вироку, прокурорами САП буде подано апеляційну скаргу на вказане рішення суду".

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