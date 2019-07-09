 САП оскаржить виправдувальний вирок Труханову у справі одеського заводу "Краян"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці САП.
У повідомленні наголошується: "Суд не знайшов доказів вини вказаних осіб у інкримінованих їм злочинах та визнав їх невинуватими.
Проте прокурори САП категорично не погоджуються з вказаним судовим рішенням. На думку сторони обвинувачення детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП проведено всебічне, повне та неупереджене досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зібрано численну кількість належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності у повному обсязі доводять винуватість Одеського міського голови та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.
Зважаючи на це, після з ознайомленням з повним текстом вироку, прокурорами САП буде подано апеляційну скаргу на вказане рішення суду".
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Наперсточники
Голобуцький вважає, що сам процес був заздалегідь спланованим замовленням, "підставою": "Протягом кількох років за судовим процесом спостерігала вся Україна. Метання обвинувачів з боку в бік, затягування справи і інші очевидні речі наочно показували: з самого початку процес був зшитий з кривим лекалами. Те, що це підстава, бачили одесити. Що відсутня доказова база - адвокати. А головне, що сам процес - чистої води комерційне замовлення, яке під вибори стало ще й політичним".
Також блогер упевнений, що результат суду над мером Одеси - це початок "тектонічних змін" щодо викорінення свавілля і системи замовних судових процесів: "Що на виході? Справа Труханова, вірніше, його підсумок, може свідчити про багато речей. Наприклад, про те, що якщо раніше на відверту заказуху закривали очі і закривали процесуальної ширмою, то тепер це вже не проходить. Я не кажу, що це Зеленський. Або "здобуток" нової влади. Я взагалі не хочу писати цю справу комусь в заслуги. Але прямо зараз купці політиків і комерсантів наглядно показали: як раніше вже не буде. Не буде по-старому, по беззаконню. Це початок тектонічних змін, які рано чи пізно повинні були відбутися. Тепер цікаво поспостерігати, яка доля спіткає інші подібні конфлікти - "намальовані" злочини, побудовані виключно на особистій політичній неприязні і бізнес-конкуренції".https://gazeta.ua/articles/regions/_bloger-oleksij-golobuckij-vipravduvalnij-verdikt-dlya-mera-odesi-truhanova-nespodivanka-dlya-saakashvili-i-kivana/914385