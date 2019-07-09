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 САП оскаржить виправдувальний вирок Труханову у справі одеського заводу "Краян"

У вівторок, 9 липня 2019 року, у Малиновському районному суді міста Одеси оголошено виправдувальний вирок Одеському міському голові та іншим особам, які обвинувачувались в заволодінні коштів місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян". САП оскаржить це рішення в суді вищої інстанції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці САП.

У повідомленні наголошується: "Суд не знайшов доказів вини вказаних осіб у інкримінованих їм злочинах та визнав їх невинуватими.

Проте прокурори САП категорично не погоджуються з вказаним судовим рішенням. На думку сторони обвинувачення детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП проведено всебічне, повне та неупереджене досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зібрано численну кількість належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності у повному обсязі доводять винуватість Одеського міського голови та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

Зважаючи на це, після з ознайомленням з повним текстом вироку, прокурорами САП буде подано апеляційну скаргу на вказане рішення суду".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136582
 
   
 Топ коментарі
 
Рукожопые,сколько на вас народ потратил?
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Чому судей не притягують до відповідальності за неправомірні рішення? ГАНЬБА СУДАМ.
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Нахрен нам такие суды нужны продажные, этих судей, самих надо сажать поголовно.
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Рукожопые,сколько на вас народ потратил?
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Чому судей не притягують до відповідальності за неправомірні рішення? ГАНЬБА СУДАМ.
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Нахрен нам такие суды нужны продажные, этих судей, самих надо сажать поголовно.
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НЕЛЬЗЯ. Они отреформированы а значит - святые и менять их ни как не можна (по крайней мере принятые с подачи пети законы так говорят)
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Нам не нужны, а судам очень даже,судьи зарабатывают на этом миллионы !
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Все эти судебные тяготомотины всегда заканчивались сливом
Что с деньгами Овоща, что с рыгами, в частности с Гепой и тд

Наперсточники
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Повторюсь: этих продажных судей люстрировать, а потом кастрировать..., можно наоборот..
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Нет старая гвардия еще ох как в силе. И пока не изменят Законодательство (на что надо как минимум год и потом пока оно заработает еще год) Судьям начхать на все. К тому же какие законы завтра не прими, отвечать они могут только по тем законам, которые действуют сейчас. Да и накалядовать уже успели, так что просто докрлядовывают покак еще могут, а там - на заслуженный (и оч хорошо, за наш счет, оплачмваемый ) отдых.
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зе суди..зе епоха..зе в Одесі "рубає руки" трухі..

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На думку київського політичного блогера Андрія Голобуцького, результат процесу був очікуваним для всіх, крім колишнього голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі і будівельного бізнесмена Аднана Кивана: "Отже, завершився один з найгучніших за останні пару років процесів - справа одеського "Краяна". Тієї самої справи, де Труханову, меру Одеси, "шили" покупку будівлі під центр адмінпослуг за завищеною ціною. Завершився він цілком очікувано: мер не винен. Несподіваним це стало, мабуть, для його давніх ворогів: екс-губернатора Одещини Саакашвілі і сирійського бізнесмена, забудовника Аднана Кивана - генерального спонсора всієї антитруханівської кампанії.

Голобуцький вважає, що сам процес був заздалегідь спланованим замовленням, "підставою": "Протягом кількох років за судовим процесом спостерігала вся Україна. Метання обвинувачів з боку в бік, затягування справи і інші очевидні речі наочно показували: з самого початку процес був зшитий з кривим лекалами. Те, що це підстава, бачили одесити. Що відсутня доказова база - адвокати. А головне, що сам процес - чистої води комерційне замовлення, яке під вибори стало ще й політичним".
Також блогер упевнений, що результат суду над мером Одеси - це початок "тектонічних змін" щодо викорінення свавілля і системи замовних судових процесів: "Що на виході? Справа Труханова, вірніше, його підсумок, може свідчити про багато речей. Наприклад, про те, що якщо раніше на відверту заказуху закривали очі і закривали процесуальної ширмою, то тепер це вже не проходить. Я не кажу, що це Зеленський. Або "здобуток" нової влади. Я взагалі не хочу писати цю справу комусь в заслуги. Але прямо зараз купці політиків і комерсантів наглядно показали: як раніше вже не буде. Не буде по-старому, по беззаконню. Це початок тектонічних змін, які рано чи пізно повинні були відбутися. Тепер цікаво поспостерігати, яка доля спіткає інші подібні конфлікти - "намальовані" злочини, побудовані виключно на особистій політичній неприязні і бізнес-конкуренції".https://gazeta.ua/articles/regions/_bloger-oleksij-golobuckij-vipravduvalnij-verdikt-dlya-mera-odesi-truhanova-nespodivanka-dlya-saakashvili-i-kivana/914385
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