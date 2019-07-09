 Щодо власників NewsOne зареєстровано кримінальне провадження про фінансування тероризму, - Луценко

Про таке заявив на прес-конференції генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цілому вважаю, що є всі підстави для Ради національної безпеки і оборони України приймати рішення про позбавлення ліцензії в суворій відповідності до закону про ліцензію, а також є великі завдання для усіх правоохоронних органів. І впевнений, що СБУ, і ГПУ та інші правоохоронні органи мають захистити державний інтерес", - сказав Луценко.

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За його словами, після анонсів так званого прямого мосту між підсанкційним за рішенням РНБО російським державним телеканалом та NewsOne був порушений додатковий епізод про готування до державної зради. "Те, що цей прямий міст скасували, не несе жодних юридичних змін до власне розслідування цієї справи, яка була зареєстрована вчора в Генеральній прокуратурі, і досудове слідство буде здійснювати Служба безпеки України", - сказав він.

Окрім цього, за його словами, вбачається ймовірність фінансування тероризму. "За даними, які були здобуті СБУ і ГПУ, посадові особи кіпрських офшорних компаній NewsOne і одного з російських банків, які обслуговують державне оборонне замовлення, є одні й ті самі люди. Дві особи одночасно є директорами "офшорок" українського телеканалу і "офшорки", на якій числиться російський банк, котрий має статус уповноваженого на оборонне замовлення Російської Федерації, а відтак і причетні до ведення агресивної війни на території України. У цьому зв'язку також зареєстроване кримінальне провадження про фінансування тероризму. І СБУ буде встановлювати цей факт", - сказав Луценко.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".