 Щодо власників NewsOne зареєстровано кримінальне провадження про фінансування тероризму, - Луценко

Про таке заявив на прес-конференції генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У цілому вважаю, що є всі підстави для Ради національної безпеки і оборони України приймати рішення про позбавлення ліцензії в суворій відповідності до закону про ліцензію, а також є великі завдання для усіх правоохоронних органів. І впевнений, що СБУ, і ГПУ та інші правоохоронні органи мають захистити державний інтерес", - сказав Луценко.
За його словами, після анонсів так званого прямого мосту між підсанкційним за рішенням РНБО російським державним телеканалом та NewsOne був порушений додатковий епізод про готування до державної зради. "Те, що цей прямий міст скасували, не несе жодних юридичних змін до власне розслідування цієї справи, яка була зареєстрована вчора в Генеральній прокуратурі, і досудове слідство буде здійснювати Служба безпеки України", - сказав він.
Окрім цього, за його словами, вбачається ймовірність фінансування тероризму. "За даними, які були здобуті СБУ і ГПУ, посадові особи кіпрських офшорних компаній NewsOne і одного з російських банків, які обслуговують державне оборонне замовлення, є одні й ті самі люди. Дві особи одночасно є директорами "офшорок" українського телеканалу і "офшорки", на якій числиться російський банк, котрий має статус уповноваженого на оборонне замовлення Російської Федерації, а відтак і причетні до ведення агресивної війни на території України. У цьому зв'язку також зареєстроване кримінальне провадження про фінансування тероризму. І СБУ буде встановлювати цей факт", - сказав Луценко.
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма
Всегда готовые к журьбе,
Поют все песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Только вы об этом не забывайте телепузики - То, что бизнесмен Холодов является кумом жены Медведчука, не повод для исключения его из списка "Слуги народа", - Разумков
Как там главная террористка Надька дура поживает?
Михо уже вызвал для дачи показаний по делу об организации гос переворота группой лиц? (а то плакал что не можешь, т.к. главного подозреваемого какие то сообщники в масках выкрали и чартером отправили за границу).
успішно покатав корупціонерів на вертольотах...
був навіть замовлений спецназ-кортеж..
А почему отпустили - поделился!!"
Иначе гейропа устроит истерику, что в Украине нет свободы слова и волеизьявления.
Луценко нужно предъявить доказательства финансирования терроризма со стороны newsone
чим гучніші звинувачення югіка-Генпрокурора -тим з більшим гуком наї..неться відкрита справа
як завжди
Разве такое возможно, быть назначенным генеральным прокурором большой страны, не имея юридического образования 😲😲😲🇺🇦
ТОБТО НІКУА У НЬоГО НЕМАЄ.
ВКЛЮЧНО"ЗЕЛЕНОГО ПОНЯТТЯ "ЩО РОБИТИ
Одному мне кажется, что это, кхм, немного странно? В любой цивилизованной стране такая «история успеха» была бы тщательно расследована и закончилась бы для фигуранта тюремным сроком. А у нас этот фантастический жулик не только не имеет проблем с законом, но и продолжает спокойно скупать СМИ, где на украденные у граждан деньги рассказывает этим же гражданам, как правильно лечь под Россию.
И самое смешное, что сначала предыдущая, а теперь уже нынешняя власть носится с криками «Ах, российская пропаганда наступает, что же делать!», созывает заседания РНБО, комично грозит в фейсбуке Медведчуку страшными карами, вместо того, чтобы банально расследовать источники обогащения бывшего госслужащего Козака, хлопнуть его за коррупцию и конфисковать все три телеканала в пользу государства вместе с остальными активами.
Зачем вообще примешивать политику там, где все упирается в банальное воровство?https://www.liga.net/politics/opinion/kozak-ili-kak-borotsya-s-propagandoy-medvedchuka