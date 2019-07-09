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 Кримінальне провадження про фінансування тероризму зареєстровано щодо власників NewsOne, - Луценко

Двоє людей одночасно є директорами офшорних компаній - власників українського телеканалу і тих, на якій значиться російський банк, який має статус уповноваженого на оборонне замовлення Російської Федерації.

Про таке заявив на прес-конференції генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цілому вважаю, що є всі підстави для Ради національної безпеки і оборони України приймати рішення про позбавлення ліцензії в суворій відповідності до закону про ліцензію, а також є великі завдання для усіх правоохоронних органів. І впевнений, що СБУ, і ГПУ та інші правоохоронні органи мають захистити державний інтерес", - сказав Луценко.

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За його словами, після анонсів так званого прямого мосту між підсанкційним за рішенням РНБО російським державним телеканалом та NewsOne був порушений додатковий епізод про готування до державної зради. "Те, що цей прямий міст скасували, не несе жодних юридичних змін до власне розслідування цієї справи, яка була зареєстрована вчора в Генеральній прокуратурі, і досудове слідство буде здійснювати Служба безпеки України", - сказав він.

Окрім цього, за його словами, вбачається ймовірність фінансування тероризму. "За даними, які були здобуті СБУ і ГПУ, посадові особи кіпрських офшорних компаній NewsOne і одного з російських банків, які обслуговують державне оборонне замовлення, є одні й ті самі люди. Дві особи одночасно є директорами "офшорок" українського телеканалу і "офшорки", на якій числиться російський банк, котрий має статус уповноваженого на оборонне замовлення Російської Федерації, а відтак і причетні до ведення агресивної війни на території України. У цьому зв'язку також зареєстроване кримінальне провадження про фінансування тероризму. І СБУ буде встановлювати цей факт", - сказав Луценко.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136581
 
   
 Топ коментарі
 
так закройте вы, ЗЕ-дебилы.. Что вам мешает теперь?
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аксіома.
чим гучніші звинувачення югіка-Генпрокурора -тим з більшим гуком наї..неться відкрита справа
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Луцик..... назови хоть одно уголовное, которое ты довел до приговора?
Как там главная террористка Надька дура поживает?
Михо уже вызвал для дачи показаний по делу об организации гос переворота группой лиц? (а то плакал что не можешь, т.к. главного подозреваемого какие то сообщники в масках выкрали и чартером отправили за границу).
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ЗЕбилы забудьте вы Порошенка и его соевый шоколад, ешьте ЗЕлёное говно и внушайте себе что это 73% шоколад
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Кримінальне провадження про фінансування тероризму зареєстровано щодо власників NewsOne, - Луценко - Цензор.НЕТ 5644Чиї суди чия рада чия генплокуклотула **** ти свинарчуківська? Пошукай себе на фото свин.
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так закройте вы, ЗЕ-дебилы.. Что вам мешает теперь?
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А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма
Всегда готовые к журьбе,
Поют все песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже. Кримінальне провадження про фінансування тероризму зареєстровано щодо власників NewsOne, - Луценко - Цензор.НЕТ 4397
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Уже два месяца президент зеленский! Не переживайте так, скоро выборы уже ВР. Вот будет у зеленого наркомана вся власть в руках и тогда он посадит всех, догонит и еще раз посадит медведчука, ахметова и даже коломойского))))
Только вы об этом не забывайте телепузики - То, что бизнесмен Холодов является кумом жены Медведчука, не повод для исключения его из списка "Слуги народа", - Разумков
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ні.. це другий місяць після інагурації продовжує щось пі..дякати Алкаш Югік Кримінальне провадження про фінансування тероризму зареєстровано щодо власників NewsOne, - Луценко - Цензор.НЕТ 4908
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Перечитай еще раз, мой комментарий.
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Луцик..... назови хоть одно уголовное, которое ты довел до приговора?
Как там главная террористка Надька дура поживает?
Михо уже вызвал для дачи показаний по делу об организации гос переворота группой лиц? (а то плакал что не можешь, т.к. главного подозреваемого какие то сообщники в масках выкрали и чартером отправили за границу).
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одна успішна справ у нього була...
успішно покатав корупціонерів на вертольотах...
був навіть замовлений спецназ-кортеж.. Кримінальне провадження про фінансування тероризму зареєстровано щодо власників NewsOne, - Луценко - Цензор.НЕТ 8006
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Как из анекдота - "Почему Мавроди посадили - не поделился....
А почему отпустили - поделился!!"
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В Запорожье уже без телемоста - певучий десант из Москвы высадился и полным ходом "говорят" по микрорайонам:
Кримінальне провадження про фінансування тероризму зареєстровано щодо власників NewsOne, - Луценко - Цензор.НЕТ 3007

Кримінальне провадження про фінансування тероризму зареєстровано щодо власників NewsOne, - Луценко - Цензор.НЕТ 9835
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Интересно, закроют ли канал. Финансирование терроризма очень серьёзная причина.
Иначе гейропа устроит истерику, что в Украине нет свободы слова и волеизьявления.
Луценко нужно предъявить доказательства финансирования терроризма со стороны newsone
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аксіома.
чим гучніші звинувачення югіка-Генпрокурора -тим з більшим гуком наї..неться відкрита справа
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Переконаний,що всі ці гучні ПОЛІТИЧНІ ЗАЯВИ АЛКАША-НЕЮРИСТА гівно варті..

як завжди
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Правда, что у Луценко нет юридического образования?
Разве такое возможно, быть назначенным генеральным прокурором большой страны, не имея юридического образования 😲😲😲🇺🇦
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спеціально для цього Барига НАГНУВ ВР і було змінено Закон.
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"У цілому вважаю, що є всі підстави для Ради національної безпеки і оборони України приймати рішення про позбавлення ліцензії в суворій відповідності до закону про ліцензію, а також є великі завдання для усіх правоохоронних органів. І впевнений, що СБУ, і ГПУ та інші правоохоронні органи мають захистити державний інтерес", - сказав Луценко

ТОБТО НІКУА У НЬоГО НЕМАЄ.
ВКЛЮЧНО"ЗЕЛЕНОГО ПОНЯТТЯ "ЩО РОБИТИ
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Неужели власти решились наконец взяться за откровенных предателей внутри страны? Те не таятся ни секунды, но им всё сходит с рук.
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швидше повірю у літаючих рожевих крокодилів,ніж у те,що гЕНПРОКУРОР юГА як АПОФЕОЗ влади Бариги Тараса Козака посадить
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Здравия всем!Знаете в чем проблема Наших органов власти - отсутствие зубов! Представьте себе волкодавов с удаленными клыками! Большие, здровые, красивые- а клыкков нет! И даже мелкие шакалы кусают и издеваются над ними! Им говорят Фас, они массой своей прижмут к земле- а откусить или разорвать - не могут! Почему? Спросите вы- потому что не называют вещи своими именами! Они боятся что их обвинят в политических репрессиях! А это будет, обязательно- часть Европы будет волать ,если в Украине начнут садить за разговоры о Дружбе с Россией, и т.д.Вот это была главной ошибкой уходящей власти! Ну скажите,то есть, финансирование терроризма- это вообще не в какие ворота не лезет! Понимаете, все задают вопоос- а можно ли сажать за намерения- отвечаю - можно! Если это отвечает вопросам национальной безопасности! Не демократично? Почему же, очень даже! В драке есть одно правило- если ее невозможно избежать- бей первым- больше шансов победить!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїКримінальне провадження про фінансування тероризму зареєстровано щодо власників NewsOne, - Луценко
 
 
 
 
 
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