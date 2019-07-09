 Винуватець ДТП, в якій загинула сестра активістки Ноздровської, проведе у в'язниці 7 років, - прокуратура Київщини

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області, Київський апеляційний суд залишив без змін вирок Обухівського районного суду Київської області від 24 жовтня 2018 року у резонансній справі за фактом вчинення смертельної ДТП у 2015 році, внаслідок якої загинула сестра Ірини Ноздровської Світлана Сапатінська.

"Вироком суду винного у ДТП засуджено до 7 років реального позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 1 січня, журналіст Володимир Тимофійчук повідомив, що в річці поблизу села Демидів Вишгородського району знайшли тіло зниклої два дні тому Ірини Ноздровської - сестри загиблої в ДТП Світлани Сапатинської. Пізніше в Нацполіції підтвердили смерть Ноздровської.

Ірина Ноздровська два роки добивалася справедливості щодо винуватця ДТП - жителя села Демидів Дмитра Россошанського, який скоїв наїзд у стані наркотичного сп'яніння. Дядько Россошанського на той момент обіймав посаду голови Вишгородського районного суду.

8 січня Нацполіція офіційно заявила про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. 9 січня суд заарештував підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської Юрія Россошанського на 60 діб без права внесення застави.

У серпні прокуратура направила до суду для розгляду по суті обвинувальний акт щодо обвинуваченого у вбивстві активістки.