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 Винуватець ДТП, в якій загинула сестра активістки Ноздровської, проведе у в'язниці 7 років, - прокуратура Київщини

Прокуратура Київської області домоглася реального терміну ув'язнення для Дмитра Россошанського, який на смерть збив сестру Ірини Ноздровської Світлану Сапатінську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області, Київський апеляційний суд залишив без змін вирок Обухівського районного суду Київської області від 24 жовтня 2018 року у резонансній справі за фактом вчинення смертельної ДТП у 2015 році, внаслідок якої загинула сестра Ірини Ноздровської Світлана Сапатінська.

"Вироком суду винного у ДТП засуджено до 7 років реального позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 1 січня, журналіст Володимир Тимофійчук повідомив, що в річці поблизу села Демидів Вишгородського району знайшли тіло зниклої два дні тому Ірини Ноздровської - сестри загиблої в ДТП Світлани Сапатинської. Пізніше в Нацполіції підтвердили смерть Ноздровської.

Ірина Ноздровська два роки добивалася справедливості щодо винуватця ДТП - жителя села Демидів Дмитра Россошанського, який скоїв наїзд у стані наркотичного сп'яніння. Дядько Россошанського на той момент обіймав посаду голови Вишгородського районного суду.

8 січня Нацполіція офіційно заявила про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. 9 січня суд заарештував підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської Юрія Россошанського на 60 діб без права внесення застави.

У серпні прокуратура направила до суду для розгляду по суті обвинувальний акт щодо обвинуваченого у вбивстві активістки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136576
 
   
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Особенно если учесть,что саму Ноздровскую папаша этого долбодятла убил именно из-за того,что она пыталась посадить его мразеныша в тюрьму,за то,что он убил ее младшую сестру!А сколько угроз от этой семейки было в сторону родителей Ноздровской и детей!В нормальной стране эти дела объединили бы и присовокупили все заявления и зарегистрированные выезды полиции.Побои,угрозы,порчу имущества а также убийство двух сестёр!
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"совершения смертельного ДТП в 2015 году"

глянул тут на календарь, пишет что на дворе 2019.
Сколько он провел в СИЗО?
А даже если он был дома то о каких семи годах идет речь? Выйдет из колонии после 3,5 лет по УДО. Там же по идее колония поселение положена.
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яка тюрма? нащо оце писати?
тюрма і колонія це різні речі.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВинуватець ДТП, в якій загинула сестра активістки Ноздровської, проведе у в'язниці 7 років, - прокуратура Київщини
 
 
 
 
 
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