 Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський. ВIДЕО

Про це глава держави заявив у зверненні, опублікованому на його сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу поділитися з вами нашою новою ідеєю. Зазвичай 24 серпня на День Незалежності України відбувається військовий парад. Такий помпезний і точно недешевий. Мені здається, що цього року краще ці гроші виділити нашим героям. Нашим військовим. І ми вирішили виділити 300 млн гривень на премії всім нашим військовим. Це солдати строкової служби, це курсанти, сержанти, офіцери - всі. І обов'язково військові, які виконують завдання в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Але вшановувати наших героїв ми будемо, святкувати День Незалежності теж будемо. Але буде новий формат", - сказав Зеленський.
Прощай совок
Никакого триумфа Красной армии в "крупнейшем танковом сражении Второй мировой войны" под Прохоровкой 12 июля 1943 года, которое якобы стало кульминацией грандиозной стратегической операции, вошедшей в историю, как Курская битва, в действительности не было, утверждает немецкое издание Die Welt, ссылаясь на историков, неожиданно обнаруживших немецкие разведывательные фотоснимки.
"Результаты последних исследований, основанных на подлинных фотографиях, подтверждают: под Прохоровкой не было ни советской победы, ни мощного танкового сражения в целом. На самом деле, на поле к западу от Памятника Победы (звонницы на Прохоровском поле, увенчанной позолоченной фигурой Богородицы), более 200 танков 29-го танкового корпуса совершили атаку в стиле камикадзе", - говорится в статье, которую цитирует NEWSru.com. И там же делается вывод, что теперь этот памятник "в сущности должен бы быть снесен".
О том, что никакой победы русских в том сражении не было не раз уже говорил немецкий военный историк Карл-Хайнц Фризер, а теперь его версию подтвердил и британский ученый Бен Уитли, обнаруживший в американском Национальном архиве Колледж-Парка (штат Мэриленд) немецкие разведывательные фотографии с восточного фронта. Они "с максимальной ясностью доказывают катастрофическое поражение Красной армии под Прохоровкой", - говорится в статье Die Welt, которую цитирует InoPressa.
"Согласно многолетней версии битвы под Прохоровкой, 12 июля 1943 года в ходе немецкой наступательной операции "Цитадель" в бою столкнулись 850 советских и 800 немецких танков. При этом, по данным советской пропаганды, якобы было уничтожено 400 боевых машин вермахта, - говорится в статье. - На самом деле, против 672 советских танков боролись 186 немецких боевых машин; вечером того дня потери составили 235 танков у Красной армии и 5 у вермахта - и это на нескольких квадратных километрах".
«Битва під Дубном. Друга світова війна. 23-29 червня 1941 року
Та́нкова би́тва під Ду́бном (відома також як битва під Бродами, битва за Дубно-Луцьк-Броди, 23-29 червня 1941) У битві з обох сторін взяло участь понад 3200 танків[4] - близько 2500 радянських і близько 800 німецьких[1].
ВВАЖАЄТЬСЯ НАЙБІЛЬШОЮ ТАНКОВОЮ БИТВОЮ У СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ[4].
Но народу это знать не надо было, главное что победа, хоть и такой ценой.
.....це цензор,нет
Разочаровал ты меня, Зе...
Очень сильно разочаровал...
А у Пети растёт на 30
1 год ·
Ваш новий президент скасував військовий парад на День Незалежності, сказав, що задорого коштує і тепер будемо святкувати в новому форматі.
Як цей формат називається ми знаємо: розсміши путіна.
Дехто побоюється, що після скасування параду, потроху відмовлятимуться і від інших символів і церемоніалів Незалежності - гімну, прапору, герба.
Незалежність взагалі занадто дорого коштує.
Проте, я ідею зеленського підтримую. Не можу уявити, як наші звитяжні солдати марширують повз нього, як ТАКИЙ головнокомандувач приймає військовий парад наших Збройних сил.
Таки відміна параду - є меншою ганьбою.
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Тогава...
...Путлер ще нападне чак до Киев -- по повод голяма провокация с уж убийство на човек на кгб властта!
БОГ ДА ПАЗИ УКРАЙНА!