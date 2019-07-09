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Все про:День незалежності (230) Зеленський (1986) парад (144) премія (137) військовослужбовці (2445)

 Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що святкування Дня Незалежності цього року буде без військового параду. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям у вигляді премій.

Про це глава держави заявив у зверненні, опублікованому на його сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу поділитися з вами нашою новою ідеєю. Зазвичай 24 серпня на День Незалежності України відбувається військовий парад. Такий помпезний і точно недешевий. Мені здається, що цього року краще ці гроші виділити нашим героям. Нашим військовим. І ми вирішили виділити 300 млн гривень на премії всім нашим військовим. Це солдати строкової служби, це курсанти, сержанти, офіцери - всі. І обов'язково військові, які виконують завдання в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Але вшановувати наших героїв ми будемо, святкувати День Незалежності теж будемо. Але буде новий формат", - сказав Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136574
 
   
 Топ коментарі
 
А мы думаем на твой вонючий офис пойдут. Офисмен сраный.
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Ты это расскажи тем ребятам солдатикам, которые шли в расчетах и которым не переставая аплодировал народ. Аж слезы наворачивались
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Не можу зрозуміти чого рашисти запропонували педіку Малахову провести мост.... Треба було Поречнікову, він вже міст з нами проводив ..разом з Гіві та НСВ
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Историки развенчали "советский миф" о победе СССР в крупнейшем танковом сражении под Прохоровкой



Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2370

Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2370

Никакого триумфа Красной армии в "крупнейшем танковом сражении Второй мировой войны" под Прохоровкой 12 июля 1943 года, которое якобы стало кульминацией грандиозной стратегической операции, вошедшей в историю, как Курская битва, в действительности не было, утверждает немецкое издание Die Welt, ссылаясь на историков, неожиданно обнаруживших немецкие разведывательные фотоснимки.
"Результаты последних исследований, основанных на подлинных фотографиях, подтверждают: под Прохоровкой не было ни советской победы, ни мощного танкового сражения в целом. На самом деле, на поле к западу от Памятника Победы (звонницы на Прохоровском поле, увенчанной позолоченной фигурой Богородицы), более 200 танков 29-го танкового корпуса совершили атаку в стиле камикадзе", - говорится в статье, которую цитирует NEWSru.com. И там же делается вывод, что теперь этот памятник "в сущности должен бы быть снесен".
О том, что никакой победы русских в том сражении не было не раз уже говорил немецкий военный историк Карл-Хайнц Фризер, а теперь его версию подтвердил и британский ученый Бен Уитли, обнаруживший в американском Национальном архиве Колледж-Парка (штат Мэриленд) немецкие разведывательные фотографии с восточного фронта. Они "с максимальной ясностью доказывают катастрофическое поражение Красной армии под Прохоровкой", - говорится в статье Die Welt, которую цитирует InoPressa.
"Согласно многолетней версии битвы под Прохоровкой, 12 июля 1943 года в ходе немецкой наступательной операции "Цитадель" в бою столкнулись 850 советских и 800 немецких танков. При этом, по данным советской пропаганды, якобы было уничтожено 400 боевых машин вермахта, - говорится в статье. - На самом деле, против 672 советских танков боролись 186 немецких боевых машин; вечером того дня потери составили 235 танков у Красной армии и 5 у вермахта - и это на нескольких квадратных километрах".
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І взагалі :
«Битва під Дубном. Друга світова війна. 23-29 червня 1941 року
Та́нкова би́тва під Ду́бном (відома також як битва під Бродами, битва за Дубно-Луцьк-Броди, 23-29 червня 1941) У битві з обох сторін взяло участь понад 3200 танків[4] - близько 2500 радянських і близько 800 німецьких[1].
ВВАЖАЄТЬСЯ НАЙБІЛЬШОЮ ТАНКОВОЮ БИТВОЮ У СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ[4].
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Это была Пиррова победа. Даже Сталин это признал, после доклада генералов бронетанковых войск и министра тяжелой промышленности. Слишком поздно стали применять Сау-100 и Су-122 для борьбы с тяжелыми немецкими танками. Применение Су-76 в в танковых боях было абсолютно неправильно. Су-76 создавалась для поддержки пехоты и не имела крепкой брони. Но была очень дешева в изготовлении и ее было выпущено гораздо больше чем Т-34.
Но народу это знать не надо было, главное что победа, хоть и такой ценой.
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Там же еще и Ротмистров "накомандовал"...сошлись звезды...
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Як щоб Президентом став Бутусов йогою теж так обсірали.

.....це цензор,нет
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Вовик . ты чего ? Порохосраки требуют парада с авиацией ! И как же не отмыть денег на параде ? Ничему ты у Мародера не научился .
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Не плачь Мих.ил! Беня сейчас кошелек достанет и будет всем и то,и другое! Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1469
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Беня уже не при делах , Беню почти кинули и забывают . Так что товарищ Дедываи...., парада не будет и Беня не поможет .
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Почему? Назначать знакомых упырей на теплые места-лучше Пороха. Офшоры-да нате пожалуйста. Заробатывать на говнофильмах на россии-да гавно вопрос. А вы говорите не умеет. Это вы просто в силу природной тупости не видете очевидного.
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да буй их там,новолицных поймешь,кто там кому Рабинович..
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Все делается для того, чтобы Армия почувствовала себя ненужной, лишней на этом празднике квартала 95. Капитуляция идет по всем фронтам! ТВАРИ, я вас ненавижу!
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и парада не буде и грошей- вбюджете заложено уже куда они уйдут солдатам?Чисельність ЗСУ 225 тисяч осіб. Тобто, 300 млн. грин це трохи більше 1000 грн. на одного. Зрозуміло, що офіцери отримають більше. А це значить, що солдатам дістанеться по кілька сотень. Афігенний подарунок, правда?
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Стоимость парада в 2018 году - 200 000 грн без учета командировочных и трат на топливо и обслуживание техники, участие в параде принимало 4500 человек. Не знаю суммы командировочных но все же моя фантазия при всех усилиях не видит суммы 300 млн. Гривен и близко! Максимум миллионов 5. Тоесть не по 1000 грн а по 20-ке))) Зеломойский нагло врет, проверяйте всегда в гугле правдивость заявлений зеленой власти!
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Як не як - це дуже раціональний вчинок. І, до речі, антирадянський. Іще треба племена територіальні цивілізувати. Не можна ж управляти державою, як в первиннообщинному ладі.
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Да-а-а-а-а...

Разочаровал ты меня, Зе...
Очень сильно разочаровал...
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Погранцам в "АТО-ООС" до сих пор атошные не подняли, как всем . Наверное и в этот раз их это тоже не косается .
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Да куда зели до пети.Тот даже в трудную годину,как товарищ сралин парады проводил.Совкопадриоты такого не переживут.Им танчики показывай.
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Все его громогласные заявления за эти дни и строительство моста в Луганской и фейсбучное обращение к путину...теперь вот отмена парада - это всего лишь предвыборная технология. Если бы не выборы ничего подобного и не услышали бы.
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У ЗЕ каждую неделю падает рейтинг на 5%
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Все! Еду в Германию...Хоть каким нибудь санитаром...Ла-Ла-Ла-...
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И это ровно сколько всего есть у Кнура
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Зебики, с таким верховным главнокомандующим, в следующий раз, парад вам по Хрещятику проведет Хутин. Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9473
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Мое мнение , потратьте эти деньги на благоустройство полигонов , на которые после передка отходят бригады . Чтобы они по весне опять не тонули в г..... глине Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4234 На складах усильте охрану и т.д.
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Параду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1570Дмитро Корчинський
1 год ·

Ваш новий президент скасував військовий парад на День Незалежності, сказав, що задорого коштує і тепер будемо святкувати в новому форматі.
Як цей формат називається ми знаємо: розсміши путіна.
Дехто побоюється, що після скасування параду, потроху відмовлятимуться і від інших символів і церемоніалів Незалежності - гімну, прапору, герба.

Незалежність взагалі занадто дорого коштує.
Проте, я ідею зеленського підтримую. Не можу уявити, як наші звитяжні солдати марширують повз нього, як ТАКИЙ головнокомандувач приймає військовий парад наших Збройних сил.
Таки відміна параду - є меншою ганьбою.
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В принципе не плохо если дойдут но тогда уже и те деньги что на переезд запланирован отдай раненым Ну потерпишь в старой администрации не на всю жизнь вселяешься хоть ты и Вова
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Дурик, на старую администрацию уходило 2,5 млрд в год а тут обещают намного меньшие расходы и сокращение штата.
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вибачте селюка. А чо Пан презедент так боїться великого скупчення військ біля контори(вибачте,офісу)???Вони його в армію не заберут- не мают права, ще й муся руку до голови прикладати(ортнунг називаєси)!
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похмелись- зараз 2019рік і президент Зеленський! Слава Президенту, що не дозволив лякати братів-росіян армією хунти!
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Така както върви... Ако украинците търпят тази явно вече предателска власт...

....
....
Тогава...

...Путлер ще нападне чак до Киев -- по повод голяма провокация с уж убийство на човек на кгб властта!

БОГ ДА ПАЗИ УКРАЙНА!
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даже не читаю комментов. хохлопдары! стволы в руки и бегом освобождать Неньку от путинской орды. ******* языком об офисе или о клоуне или о зраде это не в окопах вшей кормить. все не так делает президент... вы сами ни на что не годные, все на американцев надеетесь. вата тоже слезы умиления пускает глядя на парад, так они с радостью пойдут на фронт в отличии от вас. а вы по кустам...
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кілько-сте вошей нагодували, бавовняний ви наш?
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Зеленский решил понравится нашему врагу. Парад поднимает боевой дух Народа и Армии.
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Ну кстати, разумное предложение. Живу в Москве, каждый год охреневаю, как представишь сколько денег на эти долбаные парады из бюджета уходит, еще и пол Москвы перекрывают, и на репетиции тоже кстати, и так хрен проедешь
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Новий фармат святкування---сцена 95 кварталу на всю Україну. Дебіл зовсім не розуміє силу параду для армії,молоді і близьким та друзям тих ,хто служить і захищає свій народ. Сам боягуз втік від призиву--тому для нього армія це взагалі щось не зрозуміле.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПараду на День Незалежності не буде. Гроші підуть солдатам, - Зеленський. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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