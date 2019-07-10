 ГПУ направила в Офіс президента повторний запит про висловлювання Мендель. ДОКУМЕНТ

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці Генпрокуратури в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"9 липня 2019 року Генеральна прокуратура повторно направила запит слідчого в кримінальному провадженні від 29.09.2014 про спростування або підтвердження публічних висловлювань речниці президента України про те, що військовослужбовці ЗСУ допускають випадки обстрілу цивільних об'єктів на сході України", - сказано в повідомленні на сторінці Генпрокуратури.
Повторний запит за підписом Генерального прокурора Юрія Луценка адресовано заступнику керівника Офісу Президента Руслану Рябошапці.
Нагадаємо, 6 червня в прямому ефірі телеканалу "1+1" в ток-шоу "Право на владу" Мендель заявила, що є випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації терористичних угруповань, стріляють по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні жителі.
Юлію Мендель намагалися допитати двічі - військова прокуратура викликала її на допит 26 або 27 червня. А в будівлю Адміністрації президента до неї приходив слідчий Генеральної прокуратури Юрій Ковальчук, щоб поговорити як зі свідком у справі. Мендель поговорила з ним, але відмовилася підписати протокол допиту після розмови, оскільки він відбувався без офіційного оголошення.
Після цього ГПУ направила в Офіс Президента запит із проханням уточнити, висловлювалася Мендель як офіційна особа чи озвучила свою особисту позицію, а також звідки у неї дані про те, що українські військовослужбовці "допускають обстріли цивільних об'єктів на сході України".
Офіс Президента повернув запит ГПУ без розгляду.
кернесы, трухановы , злочевские .уже во всем сознались и изобличены.
А когда послушаете, то сами решите стоило ли оно того, чтобы луцик тратил деньги налогопалтельщиков и время прокуроров на сострясание воздуха.
Он бы так рьяно своих одновременно приболевших прокуров сопровождал на заседаниях по слитым делам кернеса, трухи, розенблата, злочевскоого..
открою тебе секрет: ТАМ ВОЙНА!!! а на войне не бывает без жертв мирного населения!!! мозги есть? учись думать
Хорошая еврейская девочка для хорошего еврейского мальчика.Это многое бы обьяснило.
Сваха Каломойша чужих к телу фараона не подпустит.))
А морозится не выйдет. Этот номер не прокатит. Тихонько нужно было закрывать в правовом поле с минимальными потерями для имиджа и максимальными оргвыводами.
Не тянет эта дамочка на пресс - секретаря.
https://youtu.be/hxy3NvrSF-E