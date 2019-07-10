 ГПУ направила в Офіс президента повторний запит про висловлювання Мендель. ДОКУМЕНТ

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці Генпрокуратури в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"9 липня 2019 року Генеральна прокуратура повторно направила запит слідчого в кримінальному провадженні від 29.09.2014 про спростування або підтвердження публічних висловлювань речниці президента України про те, що військовослужбовці ЗСУ допускають випадки обстрілу цивільних об'єктів на сході України", - сказано в повідомленні на сторінці Генпрокуратури.

Повторний запит за підписом Генерального прокурора Юрія Луценка адресовано заступнику керівника Офісу Президента Руслану Рябошапці.











Нагадаємо, 6 червня в прямому ефірі телеканалу "1+1" в ток-шоу "Право на владу" Мендель заявила, що є випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації терористичних угруповань, стріляють по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні жителі.

Юлію Мендель намагалися допитати двічі - військова прокуратура викликала її на допит 26 або 27 червня. А в будівлю Адміністрації президента до неї приходив слідчий Генеральної прокуратури Юрій Ковальчук, щоб поговорити як зі свідком у справі. Мендель поговорила з ним, але відмовилася підписати протокол допиту після розмови, оскільки він відбувався без офіційного оголошення.

Після цього ГПУ направила в Офіс Президента запит із проханням уточнити, висловлювалася Мендель як офіційна особа чи озвучила свою особисту позицію, а також звідки у неї дані про те, що українські військовослужбовці "допускають обстріли цивільних об'єктів на сході України".

Офіс Президента повернув запит ГПУ без розгляду.