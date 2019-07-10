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Все про:ГПУ (3062) допит (469) Луценко (2492) Рябошапка Руслан (46) Мендель (19)

 ГПУ направила в Офіс президента повторний запит про висловлювання Мендель. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Юрій Луценко направив до Офісу президента повторний запит у зв'язку з заявою речниці Президента Юлії Мендель про те, що українські військовослужбовці обстрілюють цивільні об'єкти на сході України.

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці Генпрокуратури в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"9 липня 2019 року Генеральна прокуратура повторно направила запит слідчого в кримінальному провадженні від 29.09.2014 про спростування або підтвердження публічних висловлювань речниці президента України про те, що військовослужбовці ЗСУ допускають випадки обстрілу цивільних об'єктів на сході України", - сказано в повідомленні на сторінці Генпрокуратури.

Повторний запит за підписом Генерального прокурора Юрія Луценка адресовано заступнику керівника Офісу Президента Руслану Рябошапці.

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ГПУ направила в Офіс президента повторний запит про висловлювання Мендель 05

Нагадаємо, 6 червня в прямому ефірі телеканалу "1+1" в ток-шоу "Право на владу" Мендель заявила, що є випадки, коли українські військові, відповідаючи на провокації терористичних угруповань, стріляють по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні жителі.

Юлію Мендель намагалися допитати двічі - військова прокуратура викликала її на допит 26 або 27 червня. А в будівлю Адміністрації президента до неї приходив слідчий Генеральної прокуратури Юрій Ковальчук, щоб поговорити як зі свідком у справі. Мендель поговорила з ним, але відмовилася підписати протокол допиту після розмови, оскільки він відбувався без офіційного оголошення.

Після цього ГПУ направила в Офіс Президента запит із проханням уточнити, висловлювалася Мендель як офіційна особа чи озвучила свою особисту позицію, а також звідки у неї дані про те, що українські військовослужбовці "допускають обстріли цивільних об'єктів на сході України".

Офіс Президента повернув запит ГПУ без розгляду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136572
 
 
 Топ коментарі
 
Меньдель за ман*ель пора брать,чтоб знала,что языком ляпать.Неделю во власти а уже чуствует себя богиней
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Т.е. ВСУ убивают мирных граждан, как утверждают паРаша ТВ и Мендель?
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Ну эта Мендель, мягко говоря, не на своем месте. Такое ляпнуть и морозится. Она должна понимать, что каждое ее слово сейчас может навредить не только ей, ее боссу, но и другим людям. ГПУ пытается определить статус ее слов и логично просит указать источник. Так пусть и скажет, что говорила свое придуманное мнение, вещала лично от себя. Если же не от себя - тогда подавай фактаж откуда такие факты.
А морозится не выйдет. Этот номер не прокатит. Тихонько нужно было закрывать в правовом поле с минимальными потерями для имиджа и максимальными оргвыводами.
Не тянет эта дамочка на пресс - секретаря.
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Дайте ей 50 батогов и отпустите , больше ничего не ляпнет .
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не таким надо заливать во все дырки маселко кипящее во тогда точно не вякнет и язык вырвать.... о какой будет пресс секретулька у Зели ему под стать... ГПУ направила в Офис президента повторный запрос о высказываниях Мендель - Цензор.НЕТ 7174
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Меньдель за ман*ель пора брать,чтоб знала,что языком ляпать.Неделю во власти а уже чуствует себя богиней
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Лучше "направили бы запрос" в "офис" Мертвечука! Или у пециного кум-плокулола к пециному бизнес-партнеру вопросов нет?
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Так то ж родное. ГПУ направила в Офис президента повторный запрос о высказываниях Мендель - Цензор.НЕТ 7970 кто ж своего рубанет? 5 лет держались - еще 5 надеются продержаться. ГПУ направила в Офис президента повторный запрос о высказываниях Мендель - Цензор.НЕТ 2256
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Я так понимаю луцику заняться нечем.
кернесы, трухановы , злочевские .уже во всем сознались и изобличены.
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Т.е. ВСУ убивают мирных граждан, как утверждают паРаша ТВ и Мендель?
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Во первых не поленитесь послушать в каком контексте это было сказано.
А когда послушаете, то сами решите стоило ли оно того, чтобы луцик тратил деньги налогопалтельщиков и время прокуроров на сострясание воздуха.
Он бы так рьяно своих одновременно приболевших прокуров сопровождал на заседаниях по слитым делам кернеса, трухи, розенблата, злочевскоого..
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Сказано было конкретно - ВСУ убивают мирных граждан. Всё.
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а ты думаешь не прилетает мирным?
открою тебе секрет: ТАМ ВОЙНА!!! а на войне не бывает без жертв мирного населения!!! мозги есть? учись думать
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Лишнехромосомный, это твои маньяки убивали мирных жителей Грозного, однако когда это видел весь мир, то вы говорили, что этого не было, а когда никто не видел, кроме паРаша ТВ и тебя лично, что ВСУ убивают мирных граждан - вы, наоборот, заявляете, что убивают и начинаете намёки и очередной украинский истребитель, который сбил MH17, или испанского диспетчера придумывать. Тебе никого не перемудрить, кроме зебов, и самого себя.
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Ник у Вас неправильный - Вы себе льстите. Война - это война. Там все убивают всех. И мирняку достается в том числе. Более того, случается ,что и солдаты от дружественного огня гибнут, но... Вы себе представляете заявление Писькова, что параша обстреляла гражданских, потому как среди них спрятались ИГИЛовцы или фашисты? Как Вы это воспримете? А теперь представьте, что после подобного заявления чувствует изнеженная Европа! Они срать хотели на наши территории и договора, Крым, Лугандон и прочее. Если бы от обстрела погибли даже животные, то это трагедия. А стрельба по территории, где могут находится гражданские, для них вообще за гранью понимания. Нежели не доходит? Смотрите, чтобы после подобных тупых заявлений этой дуры санкции Украине вместо параши не впаяли!
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ДА СЕГОДНЯ ВСЮ БАНДУ ТРУХАНОВА НАШ СУД СОСТОЯЩИЙ ИЗ МИЛЛИОНЕРОВ СУДЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАЛ ГПУ направила в Офис президента повторный запрос о высказываниях Мендель - Цензор.НЕТ 8367 ТРУХАНОВА И ЕГО БАНДУ ПОЛНОСТЬЮ ЕСЛИ ДО КОГО НЕ ДОШЛО....
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Який махровий антисемітизм в цьому вашому ГПУ. Але холокост не пройде! ГПУ направила в Офис президента повторный запрос о высказываниях Мендель - Цензор.НЕТ 3501
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Ну ты и настырный, Юрец! Ох, и настырный! Не переводи бумагу - тебе никто не ответит.
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Чем то похожа на первую леди.Это,наверное тип нашего гидранта.Бобик на нее запал-вот и весь конкурс.))
Хорошая еврейская девочка для хорошего еврейского мальчика.Это многое бы обьяснило.
Сваха Каломойша чужих к телу фараона не подпустит.))
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Дави её, Луцик! Только смойся вовремя. Женщины злопамятные...
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мендель, извините за это выражение, должна лизать моржового сказочника в кремле, а не в Украине
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что вот так сразу!? надо проявить рвение и усердие одной фамилии не достаточно! вот поклонская, тоже не плохо начала а потом в некрофилию ударилась, подпортила кареру ГПУ направила в Офис президента повторный запрос о высказываниях Мендель - Цензор.НЕТ 8593
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Юра успокойся, после 21-го сам будешь давать показания.
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Ну эта Мендель, мягко говоря, не на своем месте. Такое ляпнуть и морозится. Она должна понимать, что каждое ее слово сейчас может навредить не только ей, ее боссу, но и другим людям. ГПУ пытается определить статус ее слов и логично просит указать источник. Так пусть и скажет, что говорила свое придуманное мнение, вещала лично от себя. Если же не от себя - тогда подавай фактаж откуда такие факты.
А морозится не выйдет. Этот номер не прокатит. Тихонько нужно было закрывать в правовом поле с минимальными потерями для имиджа и максимальными оргвыводами.
Не тянет эта дамочка на пресс - секретаря.
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через місяць подібні листи щастя чекатимуть на Казліхіна
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Пресс-секретарь не имеет своего мнения, он (она) высказывает мнение своего шефа ...
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Як би ж їй точно знати мнєніє шефа. по всіх питаннях. Але шеф нічого вже протягом двох- трьох місяців ( під час виборчої компанії теж) кокретно не говорить. Говорить якесь ліцо із команди, потім шеф каже, що осбисто він нічого такого не казав і взагалі нічого нікому і не повинен ( нє должен) казати. От і бовкнула Мендель те, що почула на кремлівських каналах. Ну не експресо ж чи 5 канал їй дивитись?
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тогда пусть сидит и молчит в тряпочку. Она не совсем понимает кем она сейчас работает. И что за каждое слово нужно отвечать. И теперь уже молчать и увиливать не получится, не прокатит. Нужно решать в правовом поле в любом случае. А они скандал усиливают раз за разом. Уголовное дело открыто с 2014 года и не по ней, а по агрессии рассии. Но на ее слова теперь могут ссылаться против ВСУ. Ей еще не объяснил никто рядом что есть юридические процедуры. Слабое звено.
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У Мандель какие то проблемы, с опровержением ранее сказанного...
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А чего только ей? Богдану, Шефиру, партнеру-комойскому когда???
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"Юлию Мендель пытались допросить дважды - военная прокуратура вызывала ее на допрос 26 или 27 июня. А в здание Администрации президента к ней приходил следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук, чтобы поговорить как со свидетелем по делу." - и чего? Когда есть политическая воля, то согнали 100 человек спецназа и Корбану дверь в квартиру выбили, чтобы арестовать. А что здесь застеснялись? Есть закон - делайте по закону. Примусовий привід. Или в игры играете, выторговать для себя чего-то хотите?
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