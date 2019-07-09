 Держава може допомогти промисловцям боротися з індустріальними забрудненнями

Про це під час презентації спільного українсько-німецького проекту з впровадження НДТМ розповів заступник міністра з питань європейської інтеграції Мінприроди Микола Кузьо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель
За словами заступника міністра, Україна прагнутиме до того, щоб впровадити НДМТ за 10 років - швидше, ніж це було в більшості європейських країн. При цьому, зараз розглядається можливість збільшити перехідний період для окремих секторів, щоб дати можливість українському бізнесу адаптуватися під нові стандарти.
Но никого не смущает что:
Олигархи в 90 за копейки приватизировали пром предприятия....
Ни х-я в них не влаживали, инвест проекты не выполняли, доили на износ.
Все еко нормативы за 20 лет нарушали.... Договаривались об отсрочках...переносах...
В очистительные и нов технологии тоже не влаживали!
И тут .... внезапно когда евро нормативы требуют и уже усе ГОРЫТЬ!
Нам сообщают что государство за счет налогов налогоплательщиков будет олигархам "помогать"!
Кажется нас опять хотят "полюбить"!!!!! За наш же счет!
Если государство кому-то собралось помогать - олигархам от этого точно лучше не станет.
Результатом любой помощи государства может быть исключительно незначительное увеличение количества 570-х лексусов и красивых трёхэтажных домиков в Киево-Святошинском районе.