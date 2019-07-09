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 Політика України, Економіка
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Все про:промисловість (48) екологія (426)

 Держава може допомогти промисловцям боротися з індустріальними забрудненнями

Фінансове навантаження на вітчизняні промислові підприємства внаслідок імплементації Директиви про промислові забруднення частково може взяти на себе держава. Зокрема, в Міністерстві екології та природних ресурсів вже думають над майбутнім реформуванням екологічного фонду, щоб використовувати кошти з нього на впровадження європейських стандартів - найкращих доступних технологій і методів управління.

Про це під час презентації спільного українсько-німецького проекту з впровадження НДТМ розповів заступник міністра з питань європейської інтеграції Мінприроди Микола Кузьо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель

За словами заступника міністра, Україна прагнутиме до того, щоб впровадити НДМТ за 10 років - швидше, ніж це було в більшості європейських країн. При цьому, зараз розглядається можливість збільшити перехідний період для окремих секторів, щоб дати можливість українському бізнесу адаптуватися під нові стандарти.

Держава може допомогти промисловцям боротися з індустріальними забрудненнями 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136570
 
 
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ага...А с финансовыми загрзнениями? сколько уже можно Украину ЮЗАТЬ???
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Я знаю як допомогти олігархам - збільшити в 3,5 рази вантажні тарифи Укрзалізниці. Це радикально зменшить обсяги промислового забруднення в Україні і допоможе знайти ефективних власників для провиробництв, в яких є гроші на переобладнання!
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Экология конечно важна.....
Но никого не смущает что:
Олигархи в 90 за копейки приватизировали пром предприятия....
Ни х-я в них не влаживали, инвест проекты не выполняли, доили на износ.
Все еко нормативы за 20 лет нарушали.... Договаривались об отсрочках...переносах...
В очистительные и нов технологии тоже не влаживали!
И тут .... внезапно когда евро нормативы требуют и уже усе ГОРЫТЬ!
Нам сообщают что государство за счет налогов налогоплательщиков будет олигархам "помогать"!
Кажется нас опять хотят "полюбить"!!!!! За наш же счет!
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Не переживайте.
Если государство кому-то собралось помогать - олигархам от этого точно лучше не станет.
Результатом любой помощи государства может быть исключительно незначительное увеличение количества 570-х лексусов и красивых трёхэтажных домиков в Киево-Святошинском районе.
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А продать хатынки в Лондоне и решить проблему с экологией в Мариуполе ахметов не хочет?
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Семерак уже не знает, как ещё подлизаться к олигархам и хапнуть ещё, напоследок.
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