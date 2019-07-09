 Держава може допомогти промисловцям боротися з індустріальними забрудненнями

Про це під час презентації спільного українсько-німецького проекту з впровадження НДТМ розповів заступник міністра з питань європейської інтеграції Мінприроди Микола Кузьо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель

За словами заступника міністра, Україна прагнутиме до того, щоб впровадити НДМТ за 10 років - швидше, ніж це було в більшості європейських країн. При цьому, зараз розглядається можливість збільшити перехідний період для окремих секторів, щоб дати можливість українському бізнесу адаптуватися під нові стандарти.