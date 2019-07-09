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 Події, Фоторепортаж
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 У результаті обстрілу Катеринівки пошкоджено не менше 7 будинків, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК повідомляє, що 7 липня, о 5 ранку, збройні формування Російської Федерації обстріляли селище Катеринівка.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.

У повідомленні української сторони СЦКК зазначається: "Відомо, що вогонь противник вів від напрямку населеного пункту Кіровськ, застосувавши при цьому заборонене мінськими домовленостями озброєння - артилерійські системи калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.

На місці обстрілу, на вулиці Тімірязьєва, офіцери мобільної групи СЦКК зафіксували пошкодження не менше 7 будинків. Зокрема, пошкоджено паркани, дах, вікна та стіни житлових будинків. Крім того, в одному з будинків зруйновано господарську будівлю, сховище для зберігання сіна та пошкоджено літню душову кабіну. А також, в одного з власників будинку згорів мотоцикл і причіп саме від розриву міни.

На щастя обійшлося без жертв, але ворог завдав численних збитків господарям пошкоджених будинків. Таким чином, ворог намагається не тільки залякати місцеве населення, а й спровокувати українських армійців".

У результаті обстрілу Катеринівки пошкоджено не менше 7 будинків, - СЦКК 01
У результаті обстрілу Катеринівки пошкоджено не менше 7 будинків, - СЦКК 02
У результаті обстрілу Катеринівки пошкоджено не менше 7 будинків, - СЦКК 03
У результаті обстрілу Катеринівки пошкоджено не менше 7 будинків, - СЦКК 04
У результаті обстрілу Катеринівки пошкоджено не менше 7 будинків, - СЦКК 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136567
 
 
 Топ коментарі
 
Норм, теперь можно отводит войска к границе с Польшей.
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Это подтверждение слов президента о том,что мы движемся к устойчивому прекращению огня.Он в какой стране живет?Каждый день если не погибшие,то раненные,а он бредит о прекращении огня.Полный пипец!
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Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе (c)
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Норм, теперь можно отводит войска к границе с Польшей.
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"наши люди" стучатся...
"Они же наши люди!" - зеро в своей инаугурационной речи про лугандонцев
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Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе (c)
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Огонь прекратится, когда... нечему будет гореть...
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Та клал этот ватник на нашу армию... мову на хлеб не намажешь, а армию темболее.
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9 июля 2019 Появились новые подробности гибели подводников на «Лошарике».
Следствие рассматривает диверсию в качестве одной из основных версий причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 «Лошарик». ... Возгорание произошло на глубоководной станции АС-31, а не на лодке-носителе. Точное количество людей на «Лошарике» в момент аварии не раскрывается, однако известно, что лодка могла вместить еще пятерых членов экипажа. «Данных о них нет и не будет с учетом секретности операции».

Висновок:
- горів АПЧ носій,
- загинуло впятеро більше, чим було заявлено.
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Это подтверждение слов президента о том,что мы движемся к устойчивому прекращению огня.Он в какой стране живет?Каждый день если не погибшие,то раненные,а он бредит о прекращении огня.Полный пипец!
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красіво сказал: брєдіт... очєнь точно!
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то шо? в отвєт тоже уже ніззя стрилять?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ результаті обстрілу Катеринівки пошкоджено не менше 7 будинків, - СЦКК. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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