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 Спорт, За кордоном
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 "Русский мир" нам шкідливий, - президент брестського "Динамо" Зайцев про запрошення білоруських клубів у російську прем'єр-лігу

Президент брестського "Динамо" Олександр Зайцев обурився запрошенням білоруських клубів на чемпіонат Росії з футболу.

Про це повідомляє "Прессбол", інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином Зайцев відреагував на ідею президента московського ЦСКА Євгенія Гінера розширити російську прем'єр-лігу за рахунок запрошення клубів із Вірменії, Казахстану і Білорусі.

"Що я думаю про пропозицію Гінера? За своєю суттю вона диверсійна і шкідлива. Наші східні сусіди, як це часто за ними водиться, переслідують не тільки спортивні цілі. Не секрет, що сучасне російське суспільство останнім часом активно підживлюється ідеями так званого "русского мира". Витівка із залученням клубів з колишніх радянських республік до складу чемпіонату РПЛ з того ж ряду. Їм це важливо, нам - шкідливо", - сказав Зайцев.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136566
 
   
 Топ коментарі
 
Дерзкий какой. Уважуха.
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Ой - ли? Те, кто поняли - поняли пят лет назад, только теперь те, кто поняли - не понимают 73% желания отката назад...
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Помните как перед анексий продвигалась тема совместного чемпионата России и Украины?
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А вот это правильно.Если нет прививки,не нужно сорваться в инфицированной место.Как ни критиковали наш Майдан белорусы, а за пять лет нашей войны все же кое-чего поняли.
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Ой - ли? Те, кто поняли - поняли пят лет назад, только теперь те, кто поняли - не понимают 73% желания отката назад...
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Это ОНО точно сказало и подумало? Бацька то как?
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чего ж оно-то? позиция адекватного человека, понимающего вредную суть "дружественных" идей русни
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Придурь.......не хочу обижать всех моихз товарищеё арммейских при защите Киева.......
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Помните как перед анексий продвигалась тема совместного чемпионата России и Украины?
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автоматично "накриваються" єврокубки для білорусів..хіба що зроблять знову на основі Динамо збірну..
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