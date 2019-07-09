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 Суспільство
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Все про:НАБУ (2007) суд (5267) Труханов (172)

 Малинівський районний суд Одеси виправдав мера Геннадія Труханова у "справі Краян"

Колегія суддів Малинівського районного суду Одеси сьогодні визнала невинними мера Одеси Геннадія Труханова та його підлеглих у заволодінні 185 млн грн з місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лівий берег".

Суд визнав недоведеним наявність умислу в обвинувачених заволодіти коштами місцевого бюджету. Також суд не побачив у діях Труханова зловживання службовим становищем.

Крім того, суд визнав незаконним вручення детективами Національного антикорупційного бюро фігурантам справи повідомлень про підозру, оскільки при цьому було порушено процедуру. Суд також визнав неналежними доказами матеріали негласних слідчих дій НАБУ щодо мера Одеси.

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Суд підкреслив, що більшість свідків у процесі не підтвердили вчинення обвинуваченими злочинних дій під час купівлі будівлі заводу "Краян". Ба більше, суд не зміг встановити наявність збитків у цій справі. У підсумку суд не встановив факту скоєння злочину. Тож суд визнав невинним Труханова і виправдав його.

Аналогічний вердикт суду оголошено заступнику мера Одеси Павлу Вугельману й іншим обвинуваченим: Олексію Спектору, Василю Шкрябі, Володимиру Радіонову, Петру Загодиренку, Ігореві Кравченку і Галині Богдановій.

Суд також скасував запобіжні заходи, чинні стосовно підсудних.

Нагадаємо, 13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом чиновникам мерії Одеси, серед них і чинному меру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

14 лютого в аеропорту "Бориспіль" детективи НАБУ і прокурори САП затримали Одеського міського голову Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

За версією слідства, ці особи можуть бути причетними до схеми, що завдала збитків місцевому бюджету Одеси. Зокрема, у вересні 2016 року мерія Одеси придбала будівлю, яка раніше належала до цілісного майнового комплексу ДП "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури "Девелопмент-Еліт", яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136564
 
 
 Топ коментарі
 
ай какие молодцы, реформированные судьи. а то стал уже переживать, - с кем маринка по. будет вышивать крестиком.
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он давно барыге занёс и кидалову.шо,первый раз шоли.
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свиня парашенко ..відмазав через луценка свого кориша ((
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Зелёный нарик отмазал через своего хозяина Коломойского-портного.
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Как это показательно: "ваши" они только для тех кто свалил из страны?
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№10 - покидьки і мусор Українського суспільства - із підтримкою5% - у кожного народу як і в Українського народу - є 5% покидьків ..
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тупий порхобот ..(( коломойський який вплив має на прокуратуру?
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Тупой зебил, его прокуратура оправдала?
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Сэр, это не позор, этор полный поездец ! Дальше только самый справедливый в мире суд - СУД мистера Линча!
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ай какие молодцы, реформированные судьи. а то стал уже переживать, - с кем маринка по. будет вышивать крестиком.
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Когда его по лысине погладят,так он и гладью строчит-будь здоров.Непотопляемое говно.Если,к тому же,никто его топить не хочет.
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неожиданность ??????????? не думаю просто продажные недоперереформированные суды
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Очередной глум над государством так называемыми судьями
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Наконец то суды у нас стали не продажными, народными, справедливыми!
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думаете зря клоун приглашал портнова?
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"суды" "реформировал" не портнов и не "клоун"...
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портнов с клоуном их подмяли под себя
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а как же "судебная реформа" а-ля порошенко петя, если петины "суду" "подмяли" за пару недель ""портнов" и "клоун"??? или петина "реформа" ТАК была задумана??????
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Кидалова подельники в судьях! ******** их туда поставил! Сволочи! За что люди гибли и гибнут? За этих упырей???Отправить
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Украинские судьи это главные враги Украины! Они постоянно будут принимать решения направленные во вред реформам и прогрессу страны, просто они знают что иначе их банде хана.
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ЗЕбобик арисовался. ВаЗЕлин не посадил и не расстреля судей как в сериале. аяяяй
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иди "шоколапку" прими, ****** дефективный.
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Эту ветвь власти нужно рубить при самом стволе.Там незапятнаных нет по умолчанию.)
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Партия мэров = самые честные люди и партнеры каломоева и слуг русского народа - таких нельзя класть в обычный смитник, только для особо токсичных отходов!
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Как оказалось, Костя Сапрыкин был всецело прав. Нет методов! Пока не нарвался на жесткий беспредел Жеглова. Наверху ведь понимают, что толкают к беспределу... Да, дела... хреновые дела.
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Печальнее всего, что "Папередники" будут виноваты до самого конца. История ничему не учит.
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Вот уже и весна прошла, а их все отпускают и отпускают. Мародёры грабят украинцев, где зеленский?
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він зараз зайнятий "русскоязычной челюстью" донбасцев)
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"Суд признал недоказанным наличие умысла у обвиняемых на завладение средствами местного бюджета" - Ну этот бюджет - просто сам на труху каак накинется - труха отбивался, отбивался, но бюджет от него так и не ушел. - Молоко трухе за вредность, и звезду героя !!!!!!!!
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Малиновский районный суд сегодня "поднялся" где-то 500 000 баксов.. а апелляция планирует взять "лимон"..
а НАБУ галимые лохи, если не смогли задокументировать "решение вопроса" по Труханову..
PS. Тьфу на вас!.. Тьфу на вас еще раз! (с)
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Недарма він вишивав хрестиком з Марфою Порошенко.
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А що в когось були сумніви що саме так і буде???
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А кто то думал что будет по другому? Да посмотрите что в стране творится. Преступники, убийцы, предатели, воры, выходят на свободу и ржут с *хохлов*.
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Не просто выходят, они нами управляют, потому что туполобое население их выбирает !
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рили ?а ядумал пристрелят а ему еще на морожено дали ))
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Набрали полный рот и плюнули в лицо Холодницкому и Сытнику и запретили утираться!!!
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"Малиновский районный суд Одессы оправдал мэра Геннадия Труханова по "делу Краяна" - если судьи продолжают брать бабло, как ни в чём не бывало, значит рошеновский Пахан влияет на суды и отмазывает своего кореша-офшорника,Труху, т.е. реванш идёт своим ходом, либо уже замазана новая команда Зе, не знаю, ждём реакцию.
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Интересно, сколько это он кинул на лапу "неподкупным" нашим судьям?
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А кто бы сомневался. Такую мразь нужно было в Киеве судить, а лучше - во Львове.
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а у этого суда фамилии есть.. ??? Ну, что бы народ знал этих ублюдков.. !
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Та навіть жодноі секунди не сумнівався ! Трухан білий та пухнастий ! Нічого курва не міняються !!(
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Это ж надо додуматься, криминального авторитета судить в его же городе))))) В обще югик ты маладес!
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Суд признал недоказанным наличие умысла на завладение средств гор.
бюджета 185 млн/грн и полностью оправдал Труху, Кидалов с Порохом
отмазали кореша, "реформа" судебной системы-это когда за 5 лет не сел ни один вип-коррупционер, ни один предатель ДЯКУЄМО!
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Это вишенка на торте всех порошенковских реформ! Не для того он убирал с Одессы Саакаа, что бы потом сидил его корешь Труха.
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А Парубий и Сюмар все спрашивают чей Крым и Лугандон Вот вам жуки и ответ. Пять лет эти контрацептивы не могли реформировать Суды и Прокуратуру , пять лет Карл........ Малиновский районный суд Одессы оправдал мэра Геннадия Труханова по "делу Краяна" - Цензор.НЕТ 3589
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А где патриоты , ну Нац корпус и т.д. почему не блокируют здание суда Малиновский районный суд Одессы оправдал мэра Геннадия Труханова по "делу Краяна" - Цензор.НЕТ 3920
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Питання -хто знищив судову систему України..... Януки -Портнов
Портнов повернувся.......... буде продовжувати свою діяльність.
Одначе є ще апеляційна і касаційна інстанції, роботу яких реанімували і які як раз і спромоглися реформувати
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Классическое нбалово в низком качестве. Расходимся.
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Вот ОНО наше правосудие, а говорят ФЕМИДА слепа.
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Бабло побеждает закон и здравый смысл ! Не страна а жопа мира !
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМалинівський районний суд Одеси виправдав мера Геннадія Труханова у "справі Краян"
 
 
 
 
 
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