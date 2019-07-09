 Міністру енергетики Насалику вручили підозру

Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
За версією слідства, міністр чотири роки поспіль не декларував позику 1,249 млн доларів, отриману в 2014 році.
Дії Насалика кваліфікували за ст.366-1 Кримінального кодексу - умисне декларування недостовірних даних.
... и плед.
Я тоже до пенсии займу!
Появились новые подробности гибели подводников на «Лошарике».
Следствие рассматривает диверсию в качестве одной из основных версий причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 «Лошарик». Об этом сообщает принадлежащее РБК.»