 Міністру енергетики Насалику вручили підозру

Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За версією слідства, міністр чотири роки поспіль не декларував позику 1,249 млн доларів, отриману в 2014 році.

Дії Насалика кваліфікували за ст.366-1 Кримінального кодексу - умисне декларування недостовірних даних.

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