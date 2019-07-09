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 Політика України
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Все про:НАБУ (2007) Насалик (139)

 Міністру енергетики Насалику вручили підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості Ігореві Насалику.

Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За версією слідства, міністр чотири роки поспіль не декларував позику 1,249 млн доларів, отриману в 2014 році.

Дії Насалика кваліфікували за ст.366-1 Кримінального кодексу - умисне декларування недостовірних даних.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136563
 
 
 Топ коментарі
 
Министру энергетики Насалику вручили подозрение

... и плед.
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Постепенно и до главного престарелого покровителя свинарчуков всяких доберутся.
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А где лямы раздают?
Я тоже до пенсии займу!
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Министру энергетики Насалику вручили подозрение

... и плед.
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И что Насалику за это будет? Ровным счетом ничего.
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подозрєнійє об'являют, а нє вручают. То йєму бамагу вручілі про ета
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Так он йейо ні прачьол.Вибросіл нє чітая.А раз нєт бумагі-нєт і подозрєнія.Нєвіновєн,***.))
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так он йєйо і нє вибрасивая нє прачьол - оно чітать нє умєйєт па-украінскі
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Постепенно и до главного престарелого покровителя свинарчуков всяких доберутся.
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Да, престарелый покровитель Зеленского до всего доберется. Но начал он с самого прибыльного - с энергетики.
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насцаліку-насраліку - от же хвамілія
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А где лямы раздают?
Я тоже до пенсии займу!
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9 июля 2019
Появились новые подробности гибели подводников на «Лошарике».



Следствие рассматривает диверсию в качестве одной из основных версий причин пожара на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 «Лошарик». Об этом сообщает принадлежащее РБК.»
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визитку яроша в аккумулятоном отсеке уже нашли?
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Ви там обережно не посадіть когось з переляку!!! Министру энергетики Насалику вручили подозрение - Цензор.НЕТ 8139
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Он προςιραλ интересы Украины 4 года подряд а принесли подозрение только сейчас.
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хароша ідєя с греческім шрифтом - красіва!
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Политическое руководство страны было им довольно. Интересы Украины - их интересы
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Занял человек у барыги 1.25 ляма баксов чего пристали ... депозит проценты так и живет бедняга.
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Аналогичное подозрение можно вручать любому соевому чинуше - честных людей там нет от слова совсем. Вор и мародер пораженко мог назначать на должности только таких же воров и мародеров, которые, в свою очередь организовывали потоки награбленного бабла снизу, с мест, на самый верх, вплоть до разжиревшего на народной крови свинорошеновского упыря
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМіністру енергетики Насалику вручили підозру
 
 
 
 
 
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