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 Політика України
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Все про:Зеленський (1986) контрабанда (947) митниця (520) наказ (157)

 Зеленський підписав указ про боротьбу з контрабандою і корупцією на митниці

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про протидію контрабанді та корупції на митниці.

Відповідний документ "Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів" оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що цей указ підписано з метою посилення ефективності протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, та підвищення рівня довіри бізнесу до державних органів.

Згідно з указом Кабінету Міністрів доручено створити на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади інформаційний ресурс для забезпечення можливості добровільного та публічного декларування товарів значної кількості найменувань, які ввозяться на митну територію України однією партією та оприлюднити щомісячні звіти про результати реалізації експериментального проекту щодо унеможливлення ухилення від сплати митних платежів.

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Крім цього, уряд має опрацювати питання оприлюднення у форматі відкритих даних знеособленої інформації про митну вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України, і ввести систему обміну в режимі реального часу інформацією з відповідними інформаційними системами інших держав щодо митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України.

Кабінет міністрів також має вжити до 1 січня 2020 року заходи для належної взаємодії між гарантами, що видають фінансові гарантії для забезпечення сплати митних платежів, та органами доходів і зборів відповідно до вимог Митного кодексу.

Окремо в указі Секретарю РНБО доручено внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України питання щодо утворення Міжвідомчої комісії з питань боротьби з контрабандою та корупцією на митниці для розроблення та внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проекту програми боротьби з контрабандою і корупцією під час митного оформлення товарів.

Крім цього, згідно з указом, в Апараті РНБО має бути організований телефон довіри для повідомлень про випадки контрабанди та корупції під час митного оформлення товарів, а також про дії, що мають ознаки ухилення від сплати митних платежів.

Генеральній прокуратурі України, СБУ і Нацполіції рекомендовано вжити заходи щодо недопущення надання доручень органам доходів і зборів про проведення оглядів  товарів, транспортних засобів комерційного призначення, крім випадків надсилання доручень за встановленою формою в рамках кримінального провадження.

Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136562
 
   
 Топ коментарі
 
Зєлєнскій прєкраті!! Как порохоботов фінансіровать, если кормушку забрать??
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Откройте кто нибудь форточку у него в кабинете ,,,,,кумар выйти должен,,,,,
Сей опус - полное подтверждение того что у руля собрались кухарки,,,,,.все о чем там написано либо уже работает согласно ТКУ .ПКМУ и других нормативных актов либо переходит в разряд" немного по дебильному написано,,,,,"
Специалисты уже смеются над верхом непрофесионализма при написании сего документа
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Порох все встигав сам:красти в армії, купувати суддів, дестабілізувати ЄС, рубати ліс, возити вугілля, копати бурштин. При чому він все це робив, будучи в дрободан бухим. Який місний чолов'яга ...
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Зєлєнскій прєкраті!! Как порохоботов фінансіровать, если кормушку забрать??
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закарпаття живе на контрабанді. от вони і зрадіють))) і шо цікаво вони масово глосували за Зе
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Чтобы попасть в пятую колонну Путина - нужно бить в десятку.
А десятка это партия Порошенко.
Пиарщики Петра Алексеевича, вы сами поняли, что написали?

Вы назвали "Европейскую солидарность" 5ой колонной, которую нужно застрелить😬.
Откровенная тупость или тупо откровенность?Зеленский подписал указ о борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне - Цензор.НЕТ 7000
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+11.80! Хотя деньги соевый свин платит куда большие (снял за четыре почти недели 34 миллиона наличными на "благие" цели!).
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Не позортесь; неужели Вам, Алекс, за похабство сие, за непотребство и нетерпимость к оппонентам свин мальдивский платит больше?
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На борьбу с коррупцией надо выделить 2 ... кладбища. Только тогда будет результат.
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Мынстецевские художники так замалевались в поддержку шоколадно РЫГО-УБЛЮДИНЫ, шо забыли намалевать ЖОППОзиційний блок "ЗА ЖЫДДЯ"
Случайность или совпадение???
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Порох все встигав сам:красти в армії, купувати суддів, дестабілізувати ЄС, рубати ліс, возити вугілля, копати бурштин. При чому він все це робив, будучи в дрободан бухим. Який місний чолов'яга ...
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Та нічого, змучений перельотами Зєлєнскій теж не слабак, своїми указами міняє країну:
"Війна, стій! Ать-два!", "Мобільний інтернет, покращуйся! Ать-два!", "Митниця! З контрабандою борись! Ать-два!"
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Почему это сам все делал? Не сам, у него ведь есть потужна команда. И генералы.
В общем, подельники.
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поможе то як метвому припарка...лише потоки тепер підуть в потрібне оточення та кошерні кишені
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Цікаво,які результати доручення Зе за дві неділі побороти корупцію і контрабанду,яке він дав Баканову?Живу біля кордону і по перевіреним чуткам знаю,що у контрабандистів та прикордонників це викликало лише сміх.До речі,контрабанда на кордоні з рашкою відродилася з весни,коли під Порохом захиталося крісло.
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вона і при йому була,але тихо. всі знають які бригади то кришують. але у них кругом свої
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Раньше чё, раньше просто указа не было. Вот и воровали.
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а как же 73% наріда. и только не говорите что среди них нет фопов которые возят серый товар
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Это Зе ко-*****? тут мой сосед контрабанду в квартиру занес. приезжайте скорее!


"Кроме этого, согласно указу, в Аппарате СНБО должен быть организован телефон доверия для сообщений о случаях контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров, а также о действиях, имеющих признаки уклонения от уплаты таможенных платежей."

Зеленский подписал указ о борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне - Цензор.НЕТ 1329
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А без указа Пигмея борьба не ладится совсем?)
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ручное управление - как его шефа в Московии
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Зеленский подписал... Он писать-то умеет? Кто-нибудь проверял? Правильно говорить "У Зеленкого подписали". Кто у нас президент никому не известно. Клоун из телевизора на президента не тянет никак.
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Откройте кто нибудь форточку у него в кабинете ,,,,,кумар выйти должен,,,,,
Сей опус - полное подтверждение того что у руля собрались кухарки,,,,,.все о чем там написано либо уже работает согласно ТКУ .ПКМУ и других нормативных актов либо переходит в разряд" немного по дебильному написано,,,,,"
Специалисты уже смеются над верхом непрофесионализма при написании сего документа
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А вы уже прочитали этот документ, который был подписан пару часов назад, полностью в нем разобрались, да еще получили комментарии специалистов?!!? Да вас нужно куда нибудь супер экспертом срочно назначать!

Хотя... Давайте угадаю. И документ не читали, и не разобрались, потому как вряд ли понимаете прочитанное, да и специалисты с подобными "экспертами" не общаются. Западло.

А все что сделали, так это испортили воздух. Здесь. И видимо не бескорыстно.
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вы не ищите смысл в его указах.
ищите коррупционный интерес богдана
и мигом все становится рациональным
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сегодня, в течении часа после подписания этого Указа, умерло от хохота несколько контрабандистов.. Зеленский подписал указ о борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне - Цензор.НЕТ 5593
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Є єдиний спосіб подолати корупцію на таможні - найняти британську приватну контору, усі інші варіанти - це переділ потоків та імітація дій. Думай(те). Зеленский подписал указ о борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне - Цензор.НЕТ 7493
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Поржав ... Хорошковський з фірташем мабуть вас на роботу візьмуть.
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Указ подписан...свои люди на нужных местах расставлены....контрабанда из средств массовой информации исчезнет уже завтра....
А денежные потоки с контрабанды...который на себе переключил Богдана...потекут тихо и без шуму в новом...нужном русле...
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Зеля вирішив насмішити контрабандистів і прикордонників.
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Прикольно.
- Контрабанда, стой! Раз-два
- Взятки, кыш! Ать-два
Оказывается, чтобы прекратить контрабанду и взяточничество, достаточно указа, а не длительной и напряжённной работы?
Не, ну стремление-то похвальное. Главное, чтобы просто указом не ограничилось.
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Мабуть ви цього ніколи не зрозумієте...
Але дійсно достатньо волі тих хто кришує...
Самодіяльністю вже давно ніхто не займається... Дуже великі ризики
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Молодец, Володимир! Дави параженковскую свинотную мразоту по всем фронтам!
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наивный в лондоне обитает, а вам зеленку скармливает..))) каждому свое
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Это с каких пор запоребрекове стало Лондоном?
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Бояра мозг проела? Изволь выражаться яснее.
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Вот не могу не огласится. Или как говорил один знакомый: - Точно в дыдочку!
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Все, наконец-то зеля выпустил указ 🤡
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Хоть я и Порохобот Жесткий!!!
Но Зеленский прям ПРЕТ!!!! Приятно!!!
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вот не хороший человек - опять все на таможне подорожает - сколько можно доить бизнес?новый приходит - одно и то же - когда вы уже наедитесь
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А чому великий рехформатор втіхаря засунув під сукно укази про створення ТСК та процедури імпічмента ? Думаэ що само "розсосеться"? Аналізи -2
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Очередная "Контрабанда - СТОП". Пока причину в виде пошлин акцизов и НДС не уберут - все бесполезно.
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На таможне практически да. А ты думаешь тут такие дураки как у нас в правительстве сидят ? Я не видел здес, например, ни одной "бляхи". Даже понятия такого нет. А в Украине привыкли крутить людям яйца а потом героически бороться со всевозможными "контрабандами". Это так не работает, давно пора уже понять.
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все будет так же как с его паром на мосте в Станице Луганской, переговорами с фюререром,с особождением пленных и так далее и так далее - балабол
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Главное-надо сделать контрабанду по УК уголовным преступлением с соответствующими сроками отсидки. Резко ограничить действие залогов, штрафов и домашних арестов, прежде всего по преступлениям,связанным с коррупцией в гос. органах и со всеми другими преступлениями в гос. органах и по гос. имуществу, - все должны сидеть в СИЗО. Надо резко ужесточать все виды наказаний и увеличивать сроки заключения в разы. В стране надо наводить порядок.
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Ага а за вбивство через необережність як завжди до 5 років тюрми умовно...
За державну зраду до десяти...
А от за контрабанду розстрілювати...
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Че порохоботы завизжали. Ну визжите падлы,так и быть. Пройдут выборы,порох финансирование прикроет,может нормальными людьми станете.
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Да они может и станут другими людьми,но ты умным не станешь.
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ну вот и всё, щас бабло рекой потечет в бюджет. Да, зебилики?
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Думаешь, не потечет бабло? Да, бубука?
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А наивные лохи думают, что контрабанда это плохо. Ага...
Да, благодаря контрабандистам у нас цены на товары ниже наверное на 30-40%.
К тому же контрабандисты на этом зарабатывают для своей семьи и детей и являются в итоге платежеспособными.
А многие европейские страны вообще подняли свои экономики от феодализма к капитализму исключительно за счет накопления капитала на мировой контрабанде. А вы думали на тяжелом труде?
Как сказал мне хозяин крупной сети ресторанов Одессы и Киева - "Если бы в Одессе полностью перекрыли бы контрабанду, то через месяц все бы жрали крыс от голодухи!"
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Да-да. Скоро доллар будет по 200, а петя победит в первом туре президентских выборов.
Да еще к тому же крупные контрабандные магнаты, которые начинаю усераться и которые за свое краденное бабло могут нанять тысячи тролей, чтобы те расхваливали везде прелести контрабанды.
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У порохоботовской мысли теперь всегда раздолье. Пока петю не посадят. Тогда, наверное, заткнутся.

Издал указ, - это конечно как мертвому припарки. Не издал указ, - вот же клоун, ну ничего не делает из того что обещал.
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Когда начнутся посадки соевой мрази, Володя? Неужели новая власть не понимает, что свинорошеновская падаль - это пятая колонна внутри страны, которая будет гадить до последнего, надеясь на реванш? Необходимо раз и навсегда покончить со всей этой публикой!
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Псилоцибьі- такая весчь, не упо реблчй часто)
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Митна вартість - основа схем.
Якщо вдасться відкрити всі декларації то ми отримаєм конкуренцію і розвиток ринку...
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Контробанда - це паралельний світ. У нас таких світів - як блох у собаки.
Розкрадання при держзакупівлях, податкова, гральні автомати, аптеки, добування бурштину, монополіїї... до 90% економіки - в тіні... За що не візьмешся, кругом крадуть Но! У нас тепер є Дартаньян! Егє-гєй!!! І вот перша проблєма рєшена!!!.. Я слідкую. У мене всі ходи записані ))
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Бумага все стерпит, правильно Зеклоун. Закон как дышло, как захотел так и вышло.
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Власне-по барабану!Чому б не поміняти кумів Педро Молдавського на сватів Зеленського на таможнях?Головне-добробут українця,а не 148 власних бізнесів пахана мародера.ПЕС стецьків наполоханих-гавкає,а караван іде!
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Твої зелені випорожнення на тлі повної здачі країни риговиродкам дуже важливі)
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Запомни-если ПЕреходит на ПЕрсоналии-это ПЕС шавка-ПЕтюшка.
Если он лает- караван идет правильно!
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Сваты Зеленского и сами голодные, и это - главнее...
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Не перестает удивлять стремление к реваншу ПЕтюха с надрезанной шеей-его в кипяток пора,а он всё клешнями дёргает.Рефлекс-страшная штука!
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Алё, секта! Ку-ку, ёпта! Так слышно?
Уже который раз говорю, пару недель назад в Одессе поставлены новые/свои смотрящие по таможне с новыми правилами, прокладками и т.п. Но олигофрены секты Зеленского продолжают свято верить в гнусавую непорочную миссию.
Апестол Владимир ничего не решает, апесдол Вова ничего никому не должен.
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Ура.а.а!!!!!
Корупція на кордоні поборена.
Можна перепочити.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський підписав указ про боротьбу з контрабандою і корупцією на митниці
 
 
 
 
 
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