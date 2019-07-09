 Зеленський підписав указ про боротьбу з контрабандою і корупцією на митниці

Відповідний документ "Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів" оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що цей указ підписано з метою посилення ефективності протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, та підвищення рівня довіри бізнесу до державних органів.
Згідно з указом Кабінету Міністрів доручено створити на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади інформаційний ресурс для забезпечення можливості добровільного та публічного декларування товарів значної кількості найменувань, які ввозяться на митну територію України однією партією та оприлюднити щомісячні звіти про результати реалізації експериментального проекту щодо унеможливлення ухилення від сплати митних платежів.
Крім цього, уряд має опрацювати питання оприлюднення у форматі відкритих даних знеособленої інформації про митну вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України, і ввести систему обміну в режимі реального часу інформацією з відповідними інформаційними системами інших держав щодо митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України.
Кабінет міністрів також має вжити до 1 січня 2020 року заходи для належної взаємодії між гарантами, що видають фінансові гарантії для забезпечення сплати митних платежів, та органами доходів і зборів відповідно до вимог Митного кодексу.
Окремо в указі Секретарю РНБО доручено внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України питання щодо утворення Міжвідомчої комісії з питань боротьби з контрабандою та корупцією на митниці для розроблення та внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проекту програми боротьби з контрабандою і корупцією під час митного оформлення товарів.
Крім цього, згідно з указом, в Апараті РНБО має бути організований телефон довіри для повідомлень про випадки контрабанди та корупції під час митного оформлення товарів, а також про дії, що мають ознаки ухилення від сплати митних платежів.
Генеральній прокуратурі України, СБУ і Нацполіції рекомендовано вжити заходи щодо недопущення надання доручень органам доходів і зборів про проведення оглядів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, крім випадків надсилання доручень за встановленою формою в рамках кримінального провадження.
Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
А десятка это партия Порошенко.
Пиарщики Петра Алексеевича, вы сами поняли, что написали?
Вы назвали "Европейскую солидарность" 5ой колонной, которую нужно застрелить😬.
Откровенная тупость или тупо откровенность?
Случайность или совпадение???
"Війна, стій! Ать-два!", "Мобільний інтернет, покращуйся! Ать-два!", "Митниця! З контрабандою борись! Ать-два!"
В общем, подельники.
https://petition.president.gov.ua/petition/60252
"Кроме этого, согласно указу, в Аппарате СНБО должен быть организован телефон доверия для сообщений о случаях контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров, а также о действиях, имеющих признаки уклонения от уплаты таможенных платежей."
Сей опус - полное подтверждение того что у руля собрались кухарки,,,,,.все о чем там написано либо уже работает согласно ТКУ .ПКМУ и других нормативных актов либо переходит в разряд" немного по дебильному написано,,,,,"
Специалисты уже смеются над верхом непрофесионализма при написании сего документа
Хотя... Давайте угадаю. И документ не читали, и не разобрались, потому как вряд ли понимаете прочитанное, да и специалисты с подобными "экспертами" не общаются. Западло.
А все что сделали, так это испортили воздух. Здесь. И видимо не бескорыстно.
ищите коррупционный интерес богдана
и мигом все становится рациональным
А денежные потоки с контрабанды...который на себе переключил Богдана...потекут тихо и без шуму в новом...нужном русле...
- Контрабанда, стой! Раз-два
- Взятки, кыш! Ать-два
Оказывается, чтобы прекратить контрабанду и взяточничество, достаточно указа, а не длительной и напряжённной работы?
Не, ну стремление-то похвальное. Главное, чтобы просто указом не ограничилось.
Але дійсно достатньо волі тих хто кришує...
Самодіяльністю вже давно ніхто не займається... Дуже великі ризики
go fuck youself
Но Зеленский прям ПРЕТ!!!! Приятно!!!
За державну зраду до десяти...
А от за контрабанду розстрілювати...
Да, благодаря контрабандистам у нас цены на товары ниже наверное на 30-40%.
К тому же контрабандисты на этом зарабатывают для своей семьи и детей и являются в итоге платежеспособными.
А многие европейские страны вообще подняли свои экономики от феодализма к капитализму исключительно за счет накопления капитала на мировой контрабанде. А вы думали на тяжелом труде?
Как сказал мне хозяин крупной сети ресторанов Одессы и Киева - "Если бы в Одессе полностью перекрыли бы контрабанду, то через месяц все бы жрали крыс от голодухи!"
Да еще к тому же крупные контрабандные магнаты, которые начинаю усераться и которые за свое краденное бабло могут нанять тысячи тролей, чтобы те расхваливали везде прелести контрабанды.
Издал указ, - это конечно как мертвому припарки. Не издал указ, - вот же клоун, ну ничего не делает из того что обещал.
Вся жизнь впереди!©
Якщо вдасться відкрити всі декларації то ми отримаєм конкуренцію і розвиток ринку...
Розкрадання при держзакупівлях, податкова, гральні автомати, аптеки, добування бурштину, монополіїї... до 90% економіки - в тіні... За що не візьмешся, кругом крадуть Но! У нас тепер є Дартаньян! Егє-гєй!!! І вот перша проблєма рєшена!!!.. Я слідкую. У мене всі ходи записані ))
Если он лает- караван идет правильно!
Уже который раз говорю, пару недель назад в Одессе поставлены новые/свои смотрящие по таможне с новыми правилами, прокладками и т.п. Но олигофрены секты Зеленского продолжают свято верить в гнусавую непорочную миссию.
Апестол Владимир ничего не решает, апесдол Вова ничего никому не должен.
Корупція на кордоні поборена.
Можна перепочити.