 Зеленський звільнив 71 керівника РДА по всій країні (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №№76/2019 рп - 149/2019 рп датовані 9 липня та опубліковані на офіційному сайті глави Української держави.

У місті Києві звільнено голів Голосіївської, Святошинської та Солом'янської РДА.

У Вінницькій області звільнено голів Бершадської, Гайсинської, Жмеринської, Літинської, Могилів-Подільської, Мурованокуріровецької, Теплицької, Тростянецької, Шаргородської і Ямпільської райадміністрацій

Також звільнено голів Володимир-Волинської, Горохівської, Ківерцівської, Ковельської, Ратнівської, Старовижівської, Турійської і Шацької райадміністрацій Волинської області.

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Крім того, звільнено голів Бахмутської, Волноваської і Мангуської райадміністрацій Донецької області.

Звільнено главу Новомосковської райадміністрації Дніпропетровської області.

Позбулися своїх постів голови Бердичівської і Черняхівської РДА на Житомирщині.

На Закарпатті звільнено керівників Виноградівської, Тячівської і Хустської РДА.

Голови Гайворонської, Знам'янської, Маловисківської, Новогородковської, Новомиргородської, Олександрівської, Онуфріївської, Петрівської, Світловодської, Устинівської РДА на Кіровоградщині.

У Львівській області звільнено голів Дрогобицької, Жовківської, Кам'янобузької, Пустомитівської і Турківської РДА.

Глави Біловодської, Новопсковської, Попаснянської, Сватівської, Старобільської РДА позбулися своїх посад у Луганській області.

На Одещині звільнено голову Болградської РДА.

Голови Великобагачської і Кобеляцької РДА втратили свої пости на Полтавщині.

У Рівненській області звільнено голів Володимирецької, Дубровицької та Зарічненської РДА.

Голови Великописарівської, Глухівської, Краснопільської, Охтирської, Сумської РДА звільнені на Сумщині.

На Тернопільщині звільнено керівників Борщівської, Теребовлянської, Тернопільської та Зборівської РДА.

Голову Волочиської РДА звільнено на Хмельниччині.

У Черкаській області звільнено голів Каменської, Монастирищенської, Чигиринської, Чорнобаївської та Шполянської РДА.