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Все про:Зеленський (1986) звільнення (574) РДА (101)

 Зеленський звільнив 71 керівника РДА по всій країні (оновлено)

Президент України Володимир Зеленської підписав укази про звільнення десяти голів районних державних адміністрацій у Вінницькій області, восьми - у Волинській, трьох - в Донецькій, трьох у місті Києві, одного - в Дніпропетровській області, двох - у Житомирській, трьох - у Закарпатській, десятьох - у Кіровоградській області, п'ятьох - у Львівській, п'ятьох - у Луганській, одного - в Одеській, двох - у Полтавській, трьох - у Рівненській, п'ятьох - у Сумській, чотирьох - у Тернопільській, одного - в Хмельницькій і п'ятьох у Черкаській області.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №№76/2019 рп - 149/2019 рп датовані 9 липня та опубліковані на офіційному сайті глави Української держави.

У місті Києві звільнено голів Голосіївської, Святошинської та Солом'янської РДА.

У Вінницькій області звільнено голів Бершадської, Гайсинської, Жмеринської, Літинської, Могилів-Подільської, Мурованокуріровецької, Теплицької, Тростянецької, Шаргородської і Ямпільської райадміністрацій 

Також звільнено голів Володимир-Волинської, Горохівської, Ківерцівської, Ковельської, Ратнівської, Старовижівської, Турійської і Шацької райадміністрацій Волинської області.

Також читайте: Зеленський звільнив чотирьох голів РДА - одного в Донецькій області, трьох - у Львівській

Крім того, звільнено голів Бахмутської, Волноваської і Мангуської райадміністрацій Донецької області.

Звільнено главу Новомосковської райадміністрації Дніпропетровської області.

Позбулися своїх постів голови Бердичівської і Черняхівської РДА на Житомирщині.

На Закарпатті звільнено керівників Виноградівської, Тячівської і Хустської РДА.

Голови Гайворонської, Знам'янської, Маловисківської, Новогородковської, Новомиргородської, Олександрівської, Онуфріївської, Петрівської, Світловодської, Устинівської РДА на Кіровоградщині.

У Львівській області звільнено голів Дрогобицької, Жовківської, Кам'янобузької, Пустомитівської і Турківської РДА.

Глави Біловодської, Новопсковської, Попаснянської, Сватівської, Старобільської РДА позбулися своїх посад у Луганській області.

На Одещині звільнено голову Болградської РДА.

Голови Великобагачської і Кобеляцької РДА втратили свої пости на Полтавщині.

У Рівненській області звільнено голів Володимирецької, Дубровицької та Зарічненської РДА.

Голови Великописарівської, Глухівської, Краснопільської, Охтирської, Сумської РДА звільнені на Сумщині.

На Тернопільщині звільнено керівників Борщівської, Теребовлянської, Тернопільської та Зборівської РДА.

Голову Волочиської РДА звільнено на Хмельниччині.

У Черкаській області звільнено голів Каменської, Монастирищенської, Чигиринської, Чорнобаївської та Шполянської РДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136561
 
 
 Топ коментарі
 
У Коломойского и его банды свои планы
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Зеленський звільнив 25 керівників райадміністрацій у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській областях та Києві - Цензор.НЕТ 6020 belge
Я не понимаю, зачем он их меняет?
Для контролю... Зеленський звільнив 25 керівників райадміністрацій у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській областях та Києві - Цензор.НЕТ 9863

Зеленський звільнив 25 керівників райадміністрацій у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській областях та Києві - Цензор.НЕТ 5100

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Всю старую криминальную банду соевой мрази - под суд!
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Я не понимаю, зачем он их меняет? Это ж публика из такого материала сделана, что любое начальство в самую дырочку лижут. Был петя - его обслуживали, теперь бы и вову не хуже.. Или он качественно других на их места заведёт? Зеленский уволил 25 руководителей райадминистраций в Винницкой, Волынской, Донецкой и Днепропетровской областях и Киеве - Цензор.НЕТ 2500
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У Коломойского и его банды свои планы
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Цікаво чи будуть конкурси на посади Голів РДА, чи будуть призначати без конкурсу як мутних керівників обладміністрацій? Саакашвілі проводив відкриті конкурси на посади голів РДА, це був чудовий досвід, на посади прийшли люди які пройшли публічний відбір та публічні співбесіди, які транслювались в Інтернет і громадськість могла відразу бачити що за людина пропонує себе на посаду Голови РДА і підтримувати чи не підтримувати канидата!
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Ему же нужно показать своим 73% избирателям-как он "лихо борется с местными коррупционерами"!!!!А может ему просто нечем заняться....
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belge
Я не понимаю, зачем он их меняет?
Для контролю... Зеленський звільнив 25 керівників райадміністрацій у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській областях та Києві - Цензор.НЕТ 9863

Зеленський звільнив 25 керівників райадміністрацій у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській областях та Києві - Цензор.НЕТ 5100

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А из 110 назначенных порошенко губернаторов все воры и коррупционеры высшей масти
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А, як завжди, лайном плюнув і в кущі. А ми можемо довести, що зЕ розставляє на посади сепарів
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Порошенко вор и назначал исключительно воров
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Кудріть вашу на ліво ... Мантра про "мародеров и воров" вже не спрацьовує. Доказів крадіжок немає.
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І що там зі "свинарчуками", вже повернули на посади?
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Если это так - тогда это прогресс по сравнению с Петей, у того все 100% назначений были либо сепары или воры...))
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Вот так бы, одним росчерком пера всех сепаров уволить с Украины в Тамбов..!
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Не хочет такого - анекдот про Брежнева: приходит он к врачу с жалобой на запоры, врач посмотрел и говорит: Леонид Ильич! Да у Вас там на заднице дырки нет! "Вот сволочи",- отвечает Леонид Ильич - "Зализали все-таки".
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абсолютно непонятные телодвижения. ведь в админрезерве накоплены точно такие же как и эти. другие в этом отстойнике не накапливаются. разве шо только поменять на своих. но те же точно такие как и те, шо есть в админрезерве. ну откуда пластилину в жопе власти взяться? только что разве - попытка не пытка.
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Добрый, уволил, а мог бы и бритвочкой по горлу
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Бритвочка затупится от такого количества
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Всю старую криминальную банду соевой мрази - под суд!
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Ох лол, не ля того беня люстрацию отменяет...
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ты еще кончил?) кончишь полегчает наверное)
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Жека , ти чого ? Вона ж про тебе турбується , а ти бикуєш .
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Зачистка соевых проходит медленно, но уверенно! Зеленський звільнив 25 керівників райадміністрацій у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській областях та Києві - Цензор.НЕТ 9964
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хтось з його команди сказав,що вони набірають навіть на сайтц знайомств.
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Владимир Петренко d6125f28Ваше желание еще раз пнуть попередника на чем только можно понятно. То, что вы до сих пор воюете не с Путиным, а с Порошенко - настолько очевидно, настолько бросается в глаза, что это уже даже не прилично.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
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Позвольте, позвольте, разве господин соевый гидрант уже подох? Он - увы! - жив, хочет опять во власть и прилагает неимоверные усилия ( Вы - тому свидетель финансовый) для раздора в украинском обществе. Не выйдет, або скоро - суд праведный наближается.
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Как это нет?есть его команда и подчиненные,которые грабят народ и выполняют прихоти барыги,ставят подножки и наводят хаос по стране
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Комусь не подобалось, що Зеленський нічого не робе, на, не чую ???
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Руйнує, аж гай гуде. А ось зі своренням чогось гарного, ніяк. Он і своїм виборцям збрехав. Знову. Підписав би Закон про імпічмент, і перша обіцянка виконана. А так... "Ломать, не строить"
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Депутати старої ВР нє согласны одним пакетом- депутатська неприкосновеність, судейська і імпічмент.
Що тобі невігласе не зрозуміло, га ????
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а что он по твоему делает??на заседаданиях и конференциях ПОТЕРЯННЫЙ напрочь присутствует??присутствовать эт не значит что работать!! Зеленський звільнив 61 керівника РДА по всій країні - Цензор.НЕТ 7951 Зеленський звільнив 61 керівника РДА по всій країні - Цензор.НЕТ 7241
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вся старая система сплотилась против команды зе ибо знают ворюги что он другой масти.
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это ЗЕбилу напиши!! он сам не понимает какой он МАСТИ!!(единственный кто может знать во что ЗЕбила вымазал и определить его масть это коломой!!)пункт!! Зеленський звільнив 61 керівника РДА по всій країні - Цензор.НЕТ 3393 Зеленський звільнив 61 керівника РДА по всій країні - Цензор.НЕТ 7568
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Все просто как жизнь нужен админресурс рейтинг катастрофически падает быстрее чем по опросам Зедебило заволновалося
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правильно делает, лишает Петрика карусели с админресурсом на выборах Зеленський звільнив 25 керівників райадміністрацій у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській областях та Києві - Цензор.НЕТ 5216
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да соевые методы демократии известны давно, но на этот раз вы попали на любовь Зеленський звільнив 61 керівника РДА по всій країні - Цензор.НЕТ 9558
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еще раз спрашиваю,кто назначен вместо них,раз уволили значит должен кто заменить их,кто,где они,где их фамилии??????
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ты его прости ради Бога ,что он не успел с тобой согласовать и обнародовать новых ,ну так как это делал Петрик Зеленський звільнив 61 керівника РДА по всій країні - Цензор.НЕТ 6515
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то есть он оставил 61 район в стране без руководителей,а ведь без подписей глав,пусть да зебилом назначеных,многое остановится, верней приостановится,там детский дом,или дом престарелых не профинансируют,там соц програмы притормозят,ведь подпись то нужна для выделения финансов,повторюсь,пусть *самыми честными лицами* от зе но нужна
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не мели ерунды , и как районы не пропадали и дети с голоду не пухли когда глава района был в отпуску?подпись поставит и зам ,его образец есть в банке
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а замы по логике зебиликов честнейшие люди,не чета председателям?) не слаживается у вас картинка,по борьбе с админресурсом перед выборами
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ты как первый раз замужем,нет не честные ,убирают сразу большее зло ,потом когда будет новый он уберет и замов, назначит других Зеленський звільнив 61 керівника РДА по всій країні - Цензор.НЕТ 9893
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а я тебе что написал ?потом когда будет новый (ГЛАВА) он уберет и замов, назначит других Зеленський звільнив 61 керівника РДА по всій країні - Цензор.НЕТ 9074
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Перед выборами это более чем правильно. Ставленников Мародера надо отгонять, чтоб не устраивали фальсификации в пользу переименованной из свинарника ПСарни
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Так я не понял. В Запорожье рыги продолжают править?
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уволить уволил,назначил кого? или тоже после выборов назначит,что бы зебилы не охренели от *новых лиц*
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хаотические метания перед выборами,смотрите мол ,я круто борюсь с системой,
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В любом случае, мы должны многое менять. Имитация реформ, пустые обещания и двойные стандарты с 1991года осталась только имитацией.
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правда в отводе войск и офисе преза,больше кроме слов...........
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Большая просьба к Вам. Передайте Порошенко, хватит истерить. Пусть поменяет свою риторику и свое мышление. Спасибо.
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а то что люди могут иметь своё мнение,таким как ты непонятно напрочь?
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да кто назначен то вместо них,простой вопрос но у зебов нет ответа на него
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Если бы зачистка,так на ротацию Рыгов с Аналами смахивает?
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Везде ********** малороских поназначал, или есть парочка проукраинских?
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в його адиіністрації немає ні одного українця-------для клоуна ми не формат.
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Очень может быть, что с ДНР депутаты попадут в ВР, ежели подвезут пенсионеров с ОРДЛО...Вера идет с Авдеевки а Гадя чуть не с самого Донецка???
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а як через суд відновляться. Це анекдотична ситуація - указ зверху завертається вироком знизу.
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умиляет!! как ПАЦАН упражняется!!(хотя как по мне тупо ИСПРАЖНЯЕТСЯ лиж бы лохторату понравиться!!)боюсь что результат будет не то что ЗЕро!! а минус!!в хрен знает какой степени!!словом продолжайте в ЗЕкоманду играться!!результат думаю будет положительный!!ляжете и хрен уже встанете!! Зеленський звільнив 61 керівника РДА по всій країні - Цензор.НЕТ 2176
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Формирует свой Админресурс для Фальсификации выборов.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський звільнив 71 керівника РДА по всій країні (оновлено)
 
 
 
 
 
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