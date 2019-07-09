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 Політика України
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Все про:Зеленський (1986) звільнення (574) РДА (101)

 Зеленський звільнив 25 керівників райадміністрацій у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській областях та Києві

Президент України Володимир Зеленської підписав укази про звільнення десяти голів районних державних адміністрацій у Вінницькій області, восьми - у Волинській, трьох - в Донецькій, трьох у місті Києві та одного - в Дніпропетровській області

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №№76/2019 рп - 100/2019 рп датовані 9 липня та опубліковані на офіційному сайті глави Української держави.

Зокрема, звільнені голови Бершадської, Гайсинської, Жмеринської, Літинської, Могилів-Подільської, Мурованокуріровецької, Теплицької, Тростянецької, Шаргородської і Ямпільської райадміністрацій Вінницької області.

Також звільнено голів Володимир-Волинської, Горохівської, Ківерцівської, Ковельської, Ратнівської, Старовижівської, Турійської і Шацької райадміністрацій Волинської області.

Також читайте: Зеленський звільнив чотирьох голів РДА - одного в Донецькій області, трьох - у Львівській

Крім того, звільнено голів Бахмутської, Волноваської і Мангуської райадміністрацій Донецької області і главу Новомосковської райадміністрації Дніпропетровської області.

У місті Києві звільнено голів Голосіївської, Святошинської та Солом'янської РДА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136561
 
 
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Я не понимаю, зачем он их меняет? Это ж публика из такого материала сделана, что любое начальство в самую дырочку лижут. Был петя - его обслуживали, теперь бы и вову не хуже.. Или он качественно других на их места заведёт? Зеленский уволил 25 руководителей райадминистраций в Винницкой, Волынской, Донецкой и Днепропетровской областях и Киеве - Цензор.НЕТ 2500
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У Коломойского и его банды свои планы
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Цікаво чи будуть конкурси на посади Голів РДА, чи будуть призначати без конкурсу як мутних керівників обладміністрацій? Саакашвілі проводив відкриті конкурси на посади голів РДА, це був чудовий досвід, на посади прийшли люди які пройшли публічний відбір та публічні співбесіди, які транслювались в Інтернет і громадськість могла відразу бачити що за людина пропонує себе на посаду Голови РДА і підтримувати чи не підтримувати канидата!
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Ему же нужно показать своим 73% избирателям-как он "лихо борется с местными коррупционерами"!!!!А может ему просто нечем заняться....
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абсолютно непонятные телодвижения. ведь в админрезерве накоплены точно такие же как и эти. другие в этом отстойнике не накапливаются. разве шо только поменять на своих. но те же точно такие как и те, шо есть в админрезерве. ну откуда пластилину в жопе власти взяться? только что разве - попытка не пытка.
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Добрый, уволил, а мог бы и бритвочкой по горлу
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Всю старую криминальную банду соевой мрази - под суд!
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Ох лол, не ля того беня люстрацию отменяет...
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Зачистка соевых проходит медленно, но уверенно! Зеленський звільнив 25 керівників райадміністрацій у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській областях та Києві - Цензор.НЕТ 9964
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський звільнив 25 керівників райадміністрацій у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській областях та Києві
 
 
 
 
 
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